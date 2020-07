Những người góp sức cứu bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Việt Nam

Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, mặc đồ bảo hộ y tế vào khu vực cách ly điều trị bệnh nhân phi công, ngày 22/6. Tiến sĩ Thảo cho biết ngành y tế cố gắng hết sức cứu bệnh nhân với phương châm “còn nước còn tát”.

Do tình trạng rối loạn đông máu, bệnh nhân phải thay 7 màng lọc trong 57 ngày can thiệp ECMO, “rất đặc biệt so với thế giới”, theo lời tiến sĩ Thảo. Kỹ thuật thay màng lọc rất phức tạp. Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên phải thao tác cẩn trọng, tỉ mỉ, lại nhanh chóng, tuyệt đối không được sơ suất. Khi ấy, sự sống của bệnh nhân hoàn toàn phụ thuộc vào ECMO.