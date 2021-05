Những nơi đang cách ly chống dịch ở miền Bắc

Sau gần ba tuần bùng phát, cả nước ghi nhận 729 ca nhiễm cộng đồng ở 26 tỉnh thành; các điểm cách ly y tế để chống dịch hiện tập trung ở miền Bắc.

Tính đến chiều 14/5, Hà Nội ghi nhận 70 ca lây nhiễm cộng đồng; ngoài ra còn 100 ca bệnh tại hai bệnh viện Trung ương trên địa bàn là Bệnh viện K và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Toàn thành phố có khoảng 35 điểm ở 14 quận, huyện phải cách ly y tế vì liên quan đến các ca bệnh. Trong đó, nhiều địa chỉ bị phong tỏa liên quan đến hai vợ chồng bệnh nhân 3634, 3633 và F1, như: Tòa nhà từ 88-91 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm); khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô; chung cư Hồ Gươm Plaza, tòa nhà CT7 Boo Young (Hà Đông)...

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã dựng rào tại toà nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương (nơi ở của hai vợ chồng).

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng bị phong tỏa hôm 5/5. Còn ba cơ sở của Bệnh viện K (một ở quận Hoàn Kiếm, hai ở huyện Thanh Trì) cách ly y tế từ 7/5.

Một số địa điểm khác bị cách ly ở Hà Nội là chung cư The Legency, 10 Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân); thôn Lỗ Giao, khu tập thể ga Cổ Loa thuộc thôn Trung, xã Việt Hùng (huyện Đông Anh); phố Tía, thôn Đông Duyên, thôn An Duyên, thôn Tử Dương cùng của xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín.

Huyện Sóc Sơn có ba điểm phong tỏa ở ngõ Đông, thôn Nội Phật, xã Mai Đình và xóm Trại Tây, xã Việt Long cùng từ ngày 6/5; ngõ 2 thôn Quảng Hội, xã Quang Tiến từ ngày 8/5.

Quận Hoàng Mai có hai điểm phong tỏa ở tầng 10 chung cư Viễn Đông Star, phường Thịnh Liệt từ ngày 2/5 và tầng 24 toà nhà Park Times City từ ngày 4/5. Quận Ba Đình cách ly ngách 87, ngõ 409 Kim Mã từ ngày 4/5...

Sáng 13/5, nhà chức trách phun khử khuẩn từ tầng 16 xuống sảnh lễ tân chung cư Hồ Gươm, quận Hà Đông. Đây là nơi ở của một F1, người dự buổi giới thiệu dự án mới với sự có mặt của bệnh nhân 3634. Ảnh: Ngọc Thành

Bắc Ninh tiếp giáp Hà Nội, ghi nhận 177 ca nhiễm trong đợt dịch lần này, nhiều nhất trong các tỉnh, thành. Ngày 9/5, tỉnh này quyết định cách ly y tế huyện Thuận Thành với hơn 180.000 dân.

Trưa 12/5, Bắc Ninh phong tỏa khu ký túc xá Công ty Canon; chung cư nhà ở xã hội Quế Võ Hillview với tổng số 396 phòng và 1.300 người; xóm Chùa, khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh với 300 người.

Trước đó, từ ngày 7/5, bốn huyện Lương Tài, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh giãn cách theo chỉ thị 15.

Đường phố Thuận Thành, Bắc Ninh những ngày cách ly y tế. Ảnh: CTV

Bắc Giang đến chiều 14/5 ghi nhận 107 ca nhiễm cộng đồng tại 2 ổ dịch. Trong đó, ổ dịch ở xã Phương Sơn, huyện Lục Nam ghi nhận 4 F0 (từ ngày 10/5), 226 F1, 776 F2.

Ổ dịch tại Công ty TNHH ShinYoung Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên) ghi nhận 86 F0, 3.674 F1, 12.208 F2.

Đến nay Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế 33 thôn, xóm, tổ dân phố; giãn cách xã hội 23 xã, phường, thị trấn và 9 tổ dân phố, thôn, xóm tại các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên và Thành phố Bắc Giang.

Trong đó, ngày 9/5 UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định cách ly tổ dân phố My Điền 1, 2, 3, xóm 6 và xóm 7 (thị trấn Nếnh), xóm Lĩnh, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái (huyện Việt Yên); tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế và một số khu vực lân cận tiếp giáp với tổ dân phố Phú Mỹ 3 (TP Bắc Giang); thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo Sơn; thôn Vàng, xã Khám Lạng, thôn Bãi Chánh, xã Bảo Đài (huyện Lục Nam)

Huyện Lạng Giang cách ly 19 thôn: Khu Rừng Nghè, thôn Vinh Quang, xã Yên Mỹ, tổ dân phố Đồng 2 và một phần tổ dân phố Vạc, thị trấn Kép; thôn Mầu, xã Thái Đào; thôn Chung, xã Tân Thanh; một phần thôn Kiễm, xã Hương Lạc; thôn Chùa, xã Hương Lạc; Thôn Má Bắp, xã Hương Lạc; thôn Ống, xã Hương Lạc; thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn; thôn Đồng Tâm, xã Hương Sơn; thôn Đồn 19, xã Hương Sơn; thôn Cẩy, xã Hương Sơn; thôn Hố Cao, xã Hương Sơn.

Ngày 10/5, Bắc Giang cách ly thôn Đồng Thủy , xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang; thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế.

Ngày 12/5, tỉnh phong tỏa tổ dân phố Cả, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang.

Ngày 13/5, thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên và thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu bị phong tỏa; cách ly xã hội xã Tân Liễu.

Hà Nam ghi nhận 18 ca, bùng phát đợt lây nhiễm cộng đồng hôm 29/4, khi một thanh niên 28 tuổi được ghi nhận là "bệnh nhân 2899". Từ 1/5, toàn bộ xã Đạo Lý thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Các xã Bắc Lý, Chân Lý thuộc huyện Lý Nhân giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, hạn chế tập trung đông người.

Vĩnh Phúc ghi nhận 78 ca, chủ yếu từ ổ dịch Sunny Club (TP Phúc Yên). Hai điểm cách ly xã hội ở tỉnh này là TP Vĩnh Yên từ ngày 7/5 và thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, từ ngày 9/5. Riêng phường Hùng Vương với hơn 10.000 dân bị phong toả từ 13/5.

Hải Dương ghi nhận 7 ca; cách ly khu An Nhân Đồng, thị trấn Tứ Kỳ từ ngày 5/5. Ngày 11/5, địa phương phong tỏa cụm dân cư thuộc phố Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

Hưng Yên ghi nhận 25 ca; thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến (huyện Phù Cừ) với 1.200 nhân khẩu cách ly xã hội theo chỉ thị 16; thị xã Mỹ Hào giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

Thái Bình ghi nhận 15 ca; giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15 từ 6/5. Chính quyền địa phương cũng cách ly thôn Thái Thuần, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ; thôn Việt Nam Hòa, thôn Hưng Đạo của xã Bình Minh, huyện Kiến Xương.

Yên Bái ghi nhận một ca, cách ly y tế thôn 3B, xã Việt Cường (huyện Trấn Yên); áp dụng chỉ thị 16 ở nhiều địa điểm của huyện Văn Chấn, nơi nhóm chuyên gia Trung Quốc từng đến, bao gồm thôn Hải Chấn, thôn Nam Vai thuộc xã Gia Hội (huyện Văn Chấn); thôn Đá Gân, thôn Ngã Ba 3 của xã Cát Thịnh; các thôn Nậm Cưởm, Chấn Hưng, Nậm Pươi, Trung Tâm thuộc xã Nậm Búng.

Hải Phòng ghi nhận một ca, phong toả quán karaoke New KTV, khách sạn Blue Sea và 2 nhà hàng, quán ăn trên phố Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Chính quyền địa phương cũng cách ly quán karaoke Olala tại khu đô thị Cựu Viên, quận Kiến An; nhà nghỉ Tây Đô, số 299 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân; khách sạn Tường Vi 2 và nhà hàng Hutong trên đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền; khu 6, thôn Lộc Trù, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng; Thôn Việt Tiến 1, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy.

Lạng Sơn ghi nhận 12 ca; phong tỏa Bệnh viện Phổi từ sáng 6/5.

Quảng Ninh ghi nhận một ca; đêm 9/5, TP Hạ Long đã phong tỏa các chợ Hạ Long 1; Hạ Long 2; chợ cóc Bến phà cũ; chợ Vườn Đào, phường Bãi Cháy; quán phở Thìn trên đường 25/4, phường Hồng Gai; quán vịt quay Nhung Nhương; quán cơm My Thanh, xã Thống Nhất.

Ngày 7/5, nhà chức trách địa phương lập các chốt chặn, phong tỏa và khử trùng toàn bộ nơi ở của "bệnh nhân 3166", nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hạ Long.

Chung cư Fhome (Đà Nẵng) được phong toả, ngày 9/5. Ảnh:Nguyễn Đông.

Ngoài các tỉnh, thành ở miền Bắc nêu trên, một số địa phương ở miền Trung cũng đang cách ly chống dịch nhiều nơi. Trong đó, Đà Nẵng (115 ca) có các điểm phong tỏa ở quận Hải Châu là khu vực bar New Phương Đông và tổ dân phố 35, 36 phường Thuận Phước; chung cư Fhome, đường An Thượng 32 quận Ngũ Hành Sơn; đường An Nhơn 7, An Trung 2; chung cư 12T3 Bùi Dương Lịch, tổ 47 Hoà Quý quận Sơn Trà; tổ 127 khu vực Phước Lý, Hoà Mình.

Ngoài ra, thành phố đã thiết lập 64 điểm phong tỏa mềm với các khu vực dân cư có người mắc Covid-19 trên địa bàn.

Quảng Trị (3 ca) thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tại hai xã Hải Chánh và Hải Sơn (huyện Hải Lăng) từ 18h ngày 8/5.

Hà Tĩnh phong tỏa thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà với 3 chốt kiểm soát và hơn 20 hộ dân phải cách ly, do có ca tái dương tính nCoV tối 5/5. Trước đó tỉnh phong tỏa thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà do có ca nhiễm nCoV, nhưng thôn này đã dỡ phong tỏa từ tối 10/5 sau khi loại trừ được các nguy cơ lây nhiễm.

Thừa Thiên Huế (5 ca), xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, được cách ly theo chỉ thị 16 từ 10h ngày 9/5; huyện Phong Điền, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

Nghệ An (một ca) giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 thị xã Hoàng Mai với hơn 113.000 dân từ 0h ngày 7/5.

Xuân Hoa