Những nơi sốt đất ảo ở Hải Phòng

Hải Phòng nhận định, các quận, huyện Dương Kinh, Hải An, Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão, Kiến Thuỵ... có hiện tượng “làm giá” khiến giá cao bất thường.