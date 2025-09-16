Những rủi ro khi dùng vòi xịt vệ sinh

Vòi xịt vệ sinh là lựa chọn phổ biến trong nhiều gia đình nhờ khả năng làm sạch hiệu quả nhưng không vẫn tiềm ẩn nguy cơ có hại với một số người.

Mối lo ngại lớn nhất khi dùng vòi xịt vệ sinh là vi khuẩn và virus có thể tồn tại trên đầu vòi. Năm 2017, tại một bệnh viện đại học Nhật Bản, 254/292 bồn cầu có vòi xịt vệ sinh được xét nghiệm dương tính với các vi sinh vật gây nhiễm trùng như Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. và Enterococcus spp.

Theo một nghiên cứu năm trên 268 phụ nữ, việc sử dụng vòi xịt vệ sinh thường xuyên có thể làm xáo trộn hệ vi sinh vật có lợi trong âm đạo.

Cụ thể, 42,86% phụ nữ dùng vòi xịt không còn vi khuẩn Lactobacillus, loại vi khuẩn giúp bảo vệ âm đạo, trong khi nhóm không dùng chỉ có 8,77% gặp tình trạng này.

Ảnh:Instructables

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện vi khuẩn từ phân xuất hiện ở 46 người dùng vòi xịt, trong khi chỉ có ở 4 người không dùng. Theo một nghiên cứu năm 2019, phụ nữ mang thai thuộc nhóm có nguy cơ sức khỏe cao có khả năng sinh non tăng lên nếu sử dụng vòi xịt vệ sinh thường xuyên.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu được thực hiện trong môi trường bệnh viện, nơi vòi xịt được sử dụng chung. Vì vậy việc dùng tại nhà và vệ sinh định kỳ có thể giảm đáng kể rủi ro.

Theo các chuyên gia, sử dụng vòi xịt đúng cách, vệ sinh thiết bị định kỳ và điều chỉnh lực xịt phù hợp sẽ giảm đáng kể nguy cơ sức khỏe, đồng thời duy trì thói quen vệ sinh an toàn.

Mẹo khi sử dụng vòi xịt vệ sinh

Vệ sinh từ trước ra sau: Khi xịt, hãy hướng dòng nước từ phía trước ra phía sau. Việc này giúp hạn chế vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào niệu đạo, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, có thể ảnh hưởng tới thận, bàng quang hoặc niệu đạo.

Vệ sinh và khử trùng vòi xịt thường xuyên: Lau sạch đầu vòi định kỳ giúp giảm sự tồn tại và lây lan của vi khuẩn.

Thận trọng với vòi xịt công cộng: Nghiên cứu cho thấy vi khuẩn dễ tích tụ trên vòi xịt được dùng chung. Trước khi sử dụng, nên lau sạch bằng giấy vệ sinh hoặc khăn ăn một lần.

Lau sạch sau khi dùng: Tuyệt đối không dùng khăn treo gần vòi xịt để lau, vì khăn này có thể chứa vi khuẩn. Chỉ sử dụng giấy vệ sinh hoặc khăn riêng, sạch.

Nhật Minh (Theo Health)