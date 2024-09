Những quốc gia nhập khẩu xe từ Trung Quốc nhiều nhất

Trung Quốc xuất khẩu 4,09 triệu xe trong 8 tháng đầu năm, tăng 39% so với cùng kỳ 2023, với top 3 thị trường là Nga, Mexico và UAE.

Tính riêng trong tháng 8, số xe xuất khẩu là 610.000 chiếc, tăng 10% so với tháng 7. Top 10 thị trường nhập khẩu xe từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm như sau:

Quốc gia Số xe Nga 705.514 Mexico 323.540 UAE 203.048 Brazil 192.254 Bỉ 182.504 Saudi Arabia 161.261 Anh 137.925 Australia 118.888 Philippines 104.402 Thổ Nhĩ Kỳ 95.650

Dữ liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy Nga hiện là thị trường ôtô lớn nhất của Trung Quốc ở nước ngoài, chiếm hơn 19% tổng số xe xuất khẩu trong tháng 8 năm nay, với giá trị kỷ lục đạt 1,6 tỷ USD. Năm 2022, Trung Quốc xuất khẩu 160.000 xe sang Nga và năm 2023, con số này là 910.000 xe, tăng 459% so với năm trước, sau khi nhiều hãng đã rút khỏi Nga.

Xe xếp hàng chờ lên tàu tại một cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Ảnh: VCG

Ở thị trường xe năng lượng mới (NEV), dù xuất khẩu của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi thuế của Liên minh châu Âu (EU), vẫn có 1,397 triệu xe xuất đi trong 8 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ 2023. Riêng trong tháng 8, xuất khẩu NEV đạt 180.000 xe, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,9% so với tháng 7.

Top 10 quốc gia nhập khẩu NEV cao nhất của Trung Quốc trong 8 tháng đầu 2024:

Quốc gia Số xe Bỉ 170.876 Brazil 136.112 Anh 88.933 Thái Lan 81.546 Philippines 69.987 Mexico 61.647 Ấn Độ 53.738 Australia 51.843 UAE 47.716 Đức 41.105

Xuất khẩu xe thuần điện của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm chủ yếu tăng trưởng tại Brazil, Bỉ, Indonesia và Mexico. Các thị trường giảm bao gồm Tây Ban Nha, Thái Lan, Hà Lan, Australia và Slovenia.

Trước đây, sự xuất hiện của Tesla ở Trung Quốc đã biến Thượng Hải trở thành khu vực dẫn đầu về xuất khẩu NEV ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây, do thuế của EU, xuất khẩu từ Thượng Hải giảm mạnh do đây là điểm xuất khẩu chính của Tesla Trung Quốc và hãng nội địa SAIC.

Trong năm 2024, các khu vực có lượng xuất khẩu NEV cao là Quảng Đông, Thiểm Tây, Hà Bắc và Giang Tô. Trong đó, sự phát triển của BYD đã thúc đẩy ngành công nghiệp NEV tại Thiểm Tây, giúp tỉnh này là một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất của BYD tại Trung Quốc, với công suất hàng năm dự kiến đạt 1,5 triệu xe.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)