Những phim châu Á nổi bật tại Cannes 2021

"Drive My Car" của Nhật Bản, "Memoria" của Thái Lan tranh Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2021.

Drive My Car (Nhật Bản)

Trailer 'Drive My Car' - Cannes 2021 Video:Youtube Panap Media.

Phim của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi chuyển thể từ truyện ngắn của Haruki Murakami. Hidetoshi Nishijima vào vai một diễn viên kiêm đạo diễn trải qua bi kịch trong quá khứ, nhận lời đến Hiroshima thực hiện một dự án sân khấu.

Drive My Car có thời lượng ba tiếng, xoay quanh mối quan hệ của nhân vật chính với Toko Miura, nữ tài xế trẻ của anh ở Hiroshima. Phim đánh dấu lần thứ hai Ryusuke Hamaguchi tranh giải chính tại Cannes, sau tác phẩm lãng mạn năm 2018 Asako I & II. Hồi tháng 3, anh giành Giải thưởng lớn của Ban giám khảo (Jury) tại Liên hoan phim Berlin với Wheels of Fortune and Fantasy.

Memoria (Thái Lan)

Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul (trái) và minh tinh Tilda Swinton trên trường quay. Ảnh: Sandro Kopp/Variety.

Đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul từng giành giải Cành Cọ Vàng năm 2010 với bộ phim tâm linh Uncle Boomee Who Can Recall His Past Lives. Anh trở lại với tác phẩm Memoria, có sự tham gia của ngôi sao Tilda Swinton.

Phim lấy bối cảnh Colombia, quay ở vùng núi Pijao và Bogotá. Swinton vào vai một phụ nữ đến từ Scotland, khám phá các vùng đất. Càng đi, tâm trí cô càng sáng tỏ. Tác phẩm khai thác chủ đề trí nhớ, danh tính - nối dài hành trình khám phá cơ thể và tâm hồn con người trong sự nghiệp của Apichatpong Weerasethakul.

Gaey Wa’r (Trung Quốc)

Trailer 'Gaey Wa’r' - Cannes 2021 Trailer "Gaey Wa’r". Video: Youtube TrailerScope.

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Na Jiazuo - từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - nổi bật trong hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo). Câu chuyện lấy bối cảnh đầu những năm 2000, theo chân chàng thanh niên 21 tuổi Dongzi ở thị trấn nhỏ, trở thành tay sai cho một kẻ đòi nợ thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho cha mình. Đạo diễn nói về phim: "Cuộc sống trên đường phố khó khăn nhưng cũng có thể là bàn đạp cho cả vũ trụ".

Tác phẩm có sự tham gia của Lý Cửu Tiêu, người xuất hiện trong bộ phim ăn khách The Eight Hundred năm 2020.

In Front of Your Face (Hàn Quốc)

Lee Hye Young (trái) và Cho Yun Hee trong phim "In Front of Your Face". Ảnh: Scmp.

Đạo diễn gạo cội người Hàn Quốc Hong Sang Soo xuất hiện tại Cannes lần thứ 11 với bộ phim thứ 26 của ông. In Front of Your Face tham gia hạng mục Cannes Premiere (Công chiếu ở Cannes) - dành cho những tác phẩm mới của nhà làm phim tên tuổi.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Hye Young đảm nhiệm vai chính, cốt truyện chưa được tiết lộ. Thierry Frémaux - giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Cannes - nói: "Một điểm chung trong các bộ phim của Hong là rất tối giản và cá tính... Chúng mang tính sáng tạo, truyền cảm hứng và kết tinh những giá trị đã định hình nên điện ảnh ngày nay".

Emergency Declaration (Hàn Quốc)

Song Kang Ho trong cảnh phim "Emergency Declaration" - tác phẩm chiếu nhưng không tranh giải tại Cannes 2021. Ảnh: Scmp.

Bộ phim do Han Jae Rim đạo diễn, kể về một vụ khủng bố trên chuyến bay khiến tình trạng khẩn cấp được ban bố. Phim tập trung truyền tải sự căng thẳng khi xử lý tình huống giữa các bên liên quan trong thảm họa. Dự án quy tụ nhiều ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc - thành viên ban giám khảo Cannes Song Kang Ho (từng đóng The Face Reader năm 2013 của Jae Rim), Jeon Do Yeon (đóng The Housemaid) và Lee Byung Hun.

The Year of the Everlasting Storm (Nhiều quốc gia)

Trailer 'The Year of the Everlasting Storm' - Cannes 2021 Trailer "The Year of the Everlasting Storm". Video: Youtube Movieclips Indie.

Tuyển tập phim của bảy đạo diễn, được quay bí mật ở Mỹ, Iran, Chile, Trung Quốc và Thái Lan. Đạo diễn Thái Lan Apichatpong tham gia cùng nhà làm phim Singapore Anthony Chen (người thực hiện Wet Season 2019), Jafar Panahi của Iran, hai đạo diễn Mỹ Laura Poitras và David Lowery. Tham dự hạng mục "Special Screening" (Chiếu đặc biệt), tác phẩm được coi là "bức thư tình gửi đến liên hoan phim", trong đó mỗi đạo diễn thực hiện những phân đoạn mang đậm phong cách cá nhân giữa đại dịch.

Ripples of Life (Trung Quốc)

Huang Miyi (Hoàng Mễ Y) trong phim "Ripples of Life". Ảnh: Scmp.

Nổi bật trong chương trình Director’s Fortnight (Tuần lễ Đạo diễn), Ripples of Life là bộ phim thứ hai của đạo diễn gốc Bắc Kinh Wei Shujun (Nguỵ Thư Quân). Tác phẩm có Dương Tử San đóng chính, kể về một đoàn làm phim đến thị trấn Yongan biệt lập. Cuộc tranh luận nổ ra giữa đạo diễn và biên kịch, trong khi nữ diễn viên được trở về nơi cô lớn lên.

I’m So Sorry (Trung Quốc)

Cảnh phim "I'm So Sorry". Ảnh: Scmp.

Bộ phim hư cấu I’m So Sorry xoay quanh chủ đề môi trường, sự nguy hiểm của năng lượng hạt nhân. Với dự án này, đạo diễn Triệu Lượng đã đến thăm các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine, Belarus, Nhật Bản, Kazakhstan, Đức và Phần Lan.

Đạo diễn phim tài liệu và nghệ sĩ đa phương tiện người Trung Quốc Triệu Lượng có mặt tại Cannes lần gần nhất cách đây 12 năm, với tác phẩm Petition, đoạt giải năm 2009.

Moneyboys (Trung Quốc)

Trailer 'Money Boys' - Cannes 2021 Trailer phim. Video: TrailerScope.

Bộ phim của nhà văn kiêm đạo diễn C.B. Yi tham dự hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo) và tranh giải Camera d’Or (Máy quay vàng) dành cho phim đầu tay xuất sắc.

Cốt truyện kể về Fei (Kha Chấn Đông thủ vai) - làm nghề mại dâm đường phố để kiếm tiền. Anh gặp chàng trai cùng nghề, nảy sinh tình cảm. Cuộc sống của Fei trở nên bế tắc khi nhận ra gia đình luôn lấy tiền nhưng không chấp nhận giới tính của anh. C.B. Yi hợp tác với nhà quay phim Jean-Louis Vialard - từng thực hiện tác phẩm Tropical Malady của Apitchatpong năm 2004.

Dương Trang (theo Scmp)