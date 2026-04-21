Những người xa lạ xuyên đêm tìm nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Giữa đêm núi lạnh, sương dày phủ kín, hàng trăm người không quen biết từ các nhóm leo núi, nhóm chạy địa hình cùng người dân địa phương và lực lượng chức năng cùng tỏa vào rừng sâu tìm kiếm nam sinh mất tích.

Xuyên đêm tìm nam sinh mất tích ở Tam Đảo. Video: Nguyễn Hạnh - Đăng Khoa

Khoảng 20 giờ sau khi Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, sinh viên Đại học Đại Nam mất liên lạc, thông tin hỗ trợ tìm kiếm do UBND xã Đạo Trù phát đi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các hội nhóm leo núi. Ngay sau đó, khu vực chân núi nhanh chóng trở thành điểm tập kết của hàng trăm người gồm công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân địa phương và các nhóm trail và trekking đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận.

Nhiều người mang theo flycam, đèn chiếu sáng công suất lớn, thậm chí thiết bị camera nhiệt để hỗ trợ rà soát trong điều kiện rừng núi phức tạp, tầm nhìn hạn chế.

Ngay trong đêm, trung tâm chỉ huy được thiết lập tại chân núi. Theo Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, riêng lực lượng quân sự gồm ban chỉ huy khoảng 10 người, dân quân 96 người và lực lượng phối hợp hơn 100 người. Tại đây, 8 tổ tìm kiếm được thành lập, phân chia rõ từng khu vực và nhiệm vụ cụ thể.

Đội tìm kiếm đánh dấu vị trí. Ảnh: Đăng Khoa

Các lực lượng sử dụng bản đồ vệ tinh để xác định vùng nghi vấn, từ đó xây dựng phương án tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu. Mỗi tổ sau khi rà soát xong khu vực được phân công sẽ báo về trung tâm qua bộ đàm để nhận nhiệm vụ tiếp theo, nhằm tránh chồng chéo và đảm bảo bao phủ toàn bộ khu vực nghi vấn.

Trong số những người tham gia tự nguyện, anh Nguyễn Văn Hạnh (32 tuổi, Phú Thọ, cách hiện trường khoảng 30 km) cho biết nhận tin vào chiều tối hôm 19/4, dự định sáng sớm hôm sau lên tìm kiếm, nhưng anh gần như không ngủ được.

"Khoảng 1 giờ sáng tôi dậy luôn, chuẩn bị đồ rồi đi," anh Hạnh kể. Anh làm công nhân, cuối tuần thường leo núi để rèn luyện sức khỏe. Dù từng tham gia hỗ trợ bão lũ ở vùng cao, đây là lần đầu anh tham gia một cuộc tìm kiếm người mất tích trong điều kiện rừng núi kéo dài xuyên đêm.

Khi lên đến khu vực tập kết, anh Hạnh gặp thêm ba người khác từ các nhóm riêng, nhanh chóng lập thành một tổ và nhận bộ đàm để bắt đầu nhiệm vụ.

"Gặp nhau ở trung tâm là ghép nhóm luôn rồi đi," anh nói. Sau đó, các tổ tỏa vào rừng, bám theo suối, lối mòn và các sườn dốc trong điều kiện địa hình trơn trượt, nhiều đoạn phải bám cây để di chuyển.

Tìm kiếm trong rừng rậm, sương mù. Ảnh: Đăng Khoa

Anh Hạnh cho biết địa hình ven suối đặc biệt khó đi, nhiều đoạn đá trơn, dốc và bị cây rừng chắn ngang. Có những vị trí đất ướt, chân lún sâu xuống bùn, buộc phải dò từng bước để tránh trượt ngã. "Nhiều lúc phải bám vào cây mới đi được, cứ lần từng bước một," anh kể.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đăng Khoa (44 tuổi, Hà Nội), làm kinh doanh và tham gia cộng đồng chạy trail Việt Nam Ultra, cho biết nhận tin qua mạng xã hội và xuất phát lúc khoảng 21h tối 20/4.

Trước khi lên núi, anh chuẩn bị dinh dưỡng như một vận động viên gồm lương khô, thanh năng lượng, muối điện giải và nước, do xác định có thể phải tìm kiếm trong nhiều giờ giữa điều kiện khắc nghiệt.

Khi đến hiện trường, anh cùng các vận động viên chạy địa hình, nhà vô địch các giải trail cũng như ba người đồng bào dân tộc Mông có khả năng lần theo dấu chân được chia vào các tổ tìm kiếm. "Nhóm tôi truy vết từ dấu chân, vết cây gãy, dấu gậy trên đất và cả những dấu vết nhỏ nhất trong rừng," anh nói.

Lực lượng được chia thành nhiều mũi, trong đó một mũi bám đường mòn, một mũi đi theo suối để lần dấu. Theo anh Khoa, chính hướng đi theo suối đã mang lại những dấu hiệu quan trọng khi phát hiện các vết trượt, dấu di chuyển và dấu vết đồ ăn như vỏ bánh.

Từ độ cao 1.300 m xuống là khu vực suối đá, việc di chuyển đặc biệt nguy hiểm với nhiều đoạn sạt lở và hai bên dựng đứng, nhưng các nhóm vẫn duy trì tìm kiếm xuyên đêm nhờ kinh nghiệm chạy ultra trail.

"Tôi từng chạy 100 km, 160 km nên quen với việc đi đêm," anh Khoa nói. Trước khi tìm thấy Tuấn Anh, các nhóm đưa ra nhiều kịch bản khác nhau, từ kiệt sức, mất ý thức đến tình huống xấu hơn, nhưng nguyên tắc chung là không chủ quan và không bỏ sót khu vực nào.

Khoảng hơn 7 giờ sáng, khi các mũi tìm kiếm thu hẹp phạm vi, các nhóm bắt đầu gọi lớn tên nạn nhân giữa rừng. "Lúc đó tôi gần sát khu vực rồi, vừa đi vừa gọi tên," anh kể. Không lâu sau, nam sinh được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn tỉnh táo.

Nhóm tìm kiếm leo theo thác nước. Ảnh: Đăng Khoa

Theo lời kể của Tuấn Anh sau khi được tìm thấy, cậu đã bị tách đoàn, đi nhầm đường và mất liên lạc do điện thoại hết pin. Trong quá trình di chuyển, nam sinh kể nhiều lần trượt ngã ở khu vực suối đá, có lúc phải bám vào đá để xuống dốc, nhưng vẫn cầm cự qua đêm nhờ áo mưa chuyên dụng và bánh mang theo.

Tìm được nam sinh còn sống nguyên lành, mọi người nhẹ nhõm quên hết mệt mỏi. Hàng trăm con người xa lạ đã cùng chung một mục tiêu, vượt qua gian nan xuyên đêm tìm kiếm đồng bào giữa núi rừng sương lạnh. Thượng tá Phan Văn Thực đánh giá lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm đã thực hiện nhiệm vụ đúng chức trách, trong khi điểm đáng chú ý nhất là sự tham gia rất lớn của cộng đồng tự phát khi lúc cao điểm nhất lên tới hàng chục người. Người dân địa phương khi biết tin cũng đã mang thực phẩm đến trung tâm chỉ huy để tiếp tế cho các lực lượng.

"Tôi đánh giá rất cao tinh thần cộng đồng. Rất nhiều bạn trẻ, các nhóm leo núi, trekking từ Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ... đã chủ động liên hệ xin tham gia, đi xuyên đêm để hỗ trợ tìm kiếm", ông nói.

Gia Chính