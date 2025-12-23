Những phong cách thiết kế chung cư được ưa chuộng năm 2025

Năm 2025, các phong cách thiết kế căn hộ chung cư tập trung vào tối ưu công năng, tăng sự linh hoạt và tạo cảm giác dễ chịu trong không gian sống. Theo KTS Nguyễn Hoàng Chương (25 DESIGN), năm 2025, thiết kế căn hộ chung cư không còn dừng lại ở việc sắp đặt nội thất trong không gian có sẵn. Xu hướng hiện nay đề cao tính kết nối, thể hiện qua mối quan hệ giữa con người với nhau và với thiên nhiên, mang đến không gian sống hài hòa, nhiều năng lượng và yếu tố xanh.
Thiết kế căn hộ hiện nay đòi hỏi tư duy thực tiễn, chiều sâu, dựa trên quá trình khảo sát thói quen, sở thích của từng thành viên. Khi nhận đề bài của gia chủ, KTS cần nghiên cứu kỹ từng phương án để tạo nên không gian phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và tăng sự gắn kết trong gia đình.
"Với diện tích căn hộ giới hạn, việc tích hợp đầy đủ tiện ích cho từng cá nhân trong gia đình trở thành yếu tố cốt lõi, quyết định sự tiện nghi của không gian sống. Thiết kế căn hộ hợp lý còn giúp gia chủ tái tạo năng lượng sau mỗi ngày sinh hoạt" - KTS Chương chia sẻ.
Căn hộ ứng dụng đường cong: Nội thất bo tròn, vách uốn lượn và bàn ghế không góc cạnh trở thành giải pháp tạo cảm giác liền mạch và mềm mại cho không gian. Phong cách này thường kết hợp cùng tông màu trung tính, hạn chế trang trí cầu kỳ để làm nổi bật hiệu ứng hình khối. Ngoài tăng tính thẩm mỹ, chi tiết cong còn giúp an toàn hơn trong các gia đình có trẻ nhỏ.
Căn hộ 135 m2 tại Hà Nội, do 1618 Design Studio thiết kế và thi công sử dụng nhiều chi tiết bo cong để tạo chiều sâu và cảm giác mềm mại. Tông màu be, trắng, nâu gỗ kết hợp nền lát xương cá giúp cân bằng thị giác.
Tận dụng mảng xanh trong nhà: Việc đưa cây xanh, ánh sáng tự nhiên và vật liệu thô mộc vào không gian sống giúp tăng cảm giác thư giãn. Thay vì tập trung ở ban công, các mảng xanh hiện nay được tích hợp xuyên suốt trong nhà nhằm kết nối với thiên nhiên, cải thiện vi khí hậu.
Một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng đưa mảng xanh vào nhà là căn hộ 90 m2 tại Nhà Bè (TP HCM), 1618 Design Studio thiết kế cho cặp vợ chồng trẻ. Không gian sử dụng gam màu be, nâu gỗ và xanh lá, kết hợp vật liệu thô mộc như đá, gỗ tự nhiên và linen, mang đến cảm giác thư giãn. Cây xanh được bố trí xen kẽ ở các khu vực chức năng, từ phòng khách đến phòng ngủ, giúp tăng kết nối với thiên nhiên. Thiết kế căn hộ ưu tiên sự nhẹ nhàng, thoáng đãng, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt hiện đại.
Không gian "chữa lành": Nhu cầu thiết kế không gian "chữa lành" xuất phát từ xu hướng sống đề cao cân bằng và phục hồi tâm lý. Các yếu tố thường thấy gồm ánh sáng nhẹ, vật liệu tự nhiên như gỗ, đá mài, màu sắc dịu mắt và góc thư giãn riêng biệt.
Căn hộ 102 m2 tại TP HCM được các KTS của 25 DESIGN thiết kế theo phong cách Modern Mediterranean, sử dụng gam màu beige, đỏ cam và gỗ nhằm tạo cảm giác ấm áp, thư giãn. Không gian được bố trí đủ các khu vực sinh hoạt và nghỉ ngơi để phục vụ lối sống bận rộn, giúp gia chủ tận dụng thời gian ở nhà như một cách "chữa lành" tinh thần.
Thiết kế thể hiện cá tính gia chủ: Nhu cầu khẳng định bản sắc cá nhân thúc đẩy nhiều gia chủ lựa chọn thiết kế phản ánh gu thẩm mỹ riêng. Thay vì theo khuôn mẫu cố định, căn hộ có thể kết hợp nhiều chất liệu, màu sắc hoặc sắp đặt nội thất theo cách không phổ thông. Một số người chọn sử dụng tranh ảnh, sưu tập, đồ thủ công hoặc sản phẩm thiết kế riêng để tạo dấu ấn cá nhân.
Xu hướng cá nhân hóa không gian thể hiện trong căn hộ 84 m2 tại TP HCM. Lấy cảm hứng từ khe đá ven biển, kiến trúc sư của 25 DESIGN phát triển thiết kế mang phong cách "hang đá", tập trung vào cảm giác bao bọc và tĩnh lặng. Không gian sử dụng tông màu đen làm chủ đạo, kết hợp xám trắng, tường sơn hiệu ứng, nội thất gỗ để tạo nên một nơi sống khép kín, đậm cá tính riêng.
Cải tạo nhà cho nhiều thế hệ cùng sinh sống: Xu hướng cải tạo không gian để phù hợp với gia đình đa thế hệ đang gia tăng, nhất là tại các đô thị lớn. Thay vì phân chia cứng nhắc, thiết kế hiện nay ưu tiên bố cục linh hoạt, tăng khả năng kết nối giữa các thành viên mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Giải pháp thường gặp là tạo các khoảng sinh hoạt chung rộng rãi như phòng khách, bếp liên thông, trong khi phòng ngủ được bố trí theo nhu cầu từng thế hệ.
Một căn hộ hai phòng ngủ tại TP HCM được Lavia Concept VN cải tạo toàn diện để đáp ứng nhu cầu của gia đình ba thế hệ. Sau 50 ngày thi công với chi phí khoảng 500 triệu đồng, không gian được bố trí lại thành bốn phòng ngủ cùng các khu vực chức năng cho sáu người. Thiết kế tận dụng hệ nội thất đa năng, vật liệu gỗ sáng và tông màu trung tính để giữ sự thông thoáng, đồng thời cân bằng giữa không gian riêng tư và sinh hoạt chung.
Bích Phương