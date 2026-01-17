Những người tháo chạy giữa đợt trấn áp lừa đảo của Campuchia

Nhiều người đang tìm cách rời khỏi những địa điểm bị nghi là trung tâm lừa đảo ở Campuchia, khi chính phủ nước này tăng cường trấn áp.

Hàng trăm người đêm 14/1 kéo vali, mang theo máy tính, thú cưng cùng đồ đạc cá nhân vội vã rời khỏi sòng bạc Amber, nơi được xem là một trong những điểm nóng của hoạt động lừa đảo ở thành phố ven biển Sihanoukville của Campuchia. Họ di chuyển bằng nhiều phương tiện như xe tuk-tuk, xe SUV cao cấp và xe khách.

"Campuchia đang trong tình trạng biến động. Không còn chỗ nào an toàn để làm ăn nữa", một người đàn ông Trung Quốc giấu tên nói khi đang rời sòng bạc.

Dòng người mang đồ đạc cá nhân rời khu phức hợp bị nghi ngờ là trung tâm lừa đảo ở Sihanoukville ngày 14/1. Ảnh: AFP

"Công ty của chúng tôi vừa yêu cầu tất cả rời đi ngay lập tức", một người đàn ông quốc tịch Bangladesh nói bên ngoài sòng bạc Amber.

Khung cảnh tương tự cũng xuất hiện tại nhiều khu phức hợp bị nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo ở Campuchia trong tuần này. Cư dân địa phương cho hay nhiều người làm việc trong các tòa nhà được canh gác nghiêm ngặt đã rời đi từ vài ngày trước.

Sự việc diễn ra một tuần sau khi Campuchia thông báo đã bắt giữ và dẫn độ ông trùm Chen Zhi về Trung Quốc để điều tra cáo buộc về hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Một nguồn tin cho biết Chen Zhi bị truy nã tội lừa đảo và điều hành các sòng bạc bất hợp pháp, đồng thời gọi ông trùm này là "kẻ cầm đầu một tập đoàn tội phạm lớn về cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia".

Sau khi Chen Zhi bị trục xuất, chính phủ Campuchia đã tăng cường kiểm soát đối với một số công ty con của Prince Group, ra lệnh thanh lý ngân hàng Prince Bank và đóng băng hoạt động bán nhà tại một số dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn này.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn ngày 14/1 tuyên bố vụ bắt ông trùm Chen Zhi không phải là kết thúc cho chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến ở nước này.

Ông nói thêm Campuchia luôn quyết tâm trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ mới, như các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước láng giềng trong khu vực.

Người lao động trên một con phố sau khi rời khu phức hợp bị nghi là trung tâm lừa đảo gần sòng bạc Amber ở Sihanoukville ngày 15/1. Ảnh: AFP

Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm ước tính thiệt hại toàn cầu do các vụ lừa đảo trực tuyến gây ra lên tới 37 tỷ USD trong năm 2023.

Các vụ lừa đảo trực tuyến được thực hiện từ những khu phức hợp rộng lớn ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Campuchia và Myanmar, với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Trong số này có nhiều nạn nhân bị lừa gạt từ những lời hứa hẹn về việc làm trong ngành công nghệ và khách sạn, sau đó bị cưỡng ép thực hiện lừa đảo qua mạng nếu không muốn bị tra tấn.

Trong số những người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, có người tự nguyện làm vì lợi ích tài chính, nhưng cũng không ít người nước ngoài là nạn nhân của nạn buôn người, bị cưỡng ép làm việc nếu không muốn bị tra tấn.

Thủ tướng Hun Manet đã cam kết xóa sổ toàn bộ tụ điểm là trung tâm của tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia cho hay lực lượng chức năng đã đột kích 118 địa điểm bị nghi ngờ là trung tâm lừa đảo và bắt khoảng 5.000 người trong 6 tháng qua.

Hồng Hạnh (Theo AFP)