Những phong cách mùa thu giới trẻ ưa chuộng

Rộ lên từ hai năm nay, áo len trễ vai được nhiều bạn trẻ yêu thích khi đem lại vẻ nữ tính. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng kiểu áo này không có tính ứng dụng cao vì chất liệu quá nóng so với mùa thu, kiểu dáng hở lại gây lạnh vào mùa đông.