Những phong cách thiết kế chung cư được ưa chuộng năm 2025

Năm 2025, các phong cách thiết kế căn hộ chung cư tập trung vào tối ưu công năng, tăng sự linh hoạt và tạo cảm giác dễ chịu trong không gian sống. Theo KTS Nguyễn Hoàng Chương (25 DESIGN), năm 2025, thiết kế căn hộ chung cư không còn dừng lại ở việc sắp đặt nội thất trong không gian có sẵn. Xu hướng hiện nay đề cao tính kết nối, thể hiện qua mối quan hệ giữa con người với nhau và với thiên nhiên, mang đến không gian sống hài hòa, nhiều năng lượng và yếu tố xanh.

Thiết kế căn hộ hiện nay đòi hỏi tư duy thực tiễn, chiều sâu, dựa trên quá trình khảo sát thói quen, sở thích của từng thành viên. Khi nhận đề bài của gia chủ, KTS cần nghiên cứu kỹ từng phương án để tạo nên không gian phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và tăng sự gắn kết trong gia đình.

"Với diện tích căn hộ giới hạn, việc tích hợp đầy đủ tiện ích cho từng cá nhân trong gia đình trở thành yếu tố cốt lõi, quyết định sự tiện nghi của không gian sống. Thiết kế căn hộ hợp lý còn giúp gia chủ tái tạo năng lượng sau mỗi ngày sinh hoạt" - KTS Chương chia sẻ.