Những 'ông chú 50' bị xua đuổi

Hàn QuốcTấm biển "Cấm đàn ông trên 50 tuổi uống rượu một mình" treo ngay lối vào một quán bar gần ga Chungmuro, Seoul.

Bên trong là những cảnh báo khác như "Nếu ồn ào, tất cả đàn ông từ 50 tuổi phải rời đi", "Không nói chuyện với khách hàng trẻ ở bàn bên cạnh". Đáng chú ý, chủ quán cũng là một người đàn ông ở độ tuổi này.

Hai tháng trước, một quán bar ở Ulsan cũng gây tranh cãi với thông báo "Không tiếp đàn ông trung niên Hàn Quốc từ 50 tuổi". Nhiều người tỏ ra đồng cảm với chủ quán. "Không cần nghe chi tiết cũng hiểu tại sao", một bình luận viết.

Chủ quán 30 tuổi giải thích nhóm khách này thường dùng lời lẽ suồng sã, ồn ào và hút thuốc trong nhà. Tại một tụ điểm nhạc rock khác, người quản lý cho biết hầu hết người gây rối, từ đòi bật nhạc của ca sĩ Lim Young-woong đến say xỉn gây gổ, đều thuộc nhóm tuổi này.

Một thông báo dán trước cửa của một quán bar ở Seoul năm 2025 "Nam giới trên 50 tuổi, không được uống rượu một mình. Xin đừng làm phiền những khách khác". Ảnh: Jeong Sang-hyuk

Đàn ông tuổi 50 là nhóm nhân khẩu học đông nhất Hàn Quốc, với khoảng 8,7 triệu người, chiếm 17% dân số.

Họ thuộc thế hệ gia nhập thị trường lao động thời kinh tế Hàn Quốc phát triển cực thịnh, thường giữ các vị trí quan trọng và quen với thái độ bề trên, xem đó là cách khẳng định vị thế. Vài năm trước, một quán rượu gần Đại học Quốc gia Pusan từng treo biển "Khu vực cấm giáo sư" với lời nhắn "Nếu đã vào, xin đừng lớn tiếng tiết lộ danh tính".

Nhưng thời hoàng kim của nhóm nhân khẩu này đã qua.

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, nhóm tuổi 50 chiếm tỷ lệ cao nhất (21%) trong số những vụ tự tử ở nước này, nam giới cao gấp đôi nữ. Thực tế này phản ánh bi kịch của một thế hệ đang ở sườn dốc cuộc đời, đối mặt cùng lúc với việc nghỉ hưu, sức khỏe giảm sút, mất đi địa vị và áp lực trách nhiệm với gia đình. Tỷ lệ có việc làm của nhóm tuổi 50 đã giảm 16 tháng liên tiếp.

Nhiều quán bar, tụ điểm giải trí ở Hàn Quốc treo biển cấm cửa nam giới trên 50 tuổi vì cho rằng họ phiền toái, thích gây sự. Ảnh minh họa: iStock

Bị kẹt giữa thế hệ trẻ và người già, những người đàn ông trung niên Hàn Quốc đang mất phương hướng, không thể từ bỏ quá khứ hay dễ dàng bắt đầu lại. Họ tìm đến rượu, khoe khoang và la hét trong cô độc.

Theo Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Shinhan Card Hàn Quốc, trầm cảm và thờ ơ là lý do tư vấn sức khỏe tâm thần phổ biến nhất ở những người từ 50 tuổi trong nửa đầu năm nay. Áp lực tâm lý khiến nhiều người trở nên nói nhiều hoặc có những hành vi bất thường. Những hành vi phiền toái của họ có thể là một tín hiệu cầu cứu nhưng bị xã hội xua đuổi, kỳ thị.

Minh Phương (Theo Chosun)