Những người trẻ 'ngây thơ' dính bẫy tội phạm ma túy vì ôm mộng sống ảo

AnhLực lượng biên phòng đang cố ngăn chặn những du khách trẻ bị các băng đảng dụ dỗ trở thành người vận chuyển ma túy, bắt đầu từ lời hứa về chuyến du lịch sang chảnh miễn phí.

Mạng xã hội ngày nay tràn ngập hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, diện những bộ đồ thiết kế mới nhất, tiệc tùng ở các khu nghỉ dưỡng xa xỉ do những influencer (người có sức ảnh hưởng) đăng cho hàng triệu người theo dõi.

Nhiều thanh thiếu niên khao khát được hưởng lối sống xa hoa như vậy đã và đang trở thành mục tiêu của hàng loạt băng nhóm buôn lậu ma túy.

Những kẻ buôn ma túy sử dụng mạng xã hội để mời chào các thanh thiếu niên kỳ nghỉ miễn phí đến Thái Lan và các khu nghỉ dưỡng tiệc tùng, nói rằng họ sẽ được cung cấp chuyến đi để đổi lấy nội dung quảng cáo giống như influencer. Khi lên chuyến bay miễn phí, họ tin chắc rằng sắp được tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời dưới ánh nắng mặt trời mà không cân nhắc đến mối nguy hiểm.

Kỳ nghỉ trong mơ biến thành cơn ác mộng khi họ bị những tên tội phạm nguy hiểm ép phải mang ma túy về nước, hoặc đến các quốc gia châu Âu khác.

Số vụ bắt giữ ngày càng gia tăng khiến Lực lượng Biên phòng Anh phải triển khai Chiến dịch Karetu bảo vệ những du khách trẻ "ngây thơ", dễ bị thao túng, chưa từng đi du lịch hoặc sắp đi nghỉ một mình lần đầu.

Tại các sân bay, các sĩ quan truy tìm những thanh thiếu niên lần đầu ra nước ngoài để cảnh báo khẩn cấp, phát tờ rơi tuyên truyền, cố gắng nâng cao nhận thức về rủi ro của việc buôn lậu ma túy và hành vi bóc lột.

Lực lượng Biên phòng Anh dẫn chó nghiệp vụ tuần tra tìm kiếm ma túy ở sân bay Manchester. Ảnh: Kelvinmedia

Sĩ quan cấp cao của Lực lượng Biên phòng, Kate Goldstone, chia sẻ các băng nhóm tội phạm có tổ chức "đang sử dụng các kênh truyền thông xã hội như TikTok và Instagram" để tiếp cận người trẻ.

"Chúng cung cấp cho họ những kỳ nghỉ miễn phí và công việc như influencer. Chúng nói rằng 'hãy đến để được nghỉ dưỡng miễn phí'. Nhưng khi đến đó, họ sẽ phải buôn lậu ma túy về nước", bà Goldstone nói thêm. Các băng đảng ma túy trên khắp Địa Trung Hải và nhiều nơi khác đã áp dụng phương pháp dụ dỗ này.

Nhiều vụ bắt giữ vận chuyển ma túy liên quan đến người Anh xảy ra trong vài tháng qua, đặc biệt là ở Thái Lan, nơi đang trở thành điểm nóng của các băng nhóm tội phạm.

Từ tháng 2/2024, tổng cộng 750 người đã bị bắt khi cố buôn lậu ma túy từ Thái Lan vào Vương quốc Anh - một sự gia tăng đột biến so với năm ngoái, chỉ 24 người bị bắt.

Sĩ quan Goldstone nói: "Đây là tội phạm có tổ chức, mang tính toàn cầu. Chúng tôi đang tập trung vào Thái Lan, nhưng cũng đang xem xét Quần đảo Balearic, Ibiza, Cyprus - tất cả nơi giới trẻ thích đến".

Hồi tháng 5, Bella Culley, 18 tuổi, khai bị lừa vận chuyển ma túy từ Thái Lan đến Georgia. Theo Bella, hành lý chứa 14 kg cần sa được kẻ khác mang đến sân bay cho cô và được đưa vào khoang hành lý của máy bay khi cô lên chuyến bay từ Bangkok.

Cô gái 18 tuổi khai trước tòa rằng bị các băng đảng tra tấn, ép vận chuyển số cần sa trị giá 200.000 bảng Anh.

14 kg cần sa trong valy của du khách người Anh Bella Culley, 18 tuổi. Ảnh: East2West

Năm 2022, đôi bạn thân Sophie Bannister và Levi April Whalley bị phát hiện mang theo hơn 35 kg cần sa trong hành lý khi bay từ New York về Anh. Sophie và Levi khẳng định đã được một cô gái ở Marbella (Tây Ban Nha) nhắn tin qua mạng, đề nghị tặng chuyến du lịch miễn phí nếu họ mang hai chiếc valy về.

Loạt vụ việc cho thấy những thanh thiếu niên mê Instagram và TikTok đã trở thành con mồi dễ dàng cho các nhóm tội phạm vì khao khát có được lối sống xa hoa như những người nổi tiếng thấy trên mạng.

"Influencer" được nhiều người trẻ coi là một nghề nghiệp hấp dẫn, vì thế trở thành công cụ thao túng được các băng đảng ma túy sử dụng.

Các băng đảng đang tìm kiếm những người muốn trở thành influencer để tiếp cận, dụ dỗ. "Bất kỳ ai liên lạc với bạn trên mạng xã hội với điều gì đó có vẻ tốt đến mức khó tin, hãy nghĩ đến rủi ro và liên hệ với Lực lượng Biên phòng", sĩ quan Goldstone nói.

Tuệ Anh (theo The Sun)