Những người Mỹ bênh vực ông Trump giữa bão giá

Những người ủng hộ ông Trump lo lắng khi giá sinh hoạt tăng cao, nhưng vẫn bênh vực ông và đổ lỗi cho cựu tổng thống Biden.

Hàng trăm người Mỹ hôm 9/12 chờ đợi trong giá rét để nghe Tổng thống Donald Trump nói về chương trình nghị sự kinh tế tại Khu nghỉ dưỡng và Sòng bạc Mount Airy ở vùng nông thôn Pennsylvania. Một số người bày tỏ lo lắng về chi phí sinh hoạt tăng cao, nhưng không đổ lỗi cho Tổng thống 79 tuổi.

"Đúng là giá cả đang cao, nhưng cái gì cũng phải xấu đi rồi mới tốt lên được", Brianna Shay, 26 tuổi, cầm một tấm biển đề chữ "Trump cho chúng ta hy vọng", nói.

Ông Trump nhảy điệu quen thuộc sau khi phát biểu tại Khu nghỉ dưỡng và Sòng bạc Mount Airy ở hạt Monroe, bang Pennsylvania, ngày 9/12. Ảnh: AP

Cô nhắc lại quan điểm của ông Trump rằng nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay xuất phát từ cựu tổng thống Joe Biden và bày tỏ "tổng thống trước đã gây rắc rối rất nghiêm trọng cho chúng ta".

"Tôi nghĩ mọi người sẽ lại có đủ tiền để sống. Nhưng ông Trump mới làm tổng thống chưa đầy một năm. Ông ấy không thể khắc phục mọi thứ trong thời gian ngắn", Shay, người làm trong ngành giáo dục công, nói.

Bên ngoài Mount Airy là cánh đồng phủ tuyết trắng xóa và một hồ nước đóng băng, còn bên trong là hội trường chật cứng người, nơi ông Trump được đám đông chào đón nhiệt liệt và ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng vật giá ở Mỹ đang "giảm mạnh".

Ông Trump tiếp tục đổ lỗi cho người tiền nhiệm về các vấn đề kinh tế khó khăn hiện nay của Mỹ, trong lúc khán giả bày tỏ sự đồng tình và một phụ nữ hô to: "Tôi ghét Joe Biden!"

Ngay cả những người ủng hộ trung thành nhất của ông Trump như Tevin Dix, người xếp hàng ở vị trí đầu tiên để nghe Tổng thống phát biểu, cũng thừa nhận ra tình hình tài chính khó khăn hiện nay.

"Mọi thứ đang hơi khó khăn, ai cũng đang chật vật xoay sở", Dix, kỹ thuật viên lắp đặt điều hòa, nói.

Tuy nhiên, người đàn ông 30 tuổi tin rằng những giải pháp mà ông Trump đề xuất, trong đó có áp thuế mạnh tay lên các đối tác thương mại, sẽ sớm phát huy hiệu quả.

"Nếu tiếp tục áp thuế mạnh, các quốc gia khác sẽ dịch chuyển sản xuất tới Mỹ, đem lại việc làm cho người Mỹ", Dix, người mặc một chiếc áo len kiểu Giáng sinh in chân dung ông Trump, nói.

Người ủng hộ reo hò cổ vũ khi ông Trump phát biểu. Ảnh: AFP

Nhiều người Mỹ đổ lỗi cho chính sách thuế quan đẩy chi phí sinh hoạt tăng cao, dẫn đến tỷ lệ tín nhiệm ông Trump xuống mức thấp nhất từ đầu nhiệm kỳ hai đến nay, theo khảo sát công bố cuối tháng 11 của Gallup. Tuy nhiên, những người tham dự cuộc mít tinh ở Pennsylvania vẫn ca ngợi và bênh vực ông Trump.

"Đợt Black Friday vừa rồi là đợt giảm giá mua sắm lớn nhất từ trước tới nay. Nếu nói rằng dân Mỹ không có tiền, tôi không rõ họ lấy tiền từ đâu để mua sắm", Mark Johnson, 70 tuổi, nói.

"Tất cả các khoản đầu tư của tôi đều đang sinh lời. Tôi rất vui. Bạn không thể giải quyết mọi thứ chỉ sau một đêm. Việc gì cũng cần thời gian", ông nhấn mạnh, tay cầm một bức hình cắt dán ông Trump đội mũ ông già Noel.

Hồng Hạnh (Theo AFP)