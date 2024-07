Những người vợ đồng hành các 'anh trai' thi hát

Người đẹp Vũ Ngọc Anh cũng nằm trong hội "chị em" chăm sóc chồng đi thi hát. Trước những vòng ghi hình, cô đều đến trường quay giúp chồng trang điểm, chỉnh lại vẻ ngoài. Cường Seven cho biết anh may mắn khi bà xã cùng nghề nên hiểu được những áp lực trong công việc. "Mỗi khi thấy vợ xuất hiện ở hậu trường, lo lắng mọi việc, tôi rất hạnh phúc. Tất cả màn trình diễn của tôi trong chương trình, cô ấy đều xem và luôn đưa ra lời góp ý chân thành", ca sĩ nói.



Cả hai kết hôn năm ngoái tại Hà Nội, hiện chưa có con. Cường Seven, 34 tuổi, xuất thân từ nhóm SpaceSpeaker gồm những gương mặt như: Touliver, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee. Năm 2012, anh được khán giả yêu thích với ca khúc "Beautiful Girls" (Young Uno). Ngoài ca hát, anh từng đóng phim "Yolo", "Lôi báo".