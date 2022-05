Những ôtô ra mắt khách Việt tháng 5

Fortuner 2022 giá tăng nhẹ, Morning thêm bản mới, CX-8 bổ sung bản 6 chỗ, tân binh T-Cross chào thị trường giá đắt nhất phân khúc.

Tháng 5, tháng cuối cùng áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô lắp ráp trong nước. Nhưng có ít mẫu xe lắp ráp trong nước giới thiệu trong tháng 5 này, như Toyota Fortuner máy dầu, Kia Morning và Mazda CX-8. Danh sách xe mới giới thiệu trong tháng 5 chủ yếu xe nhập khẩu, như Volkswagen T-Cross, BMW X4, Range Rover Sport và Jeep Wrangler Rubicon. Ngoài ra, thị trường còn chào đón mẫu xe bus Mercedes mới, lắp ráp bởi liên doanh Thaco và Daimler.

Toyota Fortuner 2022 giá từ 1,015-1,467 tỷ đồng

Toyota Fortuner phiên bản mới. Ảnh: Toyota

Fortuner 2022 bản máy dầu nâng cấp công nghệ an toàn và bổ sung tiện nghi. Trong khi các bản máy xăng 2.7 nhập khẩu không thay đổi. Các nâng cấp tập trung vào hệ thống điều hòa, âm thanh JBL tùy phiên bản và kết nối điện thoại thông minh (Apple CarPlay và Android Auto).

Công nghệ an toàn bổ sung cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Fortuner 2022 bán ra từ 4/5 với giá từ 1,015 - 1,467 tỷ đồng. Giá tăng nhẹ so với bản cũ, từ 19-53 triệu tùy phiên bản.

Kia Morning thêm bản mới

Kia Morning bản mới. Ảnh: Minh Đạt

Để tăng sức cạnh tranh với đối thủ VinFast Fadil và Hyundai i10, Kia Việt Nam bổ sung hai phiên bản AT và Premium cho Morning, giá tương ứng 379 và 409 triệu đồng, bên cạnh hai bản hiện hành là X-Line và GT-Line.

So với bản cao cấp, hai bản AT có ngoại hình "hiền" hơn và bổ sung một vài trang bị từ ngoại thất cho đến nội thất. Động cơ tương tự như hai bản cao, cỗ máy 1.25 công suất 83 mã lực. Hộp số AT 4 cấp, một cầu. Morning bán ra tại Việt Nam với 5 phiên bản, giá từ 359-439 triệu đồng.

Mazda CX-8 2022 thêm bản 6 chỗ

Mazda CX-8 thêm bản 6 chỗ mới. Ảnh: Thaco

Mazda bổ sung thêm lựa chọn bản 6 chỗ cao cấp nhất cho CX-8 và loại bỏ bản Deluxe. Bản 6 chỗ Premium 6S dẫn động hai cầu giá 1,269 tỷ đồng, trong khi các bản còn lại không thay đổi. Hai bản Premium một hoặc hai cầu giá lần lượt 1,169 và 1,259 tỷ đồng, bản Luxury thấp nhất giá 1,079 tỷ đồng.

Ngoại hình CX-8 2022 không thay đổi nhiều so với bản cũ. Nội thất bổ sung thêm tiện nghi. Bản 6 ghế, hàng ghế thứ hai với hai ghế độc lập phong cách ghế thương gia, bọc da cao cấp, thêm sưởi. Cấu hình này cạnh tranh với Kia Sorento bản 6 chỗ (2.5 Signature AWD và 2.2D Signature AWD).

BMW X4 ra mắt bản nâng cấp

BMW X4 bản nâng cấp. Ảnh: Thaco

X4 bản nâng cấp mới tăng 200 triệu so với bản trước. X4 sử dụng chung nền tảng với X3. Ở phiên bản mới, X4 2022 nâng cấp ngoại thất, trong khi nội thất không thay đổi nhiều. X4 mới bổ sung khóa thông minh, điều khiển cử chỉ.

X4 2022 trang bị động cơ 2.0 công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, hộp số tự động 8 cấp. X4 cạnh tranh với Mercedes GLC Coupe.

Volkswagen T-Cross - CUV cỡ B giá cao nhất phân khúc

Volkswagen T-Cross mới. Ảnh: Volkswagen

Tân binh SUV cỡ B mới chào thị trường Việt Nam. T-Cross bán ra hai phiên bản, Elegance và Luxury, giá tương ứng 1,099 và 1,299 tỷ đồng, đây là mức giá cao nhất phân khúc. Hyundai Creta (620-730 triệu), Honda HR-V (786-866 triệu) hay Peugeot 2008 (769-849 triệu).

T-Cross trang bị động cơ 1.0 tăng áp, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm, dẫn động cầu trước, hộp số tự động 6 cấp. Xe có khóa vi sai điện tử. Với mức giá từ hơn một tỷ đồng, T-Cross tự mình thiết lập một phân khúc riêng nhưng cũng đồng nghĩa khó dành cho khách hàng số đông.

Range Rover Sport 2023 ra mắt

Range Rover Sport thế hệ mới. Ảnh: Land Rover

Range Rover Sport thế hệ mới ra mắt thế giới hôm 12/5. Mẫu SUV hạng sang bán ở Việt Nam với 5 phiên bản. So với thế hệ cũ, Range Rover Sport 2023 thay đổi thiết kế với ngoại hình diện mạo mới. Nội thất cũng thay đổi theo phong cách đặc trưng Land Rover.

Mẫu SUV thế hệ mới ứng dụng công nghệ khung gầm mới với hệ thống treo khí nén lần đầu tiên trang bị. Khung gầm mới giúp xe chạy địa hình tốt hơn. 5 phiên bản bán ở Việt Nam chung một loại động cơ xăng I6 công suất 355 mã lực hoặc 394 mã lực. Giá từ 7-8,15 tỷ đồng.

Jeep Wrangler Rubicon - SUV cơ bắp kiểu Mỹ

Jeep Wrangler Rubicon chào thị trường Việt Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Mẫu SUV 5 chỗ phổ thông nhập Mỹ đắt nhất Việt Nam giá 3,78 tỷ đồng. Wrangler Rubicon đời 2022 là phiên bản cao cấp nhất. Giá tăng 100 triệu so với bản cũ. Mẫu SUV chuyên off-road với ngoại hình đặc trưng Jeep. Xe lắp động cơ 2.0 tăng áp, công suất 270 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động hai cầu.

Giá bán cao, ngoại hình hầm hố, Jeep Wrangler được ưa thích bởi một nhóm khách hàng cá tính, ưa chất riêng (ví dụ những chi tiết tháo rời trên xe) và khả năng off-road. Vì thế, mẫu xe Jeep khó bán đại trà. Đối thủ của Jeep Wranger là Land Rover Defender.

Xe khách hạng sang của Mercedes ra mắt Việt Nam

Nội thất xe bus Mercedes với cấu hình 24 ghế VIP. Ảnh: Lương Dũng

Thaco hợp với Daimler giới thiệu dòng xe bus cao cấp mang thương hiệu Mercedes. Xe bus Mercedes bán ra 4 cấu hình ghế và giường. Gồm 47 ghế tiêu chuẩn, 24 ghế VIP, 34 giường tiêu chuẩn và 22 giường VIP.

Hiện ở Việt Nam cũng có nhiều đơn vị thực hiện độ nội thất ghế hoặc giường cho xe khách với mục đích tăng trải nghiệm, tiện nghi. Tuy vậy, những gói độ với hệ thống điện không đồng bộ từ đầu khiến nguy cơ cháy nổ khá cao. Vì vậy, loại xe khách được "độ" sẵn từ nhà sản xuất như thế này sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các hãng vận tải. Trở ngại có thể là chi phí sẽ cao hơn, từ đó giá vé cũng cao hơn.

