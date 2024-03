Những phụ nữ tự mua hoa tặng mình

Quỳnh Thương tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua shop hoa quen, đặt mua lẵng cẩm tú cầu xanh gửi đến địa chỉ của chính mình vào ngày 8/3.

Cô gái 25 tuổi ở TP Thủ Đức đặt trước hai ngày bởi sợ hết loại hoa mình thích nhất. Thương dặn người bán lót thêm hoa bi trắng xen kẽ tú cầu xanh và chọn loại giấy bọc. "Trước đây tôi nghĩ hoa là phải để người khác tặng nhưng từ năm ngoái quyết định mỗi dịp đặc biệt sẽ tự đặt hoa để thưởng và cảm ơn bản thân", Quỳnh Thương giải thích.

Sự thay đổi này xuất phát từ lần đổ vỡ chuyện tình cảm hồi năm ngoái. Cô suy sụp và được bạn khuyên "phải yêu lấy mình trước khi yêu người khác". Thương bắt đầu cụ thể hóa việc chăm sóc bản thân. Cô giảm cân và mua hoa tặng chính mình vào ngày phụ nữ như 20/10 và 8/3.

Hiền Vy trong ngày 8/3/2023. Ảnh Nhân vật cung cấp

Gần đến ngày 8/3, thấy ba em gái ở cùng phòng khoe hoa, quà bạn trai tặng còn mình không có gì Hiền Vy, 37 tuổi, quyết định ghé tiệm ở quận Gò Vấp đặt mua bó thạch thảo tím gửi đến cho mình.

"Người khác hớn hở, ánh mắt rạng rỡ khiến tôi có chút tủi thân", Vy nói. Cô mới chia tay người yêu, các bạn thân là nam đều đã có bạn gái. Thay vì nhận được ba, bốn bó hoa như mọi khi, năm nay Vy nói mình bị trắng tay.

Khảo sát của VnExpress ở một số tiệm hoa ở Hà Nội, TP HCM ghi nhận lượng khách hàng nữ năm nay tăng mạnh, chiếm 50% và đặt mua nhiều nhất trong khoảng từ 4 đến 8/3. Các chủ tiệm cho biết có khoảng 10% người đặt hoa để tự tặng mình.

"Chúng tôi nhận biết qua tên người đặt trùng với tên được yêu cầu viết trên thiệp hoặc trên bóng bay", Ngọc Anh, đại diện cửa hàng Tiệm Bóng Méo (Hà Nội) nói. Đa số là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, có nhu cầu với các mẫu dao động 250.000 - 400.000 đồng, màu tươi sáng, nhũ hoặc ngọc trai.

Ngọc Anh cho biết, dịp 8/3 tiệm đặc biệt làm thiệp đính kèm với hoa bóng bay có thông điệp "Dù bạn được tặng hay tự mua cho chính mình, bạn vẫn luôn là bông hoa xinh đẹp và lãng mạn nhất".

Mẫu hoa bóng bay được nhiều khách đặt để tặng chính mình ở TP Hà Nội, tháng 3/2024. Ảnh Nhân vật cung cấp

Thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên ngành Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Văn Lang (TP HCM) cho biết hiện tượng "tự mua hoa tặng mình" thể hiện sự độc lập và yêu bản thân của phái nữ trong bối cảnh xu hướng nữ quyền phát triển ở những quốc gia có truyền thống nam quyền.

Chuyên gia cho rằng thông điệp của phụ nữ là "nam giới có thể tự tặng mình buổi nghỉ ngơi, uống bia cùng bạn bè thì phụ nữ cũng có thể mua cho mình hoa, quà trong dịp đặc biệt".

"Đây là tín hiệu tốt minh chứng khuynh hướng phụ nữ hiện đại đang trân trọng bản thân hơn", ông Tú nói. "Trường hợp tự tặng hoa có thể xảy ra kể cả khi họ vẫn được chồng hoặc bạn trai tặng hoa, quà dịp lễ".

Huỳnh My, 29 tuổi, có bạn trai 5 năm nên mỗi dịp như sinh nhật, lễ Tình nhân 14/2, ngày 8/3 hoặc 20/10, đều nhận được hoa và quà như quần áo, túi xách, trang sức. Tuy nhiên, cô vẫn tự mua bó tulip trắng - cam tặng cho mình vào dịp 8/3.

"Tôi không quá trông đợi vào món quà mà bạn trai tặng mà luôn muốn mình phải hạnh phúc do mình trước", My nói. Cô tin việc mua hoa là hình thức thể hiện sự trân trọng bản thân.

Hiền Vy cho biết cô đã trải qua quá trình dài để học cách yêu thương chính mình. "Tôi nhận ra trước đây mình có nhu cầu làm hài lòng người khác và mong được đáp lại. Khi không được như ý sẽ đau khổ, buồn chán", Vy nói. Cô quyết định thay đổi từ khi đọc được câu châm ngôn "Bạn chính là bầu trời, mọi thứ khác chỉ là thời tiết (You are the sky, everything else is just weather).

Chiều đầu tháng 3, Vy thức dậy sớm để ra chợ mua hai bó hoa, cho mình và cho mẹ.

Ngọc Ngân