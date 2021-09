Những rủi ro khi nghỉ hưu sớm

Độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm đang trở thành trào lưu của giới trẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đạt được điều này. Nếu không biết cách chi tiêu và lên kế hoạch hợp lý, bạn sẽ phải chịu nhiều rủi ro khi đã quyết định nghỉ hưu.

Với mục tiêu giúp mỗi người tự tin lên kế hoạch nghỉ hưu sớm, eBox chuyên đề thứ 3 "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính" sẽ cung cấp kiến thức giúp bạn hiểu đúng về nghỉ hưu an nhàn, cách lên kế hoạch nghỉ hưu theo từng giai đoạn, cách ứng phó với những rủi ro có thể phá vỡ kế hoạch hay tìm hiểu về các sản phẩm cần cân nhắc khi nghỉ hưu...

Dưới sự phân tích kỹ càng từ chuyên gia, eBox lựa chọn những nội dung thực tiễn và cần thiết nhất cho một kế hoạch nghỉ hưu an nhàn, cách phân bổ các khoản đầu tư, tiết kiệm... Kịch bản được xây dựng từ chính diễn giả là các chuyên gia uy tín, sẽ đem đến các bí quyết, kinh nghiệm, bài học thực tế thay vì mang tính lý thuyết.

