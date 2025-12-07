Những sai lầm khi dùng dao kéo trong nhà bếp

Các chuyên gia của tổ chức đánh giá tiêu dùng Consumer Reports cho rằng dao sẽ hỏng và giảm độ sắc 60% sau 6 tháng, nếu không sử dụng đúng cách.

Ngâm dao trong bồn rửa

Sau khi nấu xong, nhiều người nhúng thớt, bát đĩa, nồi, chảo, đồ bạc và các dụng cụ khác vào bồn rửa với nước xà phòng để ngâm. Cách làm này làm giảm chất lượng và hiệu quả của dao, gây ăn mòn, rỉ sét, va chạm với các vật dụng khác dẫn đến sứt, trầy hoặc cong vênh.

Dao có cán gỗ hoặc vật liệu hút ẩm khác ngâm lâu sẽ phồng, nứt và làm lỏng khớp nối giữa cán và lưỡi dao, thậm chí hỏng hoàn toàn.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cũng cảnh báo dao ngâm dưới nước xà phòng trở nên khó quan sát, tăng nguy cơ bị cắt khi đưa tay vào bồn rửa.

Cho dao vào máy rửa chén

Các nhà sản xuất dao nổi tiếng Wüsthof và Zwilling J.A. Henckels khuyến cáo không để lưỡi dao tiếp xúc với môi trường trong máy rửa chén. Bột hoặc viên rửa chén có tính kiềm mạnh, kết hợp nhiệt độ cao và áp lực nước, phá hủy lớp oxit crôm trên thép không gỉ, thúc đẩy ăn mòn rỗ, giảm độ sắc bén và gây rỉ sét, đặc biệt khi có chloride trong chất tẩy rửa.

The Culinary Institute of America (CIA), tổ chức đào tạo đầu bếp ở Mỹ, cũng cấm việc này vì nguy cơ va chạm cơ học. Lưỡi dao sắc có thể va đập với các dụng cụ khác trong giỏ rửa, gây hư hỏng.

Cất dao trong ngăn kéo cùng dụng cụ khác

Việc bỏ dao vào ngăn kéo cùng thìa ăn, nĩa, kéo khiến lưỡi dao va chạm, trầy xước, móp méo, giảm chất lượng. Chuyên gia từ Hiệp hội Đầu bếp Mỹ (ACF) cho biết mỗi lần đóng mở ngăn kéo khiến dao va chạm với các vật kim loại khác hàng chục lần. Va chạm nhẹ cũng có thể làm mẻ lưỡi.

Thử nghiệm của chuyên gia mài dao Carter Fujiwara cho thấy, dao thép carbon để lẫn trong ngăn kéo chung sau 3 tháng xuất hiện hàng chục vết mẻ nhỏ, khiến dao không còn cắt trơn mà làm rách thực phẩm.

Đồng thời, theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC), mỗi năm hơn 137.000 người Mỹ phải cấp cứu vì vết cắt do dao bếp, trong đó khoảng 40% xảy ra khi tay người dùng chạm phải dao trong ngăn kéo lộn xộn

Dùng lưỡi dao để cạo thức ăn

Nhiều người dùng lưỡi dao cạo thức ăn vào chảo sau khi thái rau củ, hành động này dễ làm hỏng dao. Lưỡi dao chỉ được thiết kế để cắt theo hướng thẳng đứng, khi đó lực được phân bố đều trên cả hai mặt lưỡi, đảm bảo độ bền. Cạo ngang dồn toàn bộ lực vào mép lưỡi mỏng chưa tới 0,1 mm, gây mẻ dao.

Nghiên cứu của Hiệp hội Thử nghiệm Dao ở Anh (CATRA) cho thấy chỉ 50-80 lần cạo ngang trên dao đã làm giảm 70% độ sắc, tương đương vài nghìn nhát cắt bình thường.

Thử nghiệm của đầu bếp Mỹ Chad Ward trên Serious Eats cho thấy dao Shun cạo thức ăn mỗi ngày phải mài lại toàn bộ sau 4 tháng. Ông khuyến cáo để dao giữ độ bén 5–10 năm, chỉ nên dùng mặt lưng dao hoặc dụng cụ cạo riêng bằng nhựa hoặc gỗ, không dùng lưỡi sắc để cạo.

Ngọc Ngân (Theo Yahoo Life)