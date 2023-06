Những ông bố tồi trong thế giới động vật

Sư tử, gấu xám Bắc Mỹ hay cá vược được xem như những ông bố tồi tệ nhất do sẵn sàng giết hoặc ăn thịt con non.

Sư tử

Sư tử đực khá vô trách nhiệm đối với việc kiếm ăn và chăm con. Ảnh: iStock

Sư tử đực vừa nắm quyền thủ lĩnh thường giết tất cả con non của thủ lĩnh trước đó. Sư tử bố thường dành phần lớn thời gian trong ngày nằm trong bóng râm, chờ sư tử cái mang thức ăn về. Sư tử cái phụ trách đi săn và chăm sóc con non trong khi nhiệm vụ của con đực là bảo vệ lãnh thổ khỏi đàn khác và động vật ăn xác thối như linh cẩu. Sư tử đực luôn là kẻ đầu tiên ăn con mồi và chỉ để lại vài mẩu thịt thừa cho các thành viên còn lại, bao gồm con của nó. Nếu gặp điều kiện khắc nghiệt, sư tử đầu đàn sẽ để vợ và con nó chết đói trước tiên.

Gấu xám Bắc Mỹ

Hiếm có loài nào trong thế giới động vật ăn thịt con non khi chưa đến mức cùng đường, nhưng gấu xám Bắc Mỹ đực sẽ làm vậy. Chúng có tính chiếm hữu lãnh thổ cực cao, có thể bảo vệ phạm vi tới 2.400 km, đồng thời là loài đi săn cơ hội, sẵn sàng giết và ăn bất cứ thứ gì tiến vào lãnh thổ, bao gồm con của chính chúng. Điều này có nghĩa gấu mẹ không chỉ phải cung cấp thức ăn và dạy con non tự sinh tồn, mà còn phải đảm bảo con non không bao giờ đi lạc vào địa phận của bố chúng.

Cá vược

Ngay cả loài có thiên tính bảo vệ con như cá vược đực cũng dễ ăn thịt con của chính mình. Hành vi đó xảy ra sau khi phần lớn con non bơi đi và chỉ còn vài con sót lại. Cá bố đột nhiên ngừng bảo vệ con khỏi động vật ăn thịt và nuốt chửng tất cả cá non bơi chậm như phần thưởng cho bản thân sau khi giúp những cá thể khỏe mạnh sống sót.

Cá bống cát

Cá bống cát thường chọn ăn những quả trứng lớn nhất trong đàn con. Ảnh: NBC

Tương tự, cá bống cát đực không ngừng canh gác trứng khỏi động vật ăn thịt, nhưng ngay cả khi có sẵn nhiều thức ăn, nó vẫn ăn khoảng 1/3 đàn con. Nghiên cứu hé lộ cá bống cát bố quyết định giữ lại hoặc ăn quả trứng nào do kích thước giữ vai trò quyết định. Cá bống cát đực có xu hướng ăn những quả trứng lớn nhất. Ở nhiều loài, con non lớn đồng nghĩa với cơ hội sống sót cao hơn, qua đó là thành viên cần bảo vệ nhất trong gia đình. Nhưng cá bống cát biết quả trứng lớn nhất cần thời gian ấp dài nhất. Việc ăn quả trứng lâu nở nhất sẽ cho phép nó nhanh ra ngoài và quay trở lại giao phối sớm hết mức có thể.

Bọ sát thủ

Bọ sát thủ bố được giao nhiệm vụ bảo vệ trứng cho tới khi trứng nở. Chiến thuật của nó chủ yếu là ăn những quả ở ngoài rìa bọc trứng, nhiều khả năng trở thành nạn nhân của ong bắp cày ký sinh nhất. Chiến thuật tự vệ này hiệu quả đến mức bọ sát thủ có thể hoàn toàn tránh được bất kỳ vật ký sinh tiềm ẩn nào trong phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học cho rằng ăn trứng không chỉ là cách duy nhất để tự vệ trước ký sinh trùng mà còn cung cấp dưỡng chất cho bọ sát thủ đực khi nó không thể bò đi kiếm ăn.

An Khang (Theo Mental Floss)