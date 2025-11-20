Những quỹ ETF nào sẽ rót tiền vào Việt Nam?

Chứng khoán ACB dự đoán 12 quỹ ETF toàn cầu có thể rót vốn vào Việt Nam, nổi bật là nhà quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu Vanguard.

Báo cáo gần đây của Chứng khoán ACB (ACBS) đưa ra danh sách các quỹ thụ động sẽ rót vốn vào Việt Nam sau khi được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cụ thể sau khi chính thức được nâng hạng vào tháng 9/2026, dòng vốn từ các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam theo ACBS ước tính ghi nhận thêm khoảng 435,4 triệu USD.

Trong đó, quỹ có tài sản ròng lớn nhất tính đến ngày 10/11 là Vanguard FTSE Emerging Markets. Đây là quỹ mô phỏng chỉ số FTSE Emerging All Cap với tài sản ròng ghi nhận 105,5 tỷ USD. Như vậy với việc Việt Nam chiếm 0,34% tỷ trọng của chỉ số này, dự kiến quỹ sẽ phân bổ khoảng 358,5 triệu USD.

Ước tính của ACBS được đưa ra sau thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) có buổi làm việc với đại diện Quỹ đầu tư Vanguard vào tuần trước. Cuộc trao đổi tập trung vào các cơ hội hợp tác, phát triển và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Tại buổi làm việc, đại diện Vanguard chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Trong đó, quỹ sẽ mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp. Đơn vị quản lý tài sản này nhấn mạnh, quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định mới sẽ là bước thử nghiệm quan trọng, giúp các nhà đầu tư toàn cầu có trải nghiệm thực tế về môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Quỹ đầu tư Vanguard (Vanguard Group) là một tập đoàn quản lý tài sản lớn của Mỹ, chuyên cung cấp các quỹ tương hỗ và quỹ ETF chi phí thấp. Họ là công ty phát hành quỹ tương hỗ lớn nhất thế giới và là một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu. Vanguard được xem là người tiên phong trong việc phát triển loại hình đầu tư quỹ chỉ số.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuần trước, FTSE Russell đã công bố tỷ trọng của thị trường Việt Nam khi tham gia các chỉ số mới. Cụ thể, Việt Nam sẽ chiếm 0,04% trong FTSE Global All Cap và 0,34% trong FTSE Emerging All Cap.

Trước khi được nâng hạng, chưa có cổ phiếu nào của Việt Nam nằm trong rổ FTSE Global All Cap Index và FTSE Emerging All Cap vì cả hai chỉ số này chỉ theo dõi các thị trường phát triển và mới nổi. Nhiều quỹ đầu tư, quỹ ETF lớn trên thế giới thường sử dụng chỉ số các chỉ số trên làm cơ sở để theo dõi hiệu suất.

Việt Nam được FTSE Russell xác nhận đáp ứng tất cả tiêu chí để được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi vào ngày 8/10. Việc nâng hạng có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, nhưng sẽ có đợt rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Tổ chức xếp hạng thị trường này cho biết, kỳ đánh giá vào tháng 3/2026 sẽ xem xét liệu Việt Nam đã đạt được đủ tiến bộ trong khâu tạo điều kiện tiếp cận cho công ty chứng khoán toàn cầu (global brokers) hay chưa. Đây là yếu tố cần thiết, hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số một cách hiệu quả. Điều này cũng được kỳ vọng sẽ điều chỉnh thông lệ thị trường của Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế, giảm thiểu rủi ro đối tác và củng cố niềm tin của nhà đầu tư thông qua mối quan hệ đã thiết lập với các bên trung gian uy tín.

Tất Đạt