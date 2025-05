Những quyển sách tỷ phú Warren Buffett khuyên đọc

"Gã Nghiện Giày", "Nhà đầu tư thông minh" là hai trong số nhiều cuốn sách tỷ phú Warren Buffett tâm đắc về lĩnh vực khởi nghiệp, đầu tư chứng khoán.

Hôm 3/5, tỷ phú Warren Buffett thông báo nghỉ hưu tại cuộc họp cổ đông thường niên lần thứ 60 của tập đoàn Berkshire Hathaway ở Omaha, nhưng vẫn giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị và cố vấn trong một số trường hợp. Sau sáu thập niên điều hành doanh nghiệp, ông được xem là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới, từng đưa ra nhiều quyết định sinh lời trăm tỷ USD. Hiện ông đứng thứ sáu của danh sách tỷ phú toàn cầu với khối tài sản trị giá 154 tỷ USD, theo Forbes.

Ông Buffett có lối sống giản dị, dành phần lớn tiền của để làm từ thiện. Ngoài ra, ông thói quen đọc sách từ năm đến sáu giờ mỗi ngày, từng tiết lộ đọc khoảng 500 trang một ngày. Trong thư gửi các cổ đông hàng năm, tỷ phú thường giới thiệu các quyển hay về đầu tư, tài chính. Tại cuộc gặp các sinh viên ngành kinh doanh năm 2015, ông nói: "Tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để tăng trí thông minh ngoài việc ngồi xuống và đọc sách".

Trailer phim tài liệu "Becoming Warren Buffett" Trailer phim tài liệu "Becoming Warren Buffett" (2017). Video: HBO

Dưới đây là một trong những quyển sách nổi bật mà tỷ phú Warren Buffett từng gợi ý:

Shoe Dog (Gã Nghiện Giày)

Bìa quyển "Gã Nghiện Giày" bản tiếng Việt, xuất bản tại Việt Nam năm 2017. Ảnh: NXB Trẻ

Tự truyện của nhà sáng lập hãng giày Nike - Phil Knight, 87 tuổi - ra mắt độc giả năm 2016. Tác phẩm xoay quanh con đường khởi nghiệp của tác giả, từ lúc mượn bố 50 USD để mở công ty giày nhập khẩu ở tuổi 24 đến khi thành ông chủ của đế chế thời trang thể thao. Doanh nhân không đưa ra bí quyết kinh doanh, song người đọc có thể rút ra bài học từ cách ông kể những lần vượt trở ngại trên thương trường.

Tỷ phú Warren Buffett giới thiệu Gã Nghiện Giày trong bức thư gửi cổ đông năm 2016, cho biết đây là là quyển hay nhất ông từng đọc trong năm. Ông nhận xét Phil Knight là "một người khôn ngoan, thông thái, có tính cạnh tranh, đồng thời là người kể chuyện tài năng".

The Intelligent Investor (Nhà đầu tư thông minh)

"Nhà đầu tư thông minh" bản tiếng Việt do dịch giả Lê Quốc Phương chuyển ngữ, tái bản năm 2020. Ảnh: NXB Dân Trí

Sách do nhà đầu tư huyền thoại Benjamin Graham (1894-1976) thực hiện, lần đầu xuất bản vào năm 1949. Nội dung bao gồm các nguyên tắc đầu tư giá trị, lời khuyên xây dựng các chiến lược tài chính dài hạn của Graham. Từ khi ra đời, quyển này trở thành "Kinh thánh" của giới chứng khoán, bảo vệ nhiều người khỏi sự biến thiên của thị trường, theo Good Reads.

Benjamin Graham được xem là cha đẻ của ngành phân tích chứng khoán và đầu tư giá trị, là thầy kiêm cố vấn của tỷ phú Warren Buffet. Trong thư năm 2011, ông Buffett cho biết từng đọc The Intelligent Investor vào những ngày đầu lập nghiệp. Nhờ đó, ông không cảm thấy áp lực khi đối diện tình trạng giá cổ phiếu giảm vì đã đọc về cách quan sát sự biến động giá trong một chương. "Việc được cầm quyển sách ấy là một trong những khoảnh khắc may mắn nhất đời tôi", ông nói. Năm 2013, Warren Buffett một lần nữa khen tác phẩm, cho rằng mua sách của Benjamin Graham là khoản đầu tư có lời.

Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger (Niên giám của Charlie đáng thương: Sự hóm hỉnh và trí tuệ của Charles T. Munger)

Sách được tái bản vào năm 2023. Ảnh: Stripe Press

Tác phẩm gồm 11 bài phát biểu phó chủ tịch Berkshire Hathaway - ông Charlie Munger (1924-2023) - trong nhiều năm, ra mắt lần đầu năm 2005. Sách do một người bạn lâu năm của ông là chủ tịch kiêm CEO công ty linh kiện Glenair - Peter D. Kaufman - biên soạn, còn tỷ phú Warren Buffett viết lời mở đầu. Sinh thời, Charlie Munger là "cộng sự hoàn hảo" của ông Buffett, giữ vị trí phó chủ tịch Berkshire Hathaway từ năm 1978 đến khi qua đời.

Trong sách, độc giả tiếp cận mạng lưới mô hình tư duy (latticework of mental models) của Charlie Munger - phương pháp tiếp cận vấn đề bằng cách kết hợp nhiều lĩnh vực để tìm ra giải pháp toàn diện. Bí quyết này giúp tác giả có các quyết định sáng suốt trong đầu tư. Kiến thức uyên bác của Munger trong nhiều ngành như lịch sử, triết học, vật lý được thể hiện qua các bài diễn văn. Trong thư gửi cổ đông năm 2010, Buffett khuyên mọi người tìm đọc cuốn sách.

The Clash of the Cultures: Investment vs. Speculation (Sự đụng độ của các nền văn hóa: Đầu tư với Đầu cơ)

Bìa sách "The Clash of the Cultures: Investment vs Speculation". Ảnh: Wiley

The Clash of the Cultures xuất bản lần đầu năm 2012, là công trình nghiên cứu của nhà sáng lập tập đoàn đầu tư The Vanguard Group - John C. Bogle (1929-2019). Ông cũng là người lập ra quỹ đầu tư theo chỉ số đầu tiên trên thế giới. Warren Buffett giới thiệu tác phẩm trong thư năm 2012.

Trong sách, ông viết về sự thay đổi văn hóa trong ngành quỹ tương hỗ, cách đầu cơ len lỏi vào hệ thống hưu trí quốc gia và sự cần thiết của việc có một tiêu chuẩn ủy thác tài chính cấp liên bang. Một trong những trích dẫn nổi tiếng của ông là: "Về mặt lợi nhuận, thời gian là bạn. Nhưng về chi phí, thời gian là kẻ thù". CNBC nhận xét quan điểm này đúng mọi khía cạnh, không riêng ngành đầu tư.

The Great Crash: 1929 (Đại Suy thoái: 1929)

Bìa sách "The Great Crash: 1929" tái bản năm 2009. Ảnh: Harper Business

Tỷ phú nhắc cuốn sách này khi bàn về những thời điểm bất ổn trong lịch sử nước Mỹ, bao gồm cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929 dẫn đến thời kỳ Đại suy thoái. Nhà kinh tế Canada - John Kenneth Galbraith (1908-2006) - là tác giả, phát hành tác phẩm vào năm 1955. Trong đó, ông Galbraith phân tích nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài chính, cách nó khiến nền kinh tế đình trệ và rút ra bài học từ biến cố. Warren Buffett đánh giá The Great Crash: 1929 là một tác phẩm tuyệt vời về chủ đề này.

Warren Buffett sinh năm 1930, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1951 với công việc nhân viên kinh doanh mảng đầu tư tại công ty Buffett-Falk & Co. Năm 1956, ông đến Omaha và thành lập Buffett Partnership, Ltd với số vốn 140.000 USD. Doanh nhân bắt đầu mua cổ phần của Berkshire Hathaway vào đầu những năm 1960 và ngày càng sở hữu nhiều cổ phần chi phối của công ty.

Năm 1970, Warren Buffett trở thành Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway. Ông từng nhận Huân chương Tự do do Tổng thống Barack Obama trao tặng năm 2011, nhiều lần góp mặt trong top Nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới của nhiều tạp chí.

Phương Thảo (theo CNBC, Inc.)