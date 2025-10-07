Những người vượt 'biển nước' đi làm

Hà NộiMất gần ba tiếng để vượt qua những con đường ngập ngang yên xe, nhiều người vẫn quyết đến công sở trong trận mưa lớn sáng 7/10 vì công việc tồn đọng.

6h30 sáng, giữa tiếng sấm chớp, anh Quang Thành, 38 tuổi, ở quận Thanh Xuân, vẫn khoác áo mưa dắt xe ra khỏi nhà. "Đường ngập lắm, anh ở nhà làm đi", vợ anh can ngăn. Anh lắc đầu nói có deadline quan trọng, cần đến công ty để giải quyết.

Nhưng hành trình của anh gian nan hơn tưởng tượng. Vừa ra khỏi ngõ, mưa trút xối xả khiến anh phải trú tạm dưới gầm đường sắt trên cao. Đến đoạn trước Bệnh viện 103 (quận Hà Đông), nước đã ngập ngang yên, sóng vỗ khiến cả người và xe chao đảo.

Anh Thành gửi xe nhờ một nhà dân rồi xắn quần lội nước. 9h sáng, sau gần ba tiếng, anh mới tới được công ty ở Tân Triều, người ướt sũng. "Muộn còn hơn không. Giờ thì yên tâm làm việc rồi", anh thở phào.

Người dân vất vả đi qua đoạn ngập sâu trước khu vực viện K, Tân Triều, sáng 7/10. Ảnh: Huy Mạnh

Tối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có công điện chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số 11 Matmo. Thành phố khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến khi có tình huống thiên tai.

Sáng sớm 7/10, công ty của anh Thanh Tùng, 28 tuổi, ở phường Mễ Trì Hạ đã có thông báo cho phép nhân viên làm việc từ xa vì cả đêm mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập. Nhưng vì "có việc ở công ty cần giải quyết", Tùng vẫn mặc áo mưa ra đường. Quãng đường đến công ty ngày thường chỉ 20 phút, sáng nay kéo dài hơn hai tiếng vẫn chưa được nửa đường. Các tuyến huyết mạch như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi ngập sâu 40-50 cm, gây ùn tắc kéo dài.

"Chiến thuật của tôi là thấy chỗ nào nước sâu quá bánh xe thì tắt máy, dùng túi nylon bịt ống pô rồi dắt bộ", Tùng, 28 tuổi, kể. Rút kinh nghiệm từ lần bị chôn chân giữa đường 6 tiếng tuần trước, lần này anh chuẩn bị sẵn quần áo khô và mì gói, chấp nhận ngủ lại văn phòng nếu cần. "Toàn bộ tài liệu quan trọng đều ở máy tính công ty, không thể không đi làm", anh nói.

Xe cứu hộ giao thông hỗ trợ người xe máy đi qua đoạn đường ngập sâu trên đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, sáng 7/10. Ảnh: Huy Mạnh

Hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn từ nửa đêm đến sáng 7/10. Đến 10h sáng, Hà Nội có 122 điểm ngập, trong đó 29 điểm ngập nặng khiến xe không thể di chuyển. Gần 30 tuyến đường tê liệt, ùn tắc kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 8h30 ngày 07/10, khu vực Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Phường Từ Liêm 240 mm, Phường Phú Diễn 178 mm, Phường Phú Lương 152 mm, phương Dương Nội 145 mm, Phường Láng 144 mm, Phường Phú Thượng 125 mm.

Ba tiếng vật lộn giữa dòng xe tắc nghẽn trong trận ngập tuần trước khiến anh Tiến Đạt, 41 tuổi, ở Thái Hà "nhớ đến tận già". Nhưng sáng nay, khi mưa lớn trắng trời, anh vẫn khoác áo mưa, dắt xe ra khỏi nhà.

Hơn hai tiếng lăn bánh giữa nước ngập, anh mới tới được cơ quan trên đường Hoàng Quốc Việt. Anh Đạt cho biết cơ quan nhà nước vốn có quy định làm việc nghiêm ngặt, xin nghỉ khó khăn. Nhưng thời tiết hôm nay bất lợi, khiến quá nửa nhân viên phòng anh xin nghỉ.

"Những người đi làm giống tôi đều đang 'nợ' việc hoặc có việc cần giải quyết gấp", anh nói.

Quỳnh Dương