Những người làm sạch bom mìn ở Quảng Trị

Anh Phùng Minh Thành, nhân viên kỹ thuật đội MAT99, đẩy máy cùng đồng nghiệp ra hiện trường. Loại máy này được kết nối vệ tinh, dẫn dữ liệu về máy tính. Mỗi khi máy đi qua gặp bom mìn sẽ truyền tín hiệu về máy tính để thông báo.

Đội MAT99 rà phá bom mìn trên diện tích 200.000 m2 từ ngày 11/8 và dự kiến hoàn thành 22/10. Trong chiến tranh, thôn Đồng Tâm cách Cửa Việt khoảng 8 km, hứng chịu nhiều bom đạn, hiện đất bị ô nhiễm nặng.