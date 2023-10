Những nhân vật thành công nhờ suy nghĩ khác biệt

Các doanh nhân Donna Morris, Paul O'Neill, Sheryl Sandberg hay tiểu thuyết gia George R.R. Martin thành công nhờ lối nghĩ khác biệt, không theo số đông.

Trong kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực, công việc gì, thành công không phải lúc nào cũng đến từ yếu tố tài năng, may mắn hay làm việc chăm chỉ hơn, mà có thể do bạn suy nghĩ khác đi.

Trang Business Insider chỉ ra sự khác biệt trong lối nghĩ, hành động của những nhân vật đạt mốc son, thành công trong sự nghiệp, công việc, học tập

Sẵn sàng thay đổi chính sách kém hiệu quả

Năm 2002, Donna Morris - gốc Ottawa, Canada, hiện sống ở Tây Bắc Arkansas, Mỹ - gia nhập Adobe với tư cách Giám đốc cấp cao, chuyên quản lý nhân tài toàn cầu. Bà nhận thấy quy trình đánh giá hiệu suất hàng năm không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, nên mạnh dạn loại bỏ quy trình cạnh tranh khắt khe này, thay thế bằng hoạt động kiểm tra định kỳ.

"Về cơ bản, tôi tin con người là tài sản quan trọng nhất, nhưng mỗi năm, công ty luôn tổ chức cuộc cạnh tranh giữa giữa nhân tài này với tài năng khác. Mọi người nên dũng cảm thay đổi chính sách nếu nó không còn mang lại giá trị cho doanh nghiệp", bà nói.

Suốt 18 năm công tác tại Adobe, Donna Morris đạt nhiều cột mốc quan trọng, thúc đẩy một số sáng kiến thân thiện với nơi làm việc, trong đó có việc mở rộng chính sách nghỉ phép gia đình và đơn giản hóa các quy trình nhân sự tiêu chuẩn.

Năm 2020, bà chuyển việc, giữ chức phó chủ tịch kiêm giám đốc nhân sự Walmart, Inc. Là thành viên ban điều hành, Donna Morris chịu trách nhiệm thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài cho hơn hai triệu cộng sự trên toàn cầu.

Bà Donna Morris thời còn công tác tại Adobe. Ảnh: Adobe

Thay vì cố thay đổi mọi thứ, tập trung yếu tố có tính tác động lớn

Paul O'Neill là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của gã khổng lồ công nghiệp Pittsburgh Alcoa, từ năm 1987 đến 1999, nghỉ hưu cuối 2000. Khi bắt đầu nhiệm kỳ, trước mặt các nhà đầu tư đình đám Phố Wall (Mỹ), ông nói sẽ tập trung mục tiêu mới: không phải doanh thu hay nghiên cứu, phát triển, mà là an toàn.

"Nếu bạn muốn hiểu cách Alcoa hoạt động, hãy nhìn vào số liệu an toàn lao động của chúng tôi", Paul O'Neill nói năm 1988. Khi ấy, Hội đồng quản trị liên tục phản đối quan điểm của ông.

Cụ thể, O'Neill không chỉ yêu cầu tăng cường an toàn lao động, mà còn thay đổi toàn bộ tập đoàn sản xuất nhôm Alcoa. Thời gian ông tại vị, Alcoa giảm từ 1,86 ngày làm việc bị mất do chấn thương trên mỗi 100 công nhân xuống còn 0,2.

Sau một năm O'Neill nhậm chức, Alcoa đạt lợi nhuận kỷ lục. Giá trị thị trường tăng từ 3 tỷ USD (1986) lên 27,53 tỷ USD (2000), trong khi thu nhập ròng phi mã từ 200 triệu USD đến 1,484 tỷ USD. 13 năm sau khi ông nghỉ hưu, lợi nhuận ròng hàng năm của công ty tăng gấp năm lần so với khi ông bắt đầu.

"Tôi biết mình phải cải tổ, thay đổi Alcoa, nhưng bạn không thể ra lệnh mọi người thực hiện. Vì vậy, tôi bắt đầu bằng cách tập trung vào một yếu tố duy nhất. Nếu có thể phá vỡ các thói quen liên quan yếu tố đó, nó sẽ tự động lan rộng ra toàn công ty".

Thay vì cố tạo thứ hoàn toàn mới, hãy mượn ý tưởng tốt nhất

George R.R. Martin - cha đẻ tiểu thuyết gốc của loạt phim Game of Thrones - đã tạo ra thế giới hoàn mỹ, nơi mọi người đều muốn sống trong đó.

Loạt sách gốc A Song of Ice and Fire của ông đã bán được 24 triệu bản, trong khi tập đầu tiên của mùa bốn phiên bản truyền hình chiếu trên HBO hút đến 6,6 triệu khán giả. Tuy nhiên, thế giới trong truyện không hoàn toàn thuộc về ông.

"Ý tưởng A Song of Ice and Fire dựa trên bộ The Wars of the Roses và loạt cổ tích khác. Tất cả chi tiết hay vận hành trong đầu tôi và dần hòa quyện thành tác phẩm của riêng tôi", George R.R. Martin tiết lộ trên Business Insider.

Theo Business Insider, suy nghĩ giống Martin luôn xuất hiện trong kinh doanh. Tương tự, Apple không phải đơn vị chế tạo máy MP3 đầu tiên nhưng họ đã tạo ra chiếc máy nghe nhạc đẹp nhất.

Tác giả George R.R. Martin, cha đẻ tiểu thuyết gốc của loạt phim "Game of Thrones". Ảnh: HBO

Thay vì tuân theo lịch trình, hãy lập kế hoạch làm việc cụ thể

Giám đốc điều hành Facebook - Sheryl Sandberg - luôn hiệu quả trong cách tiếp cận công việc hàng ngày. Thay vì bị ràng buộc bởi các khung thời gian, quy trình làm việc của cô phụ thuộc vào những gì cần phải hoàn thành.

Sheryl luôn mang theo một cuốn sổ tay, trong đó cô liệt kê ra một danh sách những thông tin cần thảo luận và những công việc cần làm.

"Cô ấy gạch bỏ đi từng dòng một và sau khi hoàn thành tất cả các mục trên một trang, cô ấy sẽ xé trang đó ra và chuyển sang trang tiếp theo," Fortune đưa tin. "Nếu tất cả các mục được hoàn thành trong vòng 10 phút đầu tiên của cuộc họp kéo dài một giờ, cuộc họp sẽ kết thúc".

Tự tạo định nghĩa "thành công" phù hợp bản thân

Arianna Huffington là một trong những nhân vật đặc biệt được Business Insider nhắc tên vì chạm tới hầu hết thước đo "thành công" trên thế giới. Cô ra mắt vad bán trang web The Huffington Post, thu về 21 triệu USD. Cô sống trong căn hộ sang trọng, được hàng triệu người theo dõi trên Facebook, Twitter.

Một ngày năm 2007, cô ngã gục trên sàn trong phòng làm việc vì kiệt sức. Sau sự việc, Arianna Huffington thay đổi quan điểm về thành công và quyết định thêm cả hạnh phúc vào khái niệm này. Cô bổ sung yoga, thiền và cho bản thân thời gian nghỉ ngơi trong lịch trình hàng ngày.

"Dù chưa hẳn tốt hay hoàn hảo, những hoạt động đó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi", Huffington nói thêm.

Thay vì tìm câu trả lời đúng, hãy cố gắng tìm câu hỏi chính xác

Steven Levitt - đồng tác giả cuốn Freakonomics - tư vấn, chỉ ra vấn đề khó khăn cho một công ty công nghệ. Ông cho biết: "Họ đặt cho tôi câu hỏi: Làm cách nào chúng tôi có giảm doanh thu mà để giữ người đăng ký trong thời gian dài?".

Sau khi xem xét dữ liệu doanh nghiệp và tìm hiểu sâu, Levitt và cộng sự đã phát hiện tệp khách hàng thường xuyên sử dụng sản phẩm công ty luôn gặp sự cố về thẻ tín dụng khi cố gắng gia hạn. Đơn vị này lập tức thực hiện biện pháp can thiệp và tỷ lệ giữ chân khách hàng tăng vọt.

"Không phải họ không có dữ liệu để đưa ra kết luận", Levitt giải thích. "Chỉ là hiếm khi mọi người đủ kiên nhẫn xem xét lại toàn bộ dữ liệu trước khi tìm cách giải quyết vấn đề. Thay vào đó, hầu hết sẽ phản ứng ngay lập tức với sự cố trước mắt".

Theo Business Insider, còn rất nhiều nhân vật thành công nhờ nghĩ khác đi, hành động không theo số đông và dứt khoát.

Với mong muốn giúp mọi người xây dựng phương pháp suy nghĩ khác biệt để đạt thành công trong công việc, sự nghiệp và học tập của mình, VnExpress thực hiện eBox chủ đề "Suy nghĩ khác biệt để thành công", với sự góp mặt đặc biệt từ MC song ngữ Phương Mai.

Qua 60 phút, eBox hướng dẫn bạn qua 5 bước quan trọng: Hiểu chính mình (nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu, trả lời được câu hỏi "Tôi là ai?"); Phân tích (nắm bắt xu hướng thị trường, tìm những cơ hội chưa được khai thác phù hợp với mình); Xác lập mục tiêu (đặt mục tiêu ngắn hạn, dài hạn để có hướng đi rõ ràng); Tư duy ngược (học cách nhận thông tin từ góc độ khác, luôn đánh giá lại tình hình); Hành động (tập trung toàn lực vào hành động, chủ động học hỏi, sửa sai)...

Phương Mai là nhân vật đặc biệt của số eBox chủ đề "Suy nghĩ khác biệt để thành công". Cô sinh năm 1990, từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, top 15 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, top 10 siêu mẫu châu Á 2009. Cô cũng tham gia một số phim như: "13 nữ tù nhân", "Khi tình yêu lên tiếng", "Âm mưu giày gót nhọn", "Chung cư ma"... Nhờ lối dẫn duyên dáng và khả năng ứng biến, cô trở thành một trong những MC song ngữ đắt show nhất hiện nay. Cô đồng hành các chương trình "Vui sống mỗi ngày", Miss Charm 2023, lễ khởi động giải đua xe F1 hay sự kiện Michelin Guide Vietnam... Ảnh: NVCC

Thảo Ngọc

Ảnh: NVCC