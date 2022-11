Những người Mỹ quay lưng với gà tây dịp lễ Tạ ơn

Osvaldo Baez, 62 tuổi, quyết định không mua gà tây vào lễ Tạ ơn năm nay, khi món ăn truyền thống dịp này tăng giá quá cao.

"Tôi sẽ mua gà bình thường nấu sẵn mà siêu thị hay bán với giá 5-7 USD", Baez, người có thu nhập cố định và luôn ăn mừng lễ Tạ ơn bằng gà tây nhiều năm nay, nói khi đi mua sắm ở thành phố New York dịp cuối tuần.

Gà quay trong siêu thị Key Food ở New York ngày 19/11. Ảnh: NY Post

Tại siêu thị Key Food ở East Village, khu dân cư thuộc quận Manhattan, thành phố New York, nơi Baez đang mua sắm, một con gà tây hiệu Butterball nặng 7,2 kg có giá khoảng 4,4 USD/kg. Các loại thực phẩm khác cho dịp lễ Tạ ơn diễn ra vào ngày 24/11 năm nay tốn thêm khoảng 75 USD.

"Những công ty này đều đang kiếm hàng tỷ USD, vậy mà họ vẫn tăng giá tất cả mặt hàng", ông than thở. "Còn chính phủ thì cho phép điều này diễn ra, họ hoàn toàn nắm được tình hình".

Theo khảo sát thường niên của Liên đoàn Nông trại Mỹ (AFBF), một bữa ăn 12 món cho 10 người dịp lễ Tạ ơn năm nay có chi phí trung bình khoảng 64,05 USD, tăng 20% so với mức 53,31 USD hồi năm ngoái.

Gà tây đông lạnh tăng giá lên 4 USD/kg từ giữa tháng 10, cao hơn 21% so với năm ngoái, một phần do sản lượng gà năm nay ít hơn, chi phí thức ăn chăn nuôi cũng cao hơn. Những mặt hàng cũng tăng giá là nhân nhồi 3,88 USD/hộp 400g so với 2,29 USD năm ngoái, gói hai vỏ bánh tăng 77 xu, lên 3,68 USD.

Một số người mua sắm cho rằng chính sách tài khóa của chính quyền Tổng thống Joe Biden là nguyên nhân khiến mọi thứ tăng giá. "Chính phủ chi tiêu quá nhiều, đó là vấn đề", Jim Bitros, 74 tuổi, nói.

"Tôi rất thất vọng", một thủ thư 62 tuổi nói, cho hay trứng gà trong siêu thị giờ có giá 10 USD. "Trước đây không bao giờ có giá này. Tôi không tiết kiệm được đồng nào như trước đây để đi nghỉ mát".

Osvaldo Baez mua sắm trong siêu thị Key Food ở New York ngày 19/11. Ảnh: NY Post

Denise Perez, 47 tuổi, sửng sốt khi thấy giá thịt lợn quay lên 3,3 USD/kg, cao hơn 50% so với giá bình thường, bên cạnh những mặt hàng tăng giá khác như gà tây và rau củ.

"Tôi đã nghe người ta nói nhiều đến tình trạng vật giá leo thang, nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến", Perez nói tại siêu thị.

Roger Cryan, nhà kinh tế trưởng của AFBF, cho rằng ngoài các yếu tố như gián đoạn chuỗi cung ứng và xung đột Nga - Ukraine, lạm phát đang làm giảm sức mua của người tiêu dùng và góp phần làm tăng chi phí cho tiệc lễ Tạ ơn năm nay của người Mỹ.

Hồng Hạnh (Theo NY Post)