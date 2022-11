Dự án 19+ "Eve" do Seo Ye Ji đóng chính dẫn đầu danh sách phim truyền hình Hàn tệ nhất năm 2022.

Danh sách do 200 chuyên gia lĩnh vực phim ảnh, nhà sản xuất, nhà báo bình chọn, công ty truyền thông Joynews24 công bố đầu tháng 11. Eve (Thiên nga bóng đêm) bị đánh giá thấp nhất. Seo Ye Ji vào vai cô gái báo thù cho cha, lên kế hoạch quyến rũ tài phiệt đã có vợ. Những âm mưu báo thù của nhân vật bị cho không tạo được điều mới mẻ, bất ngờ với khán giả. Phim có một số tập dán nhãn 19+ vì các cảnh khiêu khích của nữ chính.

Những phim truyền hình Hàn tệ nhất 2022 Seo Ye Ji trong "Thiên nga bóng đêm". Video: tvN

Xếp thứ hai là Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc, làm lại từ phiên bản của Tây Ban Nha. Kịch bản theo chân Tokyo (Jeon Jong Seo) - cô gái ở Bắc Triều Tiên hâm mộ BTS và từng đi lính. Cô chuyển đến Hàn Quốc sau khi thống nhất. Tại đây, cuộc sống khó khăn, cô phải làm nhiều nghề để kiếm tiền và bị xô đẩy trở thành tên tội phạm ngoan cố. Trong khoảnh khắc đen tối của cuộc đời, cô được Giáo Sư (Yoo Ji Tae) cứu sống và mời gia nhập băng đảng.

Khi ra mắt hồi tháng 6, nhiều khán giả đánh giá kịch bản phim nhạt nhòa, không có điểm gì nổi bật so với bản gốc. Tuy nhiên, bộ phận khán giả chưa xem bản gốc lại cho rằng tác phẩm ly kỳ, đáng xem.

Cảnh phim "Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc". Ảnh: Netflix

Nằm trong top 3 là Love (ft.Marriage and Divorce) mùa ba. Phim xoay quanh ba cặp vợ chồng ở những độ tuổi khác nhau, điểm chung là các ông chồng ngoại tình, khiến hôn nhân trục trặc. Tác phẩm bị cho kịch bản vô lý, khiến khán giả thường có cảm giác: "Tôi đang xem cái gì thế này?".

Những tác phẩm còn lại trong top 10 gồm Webtoon đời tôi, Big Mouth, Hoàn hồn (Alchemy of Souls), Tại sao lại là Oh Soo Jae?, Crazy Love, Người tình của Jinx và Snowdrop.

Trong đó, Snowdrop do Jisoo (Blackpink) và Jung Hae In đóng chính, vấp phải sự chỉ trích khi ra mắt vì "xuyên tạc lịch sử". Những người phản đối cho rằng phim lãng mạn hóa chính trị, xúc phạm cuộc đấu tranh dân chủ ở Hàn cuối thế kỷ 20. Hơn 260 nghìn người từng ký tên vào bản kiến nghị trên trang web của Nhà Xanh (phủ Tổng thống), kêu gọi giới chức can thiệp nhằm ngừng chiếu tác phẩm trên truyền hình lẫn Internet.

Như Anh (theo Joynews24)