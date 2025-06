Những sai lầm người thông minh chỉ mắc một lần

Người thông minh không miễn nhiễm với sai lầm nhưng họ học hỏi từ đó để không mắc lại lần thứ hai.

Một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm tâm lý lâm sàng, Đại học Bang Michigan, Mỹ, cho thấy con người thường chia thành hai nhóm khi đối mặt với sai lầm: những người có tư duy cố định và những người sở hữu tư duy phát triển.

Người có tư duy cố định nghĩ "Tôi sẽ không bao giờ giỏi việc này". Người có tư duy phát triển lại tự nhủ "Hãy xem mình sai ở đâu để không lặp lại."

"Khi chú ý đến sai lầm, chúng ta đầu tư nhiều công sức hơn để sửa chúng. Nhờ đó, lỗi lầm trở thành tài sản", nhà nghiên cứu Jason Moser nhận định.

Tiến sĩ Travis Bradberry, đồng tác giả của Emotional Intelligence 2.0, (Trí tuệ cảm xúc 2.0) - cuốn sách từng giành giải thưởng và đạt vị trí số một trên các bảng xếp hạng bán chạy. Ông cũng là đồng sáng lập TalentSmart , đơn vị hàng đầu thế giới về đánh giá và đào tạo trí tuệ cảm xúc, cung cấp dịch vụ cho hơn 75% công ty thuộc danh sách Fortune 500.

Từ kinh nghiệm và kiến thức của mình, ông chỉ ra 10 sai lầm người thông minh chỉ mắc một lần trong đời.

Tin vào điều "quá tốt"

Người phương Tây có thành ngữ "Too good to be true" (Tốt đến mức không thật). Những lời hứa hẹn "ngồi mát ăn bát vàng", cơ hội đầu tư siêu lợi nhuận hay một mối quan hệ hoàn hảo không tì vết, thường là bẫy.

Người thông minh có thể từng cả tin, nhưng sau một lần bị lừa, họ học cách kiểm tra kỹ lưỡng, đặt câu hỏi và không để bị cuốn theo vẻ ngoài hào nhoáng.

Làm đi làm lại và mong kết quả khác

Albert Einstein gọi đây là "điên rồ". Lặp lại cách làm cũ và trông đợi kết quả mới là điều vô nghĩa. Người thông minh hiểu rằng để thay đổi kết quả, phải thay đổi cách tiếp cận, dù điều đó đồng nghĩa phải thoát khỏi vùng an toàn.

Albert Einstein

Thiếu kiên nhẫn, muốn có kết quả ngay

Thế giới hiện đại khuyến khích sự thỏa mãn tức thì, từ thức ăn giao tận nơi đến thông tin tức thời. Tuy nhiên, người khôn ngoan hiểu rằng thành quả thực sự đến từ sự kiên trì và chấp nhận chậm mà chắc.

Không lập ngân sách

Chỉ khi đối mặt với một khoản nợ không thể kiểm soát, người thông minh mới hiểu ra giá trị của việc lập ngân sách.

Họ học cách theo dõi chi tiêu, phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn, và kỷ luật tài chính trở thành nền tảng cho tự do cá nhân.

Bỏ quên bức tranh toàn cảnh

Người bận rộn dễ sa đà vào chi tiết và mất phương hướng. Những người thành công học được cách điều chỉnh hành vi hằng ngày phục vụ mục tiêu dài hạn, thay vì chạy theo công việc không ngừng nghỉ mà quên mất đích đến.

Không chuẩn bị kỹ

Dù là bài kiểm tra, buổi thuyết trình hay một cuộc họp quan trọng, thiếu chuẩn bị là con đường ngắn nhất dẫn tới thất bại.

''Người thông minh hiểu rằng chăm chỉ và kỹ lưỡng là những yếu tố không thể thay thế'', Tiến sĩ Travis Bradberry nói.

Cố gắng trở thành người khác

Sự giả tạo có thể qua mặt người khác một lần, nhưng không thể bền vững. Sau một lần bị lộ vai diễn, người thông minh chọn sống đúng bản chất, bởi họ hiểu rằng sự chân thật là nền tảng của các mối quan hệ và thành công lâu dài.

Cố làm hài lòng tất cả

Người từng cố làm vừa lòng mọi người sẽ nhận ra: không thể. Nỗ lực này chỉ khiến họ mất phương hướng và đánh mất chính mình.

Người thông minh học cách nói "không", sống đúng giá trị của bản thân và chấp nhận không ai cũng thích mình.

Đóng vai nạn nhân

Đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác có thể giúp thoát tạm thời, nhưng là con dao hai lưỡi.

Người thông minh sớm hiểu rằng càng đổ lỗi, càng từ bỏ quyền làm chủ cuộc đời. Họ chọn cách chịu trách nhiệm thay vì than thân trách phận.

Cố thay đổi người khác

Một trong những bài học đắt giá nhất: bạn không thể thay đổi ai nếu họ không muốn thay đổi.

Người thông minh từ bỏ ảo tưởng "cứu rỗi" người khác, thay vào đó, họ chọn đồng hành cùng những người có tinh thần cầu tiến.

Nhật Minh (Theo Success.com)