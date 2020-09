Những phi công thay đổi bộ mặt ngành hàng không

Ngoài giờ học bay, Walters giúp Savage điều hành các tài khoản trên mạng xã hội của Fly for the Culture. Anh làm việc tích cực để muốn trở thành một trong những đại diện phi công là người da màu, và khuyến khích những người trẻ khác đi theo bước chân mình. Ảnh: Fly for the Culture