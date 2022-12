Những resort hạng sang ở Việt Nam

Six Senses Ninh Vân Bay hay Four Seasons The Nam Hải Hội An... ghi điểm với khung cảnh yên bình, nhiều tiện ích, là điểm đến cho du khách thư giãn.

iVIVU giới thiệu 11 khu nghỉ dưỡng cho du khách nhiều trải nghiệm gần gũi thiên nhiên cùng các dịch vụ thú vị. Khu nghỉ dưỡng Amanoi Ninh Thuận Amanoi Ninh Thuận được xây dựng dọc theo sườn núi ven biển, nằm trải dài vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển UNESCO Núi Chúa. Resort 6 sao được thiết kế mang nét hiện đại với phong cách truyền thống của Việt Nam gồm 36 khu, trong đó 31 Pavilion và 5 Villa tiêu chuẩn quốc tế, bố trí riêng biệt để tận dụng tối đa các kỳ quan thiên nhiên bao quanh. Tận dụng tối đa các kỳ quan thiên nhiên bao quanh, khu nghỉ mang đến du khách nhiều trải nghiệm khó quên. Ảnh: iVIVU Tại khu nghỉ dưỡng, du khách sẽ trải nghiệm các bữa ăn cao cấp từ Á đến Âu ở khu nhà hàng Central Pavilion, những bữa ăn địa phương tại vùng đất của người Chăm. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia vào các hoạt động sức khỏe, thể chất như: trị liệu spa, trekking đỉnh Goga, thả mình trong hồ bơi vô cực Cliff Pool; tham gia lớp yoga, lớp học vẽ, hay lặn ngắm san hô có ống thở với sự hướng dẫn của chuyên viên. Six Senses Ninh Vân Bay Six Senses Ninh Vân Bay được vinh danh vào nhóm 11 khu nghỉ dưỡng sinh thái bền vững hàng đầu thế giới do Euronews bình chọn năm 2021. Khu nghỉ được du khách nhận xét có cảnh quan hùng vĩ, giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, không khí trong lành và dịch vụ chu đáo. Nằm biệt lập trên một vịnh đảo nhỏ Ninh Vân thuộc Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Six Senses Ninh Vân Bay ghi điểm bởi nét đẹp trù phú, do thiên nhiên ban tặng ngay từ những ngày đầu hình thành. Khu nghỉ dưỡng với 58 biệt thự nằm rải rác trên các vách đá, lưng chừng đồi và dọc theo bãi biển. Thiết kế hài hòa của những căn biệt thự đều được dựng bằng gỗ theo lối kiến trúc nhà của người xưa, mái nhà được lợp bằng lá dừa mộc mạc, nguyên sơ. Hệ thống spa được thiết kế tọa lạc trên những tảng đá nằm cạnh vườn cây ăn trái, vườn thảo mộc organic kết hợp không gian yên tĩnh của khu nghỉ. Spa áp dụng phương pháp trị liệu bằng thảo mộc giúp tái tạo năng lượng, làm đẹp cho làn da và tinh thần thoải mái hơn. Four Seasons The Nam Hải Hội An Khu nghỉ dưỡng 5 sao tọa lạc dọc theo bờ biển Hà My, với vị trí địa lý thuận lợi gần khu phố cổ Hội An. Kiến trúc của khu nghỉ tổng thể mang màu sắc cổ kính, yên bình, đề cao sự riêng tư cho du khách. Tất cả căn biệt thự đều được xây dựng nằm riêng biệt và sắp xếp khéo léo để đều có hướng nhìn thoáng đãng. Du khách có dịp hòa mình trên một ốc đảo riêng, tách biệt với sự ồn ào, náo nhiệt ở thế giới bên ngoài. Tất cả căn biệt thự đều được xây dựng nằm riêng biệt, có hướng nhìn thoáng đãng. Ảnh: Four Seasons The Nam Hải Hội An Tại khu nghỉ, du khách được trải nghiệm những hoạt động giải trí lành mạnh như đọc sách trong thư viện hoặc tham gia các lớp học nấu ăn. Các hoạt động cải thiện sức khỏe tinh thần kết hợp thể chất như: yoga trên không, chúc mẹ Trái Đất ngủ ngon, chén hát Pha Lê, spa, thiền định trong Võng Lụa, chạy bộ trên đường làng... phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ẩm thực địa phương và các món từ Á đến Âu được phục vụ tại ba nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng. Zannier Hotels Bãi San Hô Khu nghỉ dưỡng ở Phú Yên được xây dựng trên một bán đảo hẻo lánh, cách xa các con đường du lịch. Bản chất và triết lý của Zannier Hotels Bãi San Hô là mong muốn chia sẻ nền văn hóa và lịch sử phong phú của Việt Nam thông qua hành trình của các giác quan. Mỗi đặc điểm kiến trúc đều được lấy cảm hứng từ truyền thống bản địa. Nội thất được điểm xuyết bằng các đồ tạo tác, tranh vẽ và tranh in lụa địa phương của Việt Nam. Bên cạnh không gian ở phù hợp với thiên nhiên địa phương, ẩm thực nơi đây cũng thể hiện sự cân bằng giữa hương vị thơm, nóng, ngọt, chua đậm chất Việt Nam và đa dạng món ngon tại ba nhà hàng, ba quán bar. Đến khu nghỉ, du khách không thể không tham gia vào các hoạt động giải trí và thư giãn như hồ bơi vô cực, xông hơi Sauna tại Hoa Sen spa. Hoặc du khách trải nghiệm vui chơi dưới nước như đạp xe ra bãi biển picnic, khám phá vịnh bằng catamaran, chèo kayak, lặn ống thở ngắm san hô... JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa Tọa lạc bên Bãi Khem, một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, khu nghỉ này được thiết kế theo ý tưởng một ngôi trường đại học giả tưởng Lamarck University, thập niên 1920. Với kiến trúc kết hợp Đông Tây, du khách sẽ trải nghiệm những điều mới mẻ trong suốt kỳ nghỉ. Khu nghỉ gây ấn tượng với kiến trúc kết hợp Đông Tây. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Du khách sẽ trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực đa văn hóa từ Á đến Âu và ẩm thực địa phương, được chế biến bởi các đầu bếp tài ba tại bốn nhà hàng cùng một quán bar, cùng vô số hải sản đánh bắt ngay ở địa phương. Du khách còn tận hưởng những dịch vụ cao cấp đi kèm như spa, hồ bơi vô cực, các hoạt động vui chơi dưới nước... Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm một thời khóa biểu từ lớp yoga trên thuyền vào lúc sáng sớm, hành trình đạp xe lên chùa Hộ Quốc, hay các lớp học nấu ăn, pha chế. InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort Khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà, với vị trí thuận lợi cách sân bay chỉ tầm 34 km. Nằm trong một khu vực còn hoang sơ và biệt lập, nơi đây tạo cho du khách cảm giác riêng tư, yên bình và gần gũi thiên nhiên. Khu nghỉ được thiết kế trong không gian riêng tư với tông màu chủ đạo trắng và đen. Ngoài các tiện ích sẵn có, du khách có thể hòa mình vào các hoạt động thú vị cả trên bờ và dưới nước như lướt ván buồm, chèo kayak, lặn ngắm san hô ở vùng biển lặng sóng của vịnh Bãi Bắc riêng tư. Du khách còn được thư giãn với các động tác uyển chuyển của thái cực quyền và yoga; hoặc tham gia những lớp học nghề thủ công địa phương như hiệu may Hội An, chèo thuyền thúng, làm lồng đèn, nón lá... Thưởng thức những bữa ăn từ các nguyên liệu đặc sản của địa phương và món ăn từ Đông sang Tây ở ba nhà hàng cùng hai quán bar cũng là trải nghiệm khó quên cho du khách. Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo Khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên bãi Đất Dốc, Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ cách sân bay Côn Sơn khoảng 15 phút, trải dài theo bãi cát trắng, được bao bọc bởi khung cảnh núi non hùng vĩ. Nơi đây ghi điểm với thiết kế kết hợp phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển, mang đậm chất hình ảnh làng chài Việt Nam. Hướng mắt ra bờ biển ngoài kia là cát trắng uốn lượn và sóng biển ngày đêm rì rào. Toàn bộ vật dụng được sử dụng đều bằng tre, gỗ mộc mạc. Six Senses Côn Đảo có hai nhà hàng, hai quầy bar phục vụ ẩm thực Việt Nam và quốc tế, với nguồn rau sạch được thu hoạch từ chính khu vườn hữu cơ trong khu nghỉ dưỡng. Du khách có thể tham gia các hoạt động giải trí dưới nước lẫn trên bờ như cào nghêu, spa và thiền, đạp xe, lướt ván, lặn biển, chèo kayak... cùng hoạt động bảo tồn thả rùa con về biển ý nghĩa. Khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Lăng Cô Huế Khu nghỉ tọa lạc trên vịnh biển Lăng Cô, lấy cảm hứng thiết kế từ những di sản nghệ thuật từ các triều đại vua chúa Việt Nam. Các đồ nội thất được chăm chút tỉ mỉ, tái hiện lại một cách sinh động phong vị xứ Huế, với 72 căn biệt thự có hồ bơi riêng được xây dựng trên vịnh biển lưỡi liềm. Một trong những điểm đặc biệt khi nhắc đến Banyan Tree Lăng Cô Huế chính là hệ thống sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế. Ẩm thực tại đây đa dạng, phong phú với ba nhà hàng và một quầy bar. Du khách sẽ được thưởng thức các món ăn từ đặc sản địa phương cho đến Á - Âu và có thể thư giãn với các liệu pháp massage tại spa. Các căn biệt thự có hồ bơi riêng, được xây dựng trên vịnh biển lưỡi liềm. Ảnh: Banyan Tree Lăng Cô Huế Khu nghỉ dưỡng Azerai Cần Thơ Tọa lạc trên Cồn Ấu, một hòn đảo biệt lập được sông Hậu bao bọc vào lòng, Azerai ẩn mình trong rừng cây đa cổ thụ tuổi đời lên đến hàng trăm năm, đang được bảo tồn nguyên vẹn. Tại đây, du khách sẽ cảm nhận được sự riêng tư, yên bình trong từng chi tiết, hòa hợp với những dấu ấn địa phương. Du khách hoàn toàn có thể thưởng thức nhiều món ăn địa phương và ở những vùng miền khác trong thực đơn đa dạng, được phục vụ tại nhà hàng. Không chỉ là nơi lưu trú, du khách có thể tận hưởng các hoạt động thể chất và thư giãn khác như đắm mình trong hồ bơi; tập gym và pilates với thiết bị allegro reformer hiện đại. Khu nghỉ dưỡng Anantara Quy Nhơn Villas Khu nghỉ tọa lạc bên bờ biển Quy Nhơn, với mặt trước hướng biển, ba phía còn lại được bao quanh bởi những ngọn núi hoang sơ, trùng điệp. Anantara Quy Nhơn được thiết kế xây dựng để không xâm phạm đến cây xanh và những nét văn hóa tại mảnh đất này. Khu nghỉ dưỡng với ba tông màu chủ đạo theo ba yếu tố thủy, hỏa, thổ và thu về những màu sắc mộc mạc hiện hữu tại đây. Với 36 căn biệt thự được thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa làng chài, nguyên nguyên vật liệu từ bản xứ, các món đồ thủ công và những tác phẩm nghệ thuật tạo nên một bức tranh tổng thể hài hòa. Du khách được khám phá ẩm thực với những loại hải sản địa phương, cùng các món ăn Việt Nam đặc sắc tại nhà hàng ở Anantara. Khu nghỉ dưỡng Regent Phú Quốc Khu nghỉ 5 sao được đưa vào khai thác từ cuối năm 2020, nằm ở vị trí trung tâm đắc địa của Bãi Trường. Regent Phú Quốc mang vẻ đẹp hoang sơ với bãi cát trắng cùng nước biển xanh, tạo nên khung cảnh yên bình. Với tầm nhìn hướng biển gồm 120 phòng khách sạn, 76 căn biệt thự biển và 42 căn sky villas đều được trang bị hồ bơi vô cực, Regent mang đến cho du khách cảm giác yên bình, thư thái. Ba nhà hàng cùng ba quầy bar của khu nghỉ sẽ mang đến du khách ẩm thực phong phú từ các món ăn thuần Việt đến pha trộn giữa ẩm thực Nhật và Pháp. Các món ăn đều được chế biến từ nguồn nguyên liệu địa phương tươi, bởi đôi bàn tay của những đầu bếp chuyên nghiệp. Không chỉ nghỉ dưỡng, tại khu nghỉ, du khách có thể cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần với các thiết bị hiện đại và chăm sóc toàn diện tại spa. Du khách có dịp nuông chiều bản thân với các liệu pháp tái tạo năng lượng, từ những bài massage lấy cảm hứng địa phương, cho đến vô số kỹ thuật trị liệu nổi tiếng đầu ngành. Du khách có thể tham khảo thêm các tour hay vé máy bay với giá tốt chỉ có tại iVIVU.com với những ưu điểm nổi bật như: đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm; thanh toán thuận tiện (có trả góp qua thẻ tín dụng); tính năng đặt vé máy bay với gợi ý thông minh. Thư Kỳ