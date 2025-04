Những phát hiện bất ngờ về Gen Z

MỹKhảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Adolescent Content cho thấy Gen Z có sự tương đồng với thế hệ Baby Boomers về quan điểm hôn nhân, mua nhà và chọn nơi sống.

83% Gen Z cho biết họ muốn mối quan hệ một vợ một chồng, tương đương thế hệ Baby Boomers (sinh 1946-1964). Khoảng 65% coi mua nhà là mục tiêu chính, cao hơn cả thế hệ Millennials (43%) và Baby Boomers (28%). Về nơi ở, 32% Gen Z chọn sống ở ngoại ô, gần bằng với thế hệ Baby Boomers (43%) trong khi Millennials ít quan tâm nhất với 28%.

Dù bị xem là xa rời mô hình gia đình hạt nhân, Gen Z lại giữ nhiều tư duy truyền thống hơn thế hệ Millennials (sinh 1980-1995). Khảo sát của Adolescent Content cho thấy 62% Gen Z đã có hoặc dự định có con, so với 70% của Millennials và 77% Boomers. Tuy nhiên, tỷ lệ cao hơn ở hai thế hệ lớn tuổi là hợp lý vì Gen Z hiện chỉ trong độ tuổi 13–28.

Dù có xu hướng giống thế hệ Baby Boomers, Gen Z vẫn điều chỉnh cách tiếp cận để phù hợp với thời đại. 22% chọn phát triển bản thân trước khi cam kết mối quan hệ nghiêm túc, và nhiều người xem ổn định tài chính là điều kiện tiên quyết để sinh con.

Báo cáo The Times Generation Z cho thấy chỉ 21% Gen Z cho rằng hôn nhân "không còn phù hợp" giảm mạnh so với 39% hai thập kỷ trước.

Một nghiên cứu khác của tập đoàn tài chính John Lewis Money năm 2024 cho thấy 35% Gen Z muốn kết hôn, 34% muốn có con, vượt kỳ vọng về một thế hệ được cho là "chỉ thích theo đuổi lối sống tự do" và du lịch.

Dù giống thế hệ Baby Boomers ở nhiều điểm, Gen Z vẫn linh hoạt hơn khi lựa chọn môi trường sống. Họ thể hiện sự quan tâm đến cả trung tâm đô thị và vùng núi, cho thấy cái nhìn mở hơn so với thế hệ đi trước.

Các con số trên đang phản ánh Gen Z đang hướng đến các giá trị truyền thống, dù đối mặt với chi phí sinh hoạt cao, thị trường lao động biến động và tỷ lệ sinh giảm.

"Họ vẫn gắn bó với nhiều giá trị cốt lõi, chỉ thay đổi về thời điểm và lý do theo đuổi", đại diện Adolescent Content, nói.

Alex Beene, giảng viên tài chính ở Đại học Tennessee (TP Martin) cho biết xu hướng Gen Z theo đuổi mục tiêu mang tính truyền thống đã xuất hiện trong vài năm gần đây.

Trong khi thế hệ Millennials lớn lên trong thời đại số và thường được khuyến khích coi trọng trải nghiệm hơn tài sản hay đầu tư, Gen Z lại không nghĩ như vậy.

Họ ít quan tâm đến việc lưu giữ trải nghiệm mà chú trọng tái xây dựng cộng đồng và tích lũy tài sản, những giá trị từng mang lại cảm giác an toàn cho thế hệ Baby Boomers. Đây cũng là lý do kỳ vọng thu nhập của Gen Z cao hơn đáng kể so với Millennials, theo nhiều nghiên cứu.

Chuyên gia tài chính Michael Ryan, người sáng lập nền tảng MichaelRyanMoney, cho rằng điều này không đáng ngạc nhiên.

"Con lắc luôn dao động trở lại", ông nói. Khi Millennials trì hoãn các cột mốc truyền thống như mua nhà hay lập gia đình, Gen Z đang khôi phục những mục tiêu này theo cách riêng của họ.

Giới trẻ không muốn sống giống Baby Boomers, họ chỉ mong có những điều mà thế hệ này từng có như giá nhà và lương ổn định, cơ hội xây dựng cuộc sống, không nợ nần.

Dù vậy, Gen Z vẫn nhận thức rõ những khó khăn phía trước. Khoảng 74% cho rằng việc lập gia đình hiện nay là "khó khăn từ trung bình đến cực kỳ" so với 49% Boomers cảm thấy như vậy khi còn trẻ.

Ngọc Ngân (Theo Newsweek)