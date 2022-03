Những nguyên nhân gây sốt

Nhiễm virus, nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm... là những nguyên nhân khiến cơ thể bị sốt và người bệnh cần tăng đề kháng nhằm chống lại bệnh tật.

Sốt là triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi, xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn nhiệt độ bình thường (hơn 37 độ C). Sốt nhẹ thường không đáng lo ngại và có thể tự khỏi trong vài ngày. Tuy nhiên, nếu sốt cao trên 39 độ trở lên thì cần phải lưu ý để kịp thời can thiệp y tế.

Khi nhiệt độ tăng lên, cơ thể có thể cảm thấy lạnh hoặc ớn lạnh. Ở trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 6 tuổi, sốt có thể gây ra co giật. Sốt từ 42,4 độ C trở lên, đặc biệt ở người cao tuổi, có thể làm tổn thương não vĩnh viễn, theo Better Health.

Có nhiều nguyên nhân gây sốt, trong đó, có những tác nhân nguy hiểm vì tiềm tàng biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng. Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến sốt.

Nhiễm virus, nhiễm khuẩn

Theo Bệnh viện Nhi đồng Seattle, cảm lạnh, cúm, viêm họng và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên là nguyên nhân phổ biến gây sốt. Tình trạng này có thể xuất hiện và kéo dài trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi phát bệnh. Khi bị nhiễm trùng, hệ thống miễn dịch sẽ phát động một cuộc tấn công để loại trừ các tác nhân gây bệnh khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao. Nhiễm trùng bàng quang cũng là nguyên nhân phổ biến gây sốt.

Sốt khiến cơ thể mệt mỏi. Ảnh: Shutterstock

Tiếp xúc quá lâu dưới ánh nắng mặt trời

Phơi nắng quá lâu có thể dẫn đến sốt kèm ớn lạnh. Tình trạng này thường được các chuyên gia gọi là ngộ độc ánh nắng. Để hạn chế các tác hại do ánh nắng gây ra, mọi người nên bôi kem chống nắng có khả năng chống lại tia UVA, UVB để được bảo vệ tốt nhất. Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt khuyến nghị chỉ số kem chống nắng tối thiểu là 30SPF, nên bôi lại cách mỗi 2 giờ.

Ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm là hậu quả của việc ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm, hư hỏng hoặc độc hại. Sốt nhẹ là một trong những triệu chứng thường gặp khi trúng thực. Nếu sốt cao hơn 38,9 độ C, ngộ độc thực phẩm có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó, người bệnh cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Tiêm vaccine

Vaccine là giải pháp giảm thiểu đáng kể nguy cơ nhiễm trùng bằng cách hoạt động với hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể để phát triển khả năng miễn dịch đối với bệnh tật một cách an toàn. Sốt là một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất sau khi tiêm ngừa, cho thấy hệ thống miễn dịch đang phản ứng với vaccine, dấu hiệu cơ thể tạo ra miễn dịch chống lại virus hay vi khuẩn mà vaccine nhắm đến, theo Viện Nhi đồng Philadelphia.

Covid-19

Cúm và Covid-19 đều là bệnh lây truyền qua đường hô hấp nhưng do các loại virus khác nhau gây ra. Covid-19 lây lan nhanh và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng ở những đối tượng có hệ miễn dịch kém, người lớn tuổi hoặc có sẵn bệnh nền.

Các triệu chứng phổ biến của bệnh bao gồm mệt mỏi, đau đầu, đau họng và sốt. Tỷ lệ người mắc Covid-19 gặp tình trạng sốt chiếm đến 70 - 80%. Tùy vào sức khỏe của từng người, nhiệt độ có thể dao động 38 - 39 độ C, một số trường hợp có thể sốt cao trên 39,5 độ C và kéo dài từ 1 đến 3 ngày.

Bên cạnh những nguyên nhân trên, tình trạng sốt cũng có thể xảy ra khi cơ thể gặp phản ứng phụ của một số loại thuốc kháng sinh, thuốc điều trị; viêm màng não; viêm xoang; đau răng...

Các cơn sốt thường không cần dùng đến thuốc để điều trị mà có thể áp dụng những cách đơn giản để hạ sốt nhanh chóng như: uống nhiều nước, tắm bằng nước ấm, mặc quần áo rộng và thoải mái, chườm mát... Ngoài ra, nên tăng cường bổ sung vitamin C hoặc các dưỡng chất có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng để cơ thể mau chóng phục hồi.

Keo ong xanh Traceybee hỗ trợ tăng sức đề kháng khiến cơ thể bớt mệt mỏi. Ảnh: Tracybee

Mọi người có thể tham khảo sử dụng viên uống keo ong xanh Tracybee của Công ty TNHH Ong Mật Tracybee. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, sản phẩm không chỉ giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể mà còn được tận dụng như một loại kháng sinh tự nhiên. Tracybee hợp tác với Apis Flora - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong ngành keo ong mất hơn 2 năm để nghiên cứu tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao nhất, phù hợp với thể trạng sức khỏe của người Việt.

Nhà sản xuất ứng dụng công nghệ EPP-AF độc quyền được cấp bằng sáng chế y học giúp khai thác tối đa hàm lượng Artepillin C trong keo ong xanh, tăng khả năng hấp thu của cơ thể lên gấp 3 lần đồng thời phòng ngừa các biến chứng do virus Covid-19 gây ra.

Không dừng lại ở đó, nhờ vào đặc tính kháng khuẩn chung của keo ong nên viên uống keo ong xanh Tracybee còn hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng khó chịu do ho, viêm họng, đau rát họng khi người dùng cắn trực tiếp.

Keo ong xanh Tracybee hiện phân phối tại Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn và các nhà thuốc truyền thống ở nhiều tỉnh, thành.

Hải My