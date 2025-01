Những người Hàn Quốc kêu gọi ông Trump 'cứu' Tổng thống Yoon

Người biểu tình cánh hữu ở Hàn Quốc sử dụng khẩu hiệu giống người ủng hộ ông Trump và tin rằng lãnh đạo tương lai của Mỹ có thể tác động để giúp Tổng thống Yoon thoát khủng hoảng.

Những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk-yeol đang sử dụng khẩu hiệu Hãy chặn đứng vụ đánh cắp (Stop the Steal), vốn từng được dùng phổ biến bởi những người ủng hộ ông Donald Trump sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Họ tập trung trước dinh thự tổng thống Hàn Quốc ở quận Yongsan ngày 3/1, vẫy băng rôn viết khẩu hiệu này bằng tiếng Anh cùng quốc kỳ Mỹ. Những hashtag #StopTheSteal và gian lận bầu cử cũng xuất hiện trong cộng đồng mạng xã hội Hàn Quốc, kèm những ảnh chế theo phong cách phong trào MAGA (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Park Chae-yeon, 53 tuổi, cầm biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Yoon với thông điệp "Hãy chặn đứng vụ đánh cắp", ở Yongsan vào ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Giống những cử tri Mỹ từng tin rằng có một âm mưu đánh cắp chiến thắng của ông Trump, những người trung thành với Tổng thống Yoon cho rằng đảng Dân chủ kiểm soát quốc hội Hàn Quốc đang lạm dụng quyền lực để phế truất ông ấy. Họ còn hy vọng Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ lên tiếng, can thiệp giúp đỡ ông Yoon một khi nhậm chức vào ngày 20/1.

"Nước Mỹ hoặc ông Trump sẽ can thiệp và cứu ông Yoon Suk-yeol", bà Ahn Young-mi, hơn 60 tuổi, vừa nói vừa vẫy cờ Mỹ và cờ Hàn Quốc cạnh hàng rào an ninh của cảnh sát trước dinh thự tổng thống.

Trên sân khấu dã chiến gần đó, những người hoạt náo kêu gọi đám đông cùng hô hào "Ông Trump muôn năm", khẩu hiệu được sử dụng phổ biến trong giới cánh hữu Hàn Quốc để ca ngợi Tổng thống đắc cử Mỹ, người mà họ tin cũng có thiện chí với ông Yoon.

Khi ban bố thiết quân luật vào đêm 3/12/2024, Tổng thống Yoon không đề cập đến những thuyết âm mưu về bầu cử quốc hội trước đó 8 tháng, khi đảng cầm quyền thất bại nặng nề trước đảng Dân chủ đối lập. Tuy nhiên, ông Yoon đã yêu cầu triển khai hàng trăm lính đột kích Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC), trước khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu vô hiệu hóa thiết quân luật.

Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol mang theo cờ Mỹ và khẩu hiệu "Phản đối luận tội" ở Yongsan ngày 3/1. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu gần một tuần sau đó, ông Yoon cáo buộc Triều Tiên đã tấn công vào hệ thống máy tính của NEC, nhưng không đưa ra bằng chứng. Ông cho biết vụ tấn công đã được Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) phát hiện, nhưng cơ quan này đã từ chối hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra và kiểm tra hệ thống máy tính của NEC.

Tổng thống Yoon sau đó đặt ra nghi vấn về tính minh bạch của cuộc bầu cử quốc hội tháng 4/2024. Vấn đề này đã trở thành luận điểm chủ chốt của những người ủng hộ ông Yoon và cho rằng tuyên bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024 là hợp lý.

"Tôi mong đợi ông Trump nhậm chức và lên tiếng phản đối những cuộc bầu cử gian lận ở đất nước chúng tôi cũng như trên toàn thế giới. Ông ấy sẽ giúp Tổng thống Yoon nhanh chóng trở lại nắm quyền", Pyeong In-su, 71 tuổi, nói.

Seo Hye-kyoung, cầm trên tay băng rôn Hãy chặn đứng vụ đánh cắp, thậm chí tin rằng người nước ngoài đã đến Hàn Quốc "đánh cắp phiếu bầu". Khi được hỏi về việc NEC đã công khai bác bỏ cáo buộc gian lận bầu cử, Seo khẳng định bà chỉ tin tưởng vào Tổng thống Yoon.

"Tổng thống không phải là người sẽ nói điều sai sự thật", bà nói.

Mỹ có sự liên kết chặt chẽ với bản sắc quốc gia của Hàn Quốc. Nước này đã hỗ trợ Hàn Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Qua nhiều thập kỷ hợp tác quân sự và kinh tế, Mỹ củng cố hình ảnh vừa là đồng minh không thể thiếu vừa là người bảo vệ mang tính biểu tượng cho an ninh của Hàn Quốc. Do đó, khi các phe phái bảo thủ tổ chức biểu tình, họ thường đặt lá cờ Hàn Quốc bên cạnh lá cờ Mỹ để nhấn mạnh cam kết đồng minh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, sẽ nhậm chức và bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1, đến nay chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về số phận chính trị của ông Yoon. Chiến dịch tranh cử của ông Trump trong năm qua cũng không có mối liên hệ nào rõ nét với những nhóm ủng hộ Tổng thống Yoon.

Người biểu tình ủng hộ ông Yoon mang theo thông điệp "Hãy chặn đứng vụ đánh cắp" vào ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Các nhân viên Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức cấp cao (CIO) cùng lực lượng cảnh sát sáng 3/1 tập trung trước dinh thự của Tổng thống Yoon, triển khai lệnh bắt do Tòa án Tây Seoul thông qua hồi đầu tuần.Tuy nhiên, sau khoảng 5 tiếng rưỡi bế tắc, với nhiều cuộc giằng co cùng đơn vị bảo vệ tòa nhà và Cơ quan Cận vệ Tổng thống (PSS), CIO tuyên bố thu quân và hoãn thực thi lệnh bắt để đảm bảo an toàn cho nhân viên.

PSS tuyên bố sự việc ngày 3/1 là cuộc xâm nhập trái phép và sử dụng lệnh bắt bất hợp pháp. Cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục phản kháng lệnh bắt ông Yoon, đồng thời cân nhắc hành động pháp lý chống lại các điều tra viên.

Luật sư đại diện cho ông Yoon là Yun Gap-geun đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp và yêu cầu kỷ luật thẩm phán Lee Soon-hyung của Tòa án Tây Seoul.

Thanh Danh (Theo Reuters, Korea Herald)