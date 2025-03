Những nơi khiến du khách nghiện nước máy

Tại nhiều nơi như New York hay khu vực dãy Alps, nước máy ngon tới nỗi du khách không còn muốn mua nước lọc đóng chai.

Nghiên cứu mới từ AllClear - công ty chuyên cung cấp bảo hiểm y tế du lịch - đã chỉ ra những địa điểm có nước máy (uống trực tiếp tại vòi) ngon nhất thế giới theo đánh giá của du khách. Theo công ty, nước máy giúp du khách tiết kiệm chi phí, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa.

Thành phố New York là điểm đến có nước máy ngon nhất thế giới nhờ nguồn nước từ dãy Catskills. Nhiều người tin loại nước này giúp tạo nên vị đặc trưng cho pizza và bánh mì vòng của New York. Seattle cũng được đánh giá cao khi nhiều người từng sống ở đây "luôn nhớ về nước khi chuyển đi". Tại Portland, Oregon, nhiều người địa phương nói nước máy ngon là lý do họ không muốn rời thành phố.

Nước máy ở New York được đánh giá ngon nhất thế giới. Ảnh minh họa: BI

Scotland xếp thứ nhất ở khu vực châu Âu và số hai thế giới với nước máy từ các vùng cao nguyên và hồ tự nhiên, đặc biệt là Loch Katrine - nơi cung cấp nguồn nước có vị tinh khiết như nước đóng chai.

Các quốc gia Bắc Âu như Iceland và Na Uy cũng xuất hiện trong danh sách. Tại Iceland, nước máy phổ biến đến mức người dân hầu như không mua nước đóng chai và các sản phẩm này chủ yếu phục vụ du khách. Trong khu vực dãy Alps, Thụy Sĩ, Áo và Đức được đánh giá cao nhờ nguồn nước từ các sông băng và hồ trên núi. Các thành phố như Vienna ở Áo; Geneva, Lausanne, Zurich tại Thụy Sĩ đều có chất lượng nước máy tươi mát, dễ uống. Rome cũng được yêu thích bởi hệ thống đài phun nước công cộng - nơi du khách dễ dàng lấy nước uống miễn phí.

Một số nơi khác như Armenia, Aruba, Nhật Bản, Nepal, Hà Lan cũng được nhắc tới nhưng không quá phổ biến với du khách. Nghiên cứu của AllClear hướng đến những du khách muốn giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm chi phí và đảm bảo đủ nước uống khi di chuyển. Theo khảo sát từ công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu có trụ sở tại Anh - YouGov, 71% người Anh đang cố gắng giảm lượng khí thải carbon, trong đó, 63% ưu tiên tái sử dụng các vật dụng dùng một lần thay vì mua nước đóng chai.

Dù có nhiều điểm đến có nước máy ngon và an toàn, du khách vẫn cần lưu ý vì không phải nơi nào nước cũng đạt chuẩn. AllClear đưa ra một số nguyên tắc giúp đảm bảo sức khỏe khi uống nước máy ở nước ngoài.

Vùng núi Catskills đem lại nguồn nước chất lượng cho thành phố New York. Ảnh: Tripadvisor

Trước hết, cần kiểm tra khả năng thích nghi của cơ thể. Dù nước máy có thể an toàn, hàm lượng khoáng chất ở mỗi nơi sẽ khác nhau. Nếu có dạ dày nhạy cảm, du khách nên thử một lượng nhỏ trước hoặc sử dụng nước đóng chai.

Khi đến vùng nông thôn hoặc đảo xa, du khách cũng nên cẩn trọng. Tại nhiều nước, nước máy ở thành phố lớn có thể uống được nhưng chất lượng nước ở vùng nông thôn hoặc đảo có thể không đảm bảo. Ví dụ, tại Tây Ban Nha, nước ở Madrid an toàn nhưng tại Ibiza hoặc các vùng quê, du khách không được khuyến khích uống.

Ngoài ra, nếu nước máy không đủ an toàn để uống, hãy sử dụng nước đóng chai để đánh răng và tránh để nước vào miệng khi tắm. Du khách cũng nên tránh dùng đá viên vì có thể làm từ nước chưa qua lọc, đồng thời hạn chế ăn rau sống rửa bằng nước máy. Nếu có hệ tiêu hóa nhạy cảm, du khách nên mang theo bình lọc nước hoặc viên lọc nước, giúp loại bỏ tạp chất và vi khuẩn.

Hoài Anh (Theo SCMP)