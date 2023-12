Những nước đón năm mới 2024 sớm và muộn nhất thế giới

Đảo Giáng sinh thuộc cộng hòa Kiribati là nơi đón năm mới 2024 sớm nhất thế giới, hai đảo Baker, Howland thuộc Mỹ bước sang năm mới muộn nhất.

Khi đồng hồ điểm chuông báo hiệu đã đến nửa đêm ngày 31/12, thế giới sẽ chào đón năm mới nhưng không phải mọi nước đều đón năm mới cùng lúc. Các quốc gia trên thế giới sẽ dựa vào múi giờ của riêng mình để xác định thời gian bước sang năm 2024. Mọi múi giờ trên Trái đất đều lấy tương đối so với Giờ phối hợp quốc tế (UTC), là giờ tại kinh tuyến số 0 đi qua Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh.

Những yếu tố này góp phần giải thích tại sao một số quốc gia sẽ đón năm mới 2024 trước và những quốc gia khác sẽ đón năm mới sau cùng.

Pháo hoa sáng rực một góc hồ Hoàn Kiếm Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Ngọc Thành

Cộng hòa Kiribati, đảo quốc nằm ở Thái Bình Dương, là nước đầu tiên đón năm mới 2024 do nằm sát đường đổi ngày quốc tế nhất (về bên trái). Đảo quốc có diện tích hơn 3,5 triệu km2 trải rộng trên hơn 30 đảo san hô. Đảo chính Kiritimati (đảo Giáng sinh) được xem là nơi đón năm mới sớm nhất thế giới, vào 17h ngày 31/12 (tính theo giờ Hà Nội).

Trên bản đồ, Kiritimati nằm trên cùng một kinh tuyến với quần đảo Hawaii, Mỹ, nhưng do nằm ở phía bên kia đường đổi ngày nên đón năm mới sớm hơn một ngày. Năm 2000, ngành du lịch của hòn đảo bắt đầu phát triển khi du khách thế giới đổ xô đến nơi này để "đón bình minh đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba". Kiribati nổi tiếng với những hòn đảo hoang sơ, rạn san hô rộng lớn, các bãi biển cát trắng nước trong.

Quốc gia tiếp theo đón năm mới là New Zealand. 17h15 ngày 31/12, quần đảo Chatham bước sang năm mới. 18h cùng ngày các thành phố còn lại ở quốc gia này như Auckland, Wellington bắt đầu bắn pháo hoa để đón giao thừa. Do thuận tiện đi lại, New Zealand trở thành điểm du lịch lý tưởng cho những du khách muốn đón năm mới sớm trên thế giới.

Trước dịch, New Zealand đều tổ chức chương trình đếm ngược hoành tráng với nhiều hoạt động thu hút khách du lịch. Vào thời điểm bước sang năm mới, người dân và du khách tập trung tại cầu cảng Auckland hoặc tháp Sky để ngắm pháo hoa mừng năm mới.

Những nước đón năm mới 2024 sớm nhất Quốc gia Thời gian đón năm mới (tính theo giờ Hà Nội) Kiribati 17h ngày 31/12 New Zealand 17h15 (quần đảo Chatham) và 18h tại Auckland, Wellington Fiji và một số khu vực nhỏ ở Nga 19h Australia 20h Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên 21h Trung Quốc, Philippines, Singapore 23h Thái Lan, Lào, Việt Nam 0h ngày 1/1/2024 Myanmar 0h30 ngày 1/1 Bangladesh và một số nước Nam Á 1h ngày 1/1 Ấn Độ, Sri Landka 1h30

Các quốc gia tiếp theo bước vào năm mới là Fiji, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau khi Philippines, Singapore, Trung Quốc đón năm mới được một tiếng, Việt Nam bắt đầu bước vào thời khắc chuyển giao giữa hai năm. Người dân Thái Lan, Lào sẽ đón năm mới cùng thời điểm với Việt Nam. Người dân Myanmar và các nước Nam Á, Tây Á sẽ đón năm mới sau Việt Nam 30 phút đến 3 tiếng. Sau đó là các quốc gia châu Âu, châu Mỹ.

Quốc gia cuối cùng đón năm mới là Mỹ. Các vùng lãnh thổ không có người ở của nước này như đảo Baker và Howland sẽ là những địa điểm cuối cùng kết thúc một ngày theo đường đổi ngày quốc tế. Do đó, hai nơi này bước sang năm mới muộn nhất. Trước đó 30 phút, Hawaii và các đảo khác ở Polynesia thuộc Pháp, bang Alaska đón chào năm mới.

Bên cạnh đó một số quốc gia chỉ có một múi giờ nhưng có nước lại có sự chênh lệch múi giờ như Nga do diện tích quá rộng. Do đó một số vùng nhỏ ở Nga đã bước sang năm mới nhưng phải vài tiếng sau tại thủ đô Moskva chuông đồng hồ mới điểm 12 tiếng báo hiệu nửa đêm.

Anh Minh (Theo Travel & Leisure Asia, Time and Date)