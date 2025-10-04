Những người nào bị bắt cùng Hoàng Hường?

Chủ hệ sinh thái Hoàng Hường cùng Giám đốc Công ty Cavipha, Giám đốc Công ty K&B và 2 người khác bị bắt tạm giam, một bị can được tại ngoại.

Ngày 4/10, Bộ Công an cho biết quyết định bắt tạm giam Hoàng Hường và Nguyễn Hoài Nam (em rể, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) và Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty KB) được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực thi 4 hôm trước.

Riêng Nguyễn Thị Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường được tại ngoại.

6 người bị cáo buộc vi phạm về kế toán, để ngoài doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Họ bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Thị Hường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh; để ngoài sổ sách kế toán doanh thu và kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu.

Hoàng Hường (38 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) là dược sĩ, doanh nhân và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường - chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng. Đến nay, hệ sinh thái Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh.

Ngoài ra, Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hường), Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường) và Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường). Ảnh: Bộ Công an

Thông qua các buổi livestream trên Fanpage, TikTok có hàng triệu người theo dõi, Hường vừa quảng bá sản phẩm, vừa xây dựng hình ảnh bản thân như một người phụ nữ thành đạt, tự tin và giàu có.

Không chỉ dừng ở kinh doanh, Hoàng Hường còn nổi lên như một "hiện tượng mạng" bằng hàng loạt các hoạt động phô trương sự giàu có như rải tiền trên cầu thang, dẫm lên tiền, khoe bất động sản nghìn tỷ. Cô cũng nhiều lần bị chỉ trích nặng nề vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Phạm Dự