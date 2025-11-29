Những người trẻ 'vừa chạy deadline vừa tìm người yêu'

Thay vì nến và hoa hay những buổi cà phê lãng mạn, nhiều người trẻ hẹn nhau vừa cùng làm việc vừa kết hợp tìm hiểu đối phương.

Trong buổi hẹn đầu tiên kéo dài 5 tiếng tại một quán cà phê ở Hà Nội, Lê Duy, 26 tuổi và bạn gái mới quen chủ yếu cắm cúi vào màn hình laptop, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên trao đổi vài câu.

Duy gọi đây là "work date" - những buổi hẹn hò kết hợp làm việc. Trước đó, chàng trai này đã đăng bài trên các hội nhóm để tìm bạn khác giới có cùng nhu cầu: độc thân và cần không gian làm việc. "Nếu cùng 'tần số', cả hai có thể tiến xa hơn", Duy nói.

Từng chia tay mối tình trước vì bị cho là vô tâm, nghiện việc, Duy tin rằng xu hướng này giúp anh sàng lọc được người thông cảm với sự bận rộn của mình. Sau vài buổi "work date" tập trung vào chuyên môn, Duy và bạn nữ cùng ngành đã chính thức hẹn hò.

Lê Duy, 26 tuổi, ở Hà Nội chọn hẹn hò "work date" vì công việc bận rộn, tháng 11/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng đề cao sự nghiệp, Thùy Dung, 27 tuổi, ở Đà Lạt, Lâm Đồng chọn "work date" như một bộ lọc để tìm bạn đời. Cô muốn quan sát cách đối phương làm việc và xử lý khó khăn thay vì những buổi cà phê lãng mạn nhưng xã giao. "Nghe họ nói về chuyên môn là cách tôi mở rộng thế giới của mình", Dung chia sẻ.

Duy và Dung là đại diện của một xu hướng hẹn hò mới đang lên ngôi trong giới trẻ. Hơn một tháng qua, mạng xã hội xuất hiện hàng chục hội nhóm tìm bạn "work date". Trên Threads hay TikTok, các bài đăng rủ đi làm việc chung thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chủ yếu từ nhóm người dùng 18-27 tuổi.

Nắm bắt nhu cầu này, ứng dụng hẹn hò Hanoidate đã bổ sung tính năng Workdate bên cạnh Lovedate (hẹn hò tình cảm) truyền thống. Bà Trần Thùy Dương, đại diện ứng dụng, cho biết tính năng này giúp người dùng giảm áp lực, coi công việc là cái cớ để gặp gỡ tự nhiên. Ra mắt tháng 2/2025, nền tảng này đã thu hút hơn 5.000 người dùng và dự kiến mở rộng sang TP HCM.

Lý giải về trào lưu này, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An (TP HCM) cho rằng "work date" phản ánh ba động lực lớn của người trẻ.

Thứ nhất, tối ưu hóa thời gian. Đời sống bận rộn thúc đẩy nhiều người tìm cách kết hợp các hoạt động để đạt hiệu quả đa năng. "Work date" là giải pháp giúp họ tận dụng thời gian vừa làm việc, vừa tìm hiểu đối phương.

Thứ hai, đánh giá năng lực thực tế. Việc quan sát đối phương làm việc (tổ chức, tập trung, xử lý vấn đề) cung cấp những thông tin thiết thực hơn về tính cách và năng lực so với các buổi cà phê xã giao. Điều này giúp đánh giá sự tương hợp theo tiêu chí mục tiêu và phong cách làm việc.

Thứ ba, giảm áp lực cảm xúc: Gặp nhau trong khuôn khổ làm việc tạo ra lý do hợp lý để phân tán sự tập trung, tránh khỏi sự gượng ép khi phải cố gắng tìm chủ đề trò chuyện sâu sắc ngay từ đầu. Cả hai có thể đan xen các hoạt động và chọn những nội dung trò chuyện ngắn vừa đủ giữa các khoảng nghỉ, giảm thiểu những khoảng lặng ngượng ngùng thường gặp trong các buổi hẹn hò truyền thống.

Đồng quan điểm, bà Kiều Trang, Giám đốc cộng đồng Impact Coaching Circle, nhận định "work date" tạo ra vai trò "đối tác trách nhiệm", giúp các cặp đôi cùng tiến bộ (growth mindset). Đây là xu hướng của những người trẻ đã hiểu rõ bản thân, yêu tri thức và tìm kiếm sự đồng điệu về trí tuệ.

Thùy Dung (trái), 27 tuổi, ở Đà Lạt, Lâm Đồng trong một buổi work date, tháng 11/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tuy nhiên, sự tập trung quá mức vào công việc có thể khiến mối quan hệ thiếu kết nối cảm xúc và trở nên nhàm chán. Để tình yêu lâu dài, các cặp đôi không nên chỉ giới hạn ở "work date", cần có "Play date" (chơi), "Deep talk date" (chia sẻ sâu sắc) để khám phá tổng thể con người đối phương, không chỉ là năng lực công việc.

"Quan trọng là tạo ra không gian chất lượng cho tình cảm, thay vì để tâm lý "sợ mất thời gian làm việc" chi phối", bà Trang nói.

Ngoài làm việc chung, Thùy Dung cũng mong muốn cùng bạn trai tham gia thể thao hoặc cùng nhau có những hoạt động như đi học kỹ năng, du lịch trải nghiệm. "Cuối cùng, điều tôi hướng tới là tình yêu lành mạnh, giúp cả hai cùng tốt hơn về mọi mặt, không nhất thiết chỉ biết công việc", cô nói.

Hoài Thương, 24 tuổi, ở TP HCM, người duy trì work date với bạn trai vài lần một tuần, thừa nhận điều này giúp cả hai vừa có thời gian bên nhau, vừa giải quyết được công việc. "Tuy nhiên, vẫn phải có những buổi hẹn lãng mạn đan xen để tình yêu không nhàm chán, cả hai có thời gian thư giãn, trò chuyện sâu", Thương nói.

Nga Thanh