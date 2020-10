Những người 'đổi đời' nhờ giảm cân

Ngày họp lớp, Phương Oanh mặc chiếc váy khoe đường cong cơ thể. Vài người bạn cũ lướt qua cô vì không nghĩ đây là đứa bạn từng có cân nặng 105 kg.

Thấy Oanh vào ngồi cùng bàn, các bạn ngơ ngác hỏi nhau. "Đây là Oanh béo", vài người có kết bạn với cô trên Facebook hào hứng giới thiệu. Nhưng vẻ ngoài quá khác làm nhiều người vẫn không tin được cô gái xinh đẹp này là người bạn cùng lớp năm xưa. Cô gái 23 tuổi, quê Long Anh đành phải lôi tấm hình của mình năm cuối cấp hai cho các bạn nhận dạng: "Tớ là đứa nặng cả trăm ký lô đây".

Phương Oanh năm 15 tuổi, nặng 105kg và cô gái 57 kg của hiện tại. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cả đám xôn xao, bất ngờ vì màn "lột xác" của cô gái từng nổi tiếng mập mạp nhất trường. Nhưng Oanh đã quá quen với sự ngỡ ngàng, thậm chí nghi hoặc của mọi người xung quanh kể từ khi cân nặng từ 105 kg xuống 55 kg. Hồi cuối năm ngoái, nhà có giỗ, Phương Oanh tất bật cả ngày cùng họ hàng chuẩn bị nhưng nhìn thấy mẹ cô, vài người vẫn thắc mắc "Con nhỏ chị đi đâu mà chỉ có con nhỏ em vậy?". Hóa ra vì gầy đi, mọi người cứ nghĩ Oanh chính là đứa em gái kém 3 tuổi, vốn nhỏ con nhất nhà.

Từ năm lớp 3, cô bé Phương Oanh đã bị kết luận béo phì cấp độ 3. Áp dụng theo chương trình giảm cân được vài tháng, đứa trẻ khi đó lại thèm ăn và bỏ cuộc. Đầu năm lớp 9, trường Oanh tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Thấy các bạn ngồi "chờ xem cân nặng của mấy đứa mập" nên cô bé trốn biệt. Cô giáo thấy nữ sinh vắng mặt liền bằng mọi cách kéo Oanh lên bàn cân. "Bị ép buộc nên tôi càng trở thành tâm điểm của sự chú ý", cô nhớ lại. "105kg! Trời ơi, sao con nhỏ này có thể mập dữ vậy chứ", "Thiệt không thể ngờ được sao lại có người ú như nó". Các bạn chỉ trỏ vào cô nữ sinh đang cúi gằm mặt trên bàn cân.

Sau lần đó, suốt vài tháng liền, cô bé Oanh chỉ ngồi trong lớp không dám ra căng tin mua đồ ăn. Trường học hay chỗ đông người đều là nỗi ám ảnh. Chỉ cần người khác liếc qua, cô cũng nghĩ họ đang cười mình.

Cân nặng hơn 100 kg ở tuổi 15, Phương Oanh hầu như không mặc được quần áo nào "made in Viet Nam". Bố mẹ phải vào các cửa hàng thời trang nước ngoài để mua cho con gái, cứ cỡ lớn nhất thì chọn. "Tôi vốn yêu thời trang từ bé nhưng chẳng bao giờ dám thử đồ sau một lần đến tiệm và bị cười vì không thể chui vào một cái váy", cô gái kể.

Đi học, Phương Oanh luôn xung phong đèo các bạn, kể cả là nam. Những rung cảm thiếu nữ đến khiến nữ sinh chạnh lòng. Chiếc áo dài tha thướt là niềm tự hào biến thành nỗi ám ảnh khi phải mặc mỗi ngày. Hàng trăm lần nhịn ăn nhưng được vài tuần, cô lại không thể từ bỏ cơn thèm. Đứng lên, ngồi xuống cũng mệt, thế nhưng Oanh lại phải học môn nhảy cao. Toàn trốn nên đến ngày thi, dù bạn bè cố tình hạ sào thấp xuống, Phương Oanh vẫn không thể nhảy qua. Năm lớp 9, cô khóc xin thầy cho qua môn. Năm lớp 10, cô vướng sào, úp mặt vào bãi cát. Hôm đó, thiếu nữ 16 tuổi bất đắc dĩ trở thành người mua vui cho cả lớp.

Về nhà, nhìn cơ thể khổng lồ trong gương, Phương Oanh tự nhủ: "Chỉ mình có thể thay đổi cuộc đời mình thôi, không ai có thể giúp cả". Uống thuốc giảm cân không được, cô quyết tâm nhịn ăn nhưng cơ thể lờ đờ, đầu óc không tập trung.

Về sau, Oanh tự khởi động chiến dịch nhảy dây tại gia vì ngại ra phòng gym hay công viên. Ngày đầu 500 cái, ngày sau phải nhiều hơn. Phương Oanh lên mạng tìm hiểu và trải qua hầu hết các chế độ ăn kiêng. Cuối cùng, cô nhận thấy phương pháp Eat Clean kết hợp tập luyện phù hợp nhất với mình. Năm lớp 12, cô giảm được 20kg, bắt đầu phải lấy dây chun buộc quần dài vì vòng eo co lại.

Sau 6 năm kiên trì, cơ thể từ 105kg, đến nay cô giảm còn 57kg. Cân nặng sụt giảm làm da thừa nhiều, nhăn nheo và thâm đen do dư đạm. Phương Oanh phải vừa dưỡng, vừa kết hợp tập tạ để các cơ săn chắc.

Thấy cô giảm cân thành công, rất nhiều người đã nhắn tin xin được chia sẻ kinh nghiệm. Trong buổi họp lớp năm cấp hai cách đây vài tháng, Oanh và người bạn từng thân thiết không nhận ra nhau vì tình cảnh quá trái ngược. Trong khi Phương Oanh gầy xọp, cô bạn trước đây "tí hon" giờ nặng hơn 100 kg nên tự ti, không cả dám dùng mạng xã hội. Cả hai mất liên lạc nhiều năm.

"Nhìn thấy tôi, bạn ấy bảo có động lực giảm cân. Sau khi được tôi tư vấn, chỉ vài tháng, bạn ấy đã giảm được 20kg rồi", cô nói. Ngoài tự tin với diện mạo mới, niềm vui của Phương Oanh là truyền động lực cho người khác giảm cân.

Không đến mức "khổng lồ" như Phương Oanh, nhưng Lê Minh Nhất, sinh viên năm hai ĐH Quốc tế Hồng Bàng khi còn "mũm mĩm" cũng không dám chụp ảnh. Năm lớp 11, chiều cao 1,75 mét, nhưng cậu nặng 85kg. "Tôi đi bộ cũng chẳng đi được xa. Đến tuổi biết để ý hình thức rồi mà ra ngoài cứ bị trêu ghẹo vì mập thì cũng buồn lắm", Minh Nhất kể.

Một lần, đang ngồi ở bàn tiệc đông người, cậu bị người lạ đi ngang qua chép miệng: "Ăn ít thôi, đã mập còn ham ăn". Xấu hổ, Nhất cúi gằm mặt, không ăn nổi. Cái nhìn kỳ thị của một số người cộng với tâm trạng sau chia tay mối tình thời học sinh khiến Nhất muốn thay đổi. Cậu quyết định tập gym, ăn kiêng để giảm cân.

Nhưng quyết tâm chỉ được hơn một tháng. Thấy da mặt xạm lại, cơ thể mệt mỏi, vài ngày liền Minh Nhất không đến phòng tập. Những huấn luyện viên thể hình phải gọi, nhắn tin khích lệ, cậu mới quay lại. Mỗi ngày dành hai tiếng luyện tập, kết hợp với chế độ ăn không dầu mỡ, không chất kích thích, Minh Nhất ngày càng nhanh nhẹn, khỏe khoắn.

Sau một năm, nam sinh này giảm được 10kg. Từ một người tập luyện bình thường cậu trở thành một người nghiện gym. "Nếu ngày nào không được tập luyện, tôi khó chịu, bứt rứt trong người như kẻ nghiện", Nhất nói.

Thấy trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có khoa Giáo dục thể chất, Minh Nhất quyết định thi vào đây để vừa được học, vừa được tập luyện mỗi ngày. Đầu năm nay, cậu giành quán quân Ngôi sao Fitness sinh viên TP HCM mở rộng 2020. Hiện tại, cân nặng của Minh Nhất là 75kg, cao 1,78m.

Giải thưởng đã giúp cậu sinh viên được nhiều người biết đến. Minh Nhất có cơ hội làm quen với nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz, được mời đi sự kiện và nhận được học bổng đào tạo người mẫu. "Tuy nhiên, tôi muốn tập trung cho việc học ở trường để truyền cảm hứng sống lành mạnh cho mọi người, thay vì nổi tiếng quá sớm", cậu nói.

Lê Minh Nhất có cơ thể săn chắc sau khi giảm 10kg trong một năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cũng nhờ giảm cân, cuộc sống của vợ chồng chị Thu Minh và anh Công Tá, cùng 30 tuổi, ở Hà Nội bỗng trở nên thú vị hơn. Ngày còn yêu, anh Tá đã nặng hơn 90 kg, nhưng chỉ cao 1m7, còn chị Thu Minh có vóc dáng thon gọn cho đến lúc sinh xong cô con gái thứ hai. Chỉ 1m56, nhưng chị nặng hơn 60kg. Mỗi lần hai người sánh đôi trong cuộc họp gia đình hay bạn bè, đều là tâm điểm trêu đùa.

Vốn là giáo viên mầm non, chị Minh cũng khổ sở khi chục bộ áo dài giờ đều không vừa. Khai giảng năm 2019, không kịp may nên chị liều chọn bộ rộng rãi và co giãn nhất để mặc. Đến lúc dẫn các con ra sân trường, chiếc áo đột nhiên bục chỉ ở phần eo. "Con thưa cô, áo cô bị rách ạ", cậu học sinh đầu hàng nhanh nhảu làm cô giáo "không biết kiếm lỗ ở đâu để chui". Chị Thu Minh phải cầu cứu đồng nghiệp và xin được đặc cách mặc quần áo bình thường. Trong tấm hình chụp toàn thể cán bộ giáo viên ngày đầu năm không có mặt chị.

"Cứ thỉnh thoảng nhắc đến khai giảng mọi người lại trêu tôi", nữ giáo viên giờ đã giảm cân thành công kể.

Sau lần đó, chị quyết tâm lấy lại vóc dáng. Hàng ngày, sau giờ làm, cô giáo mầm non nấu ăn cho chồng con một mâm, còn mình chỉ ăn rau, quả, đồ ăn không dầu, mỡ. Chị Thu Minh cũng dành thời gian chạy bộ thể dục quanh công viên mỗi ngày. Sau một tháng, chị giảm được 3 kg. Ban đầu chế giễu, nhưng thấy vợ gầy đi, anh Công Tá chuyển sang ăn cùng mâm với vợ. Hai người cùng lên mạng đọc kiến thức về giảm cân theo phương pháp Keto và chạy bộ thể dục.

Sau ba tháng, chị Thu Minh giảm 15 kg, còn chồng chị giảm 20 kg. Hiện tại, hai vợ chồng vẫn duy trì chế độ ăn hạn chế dầu mỡ, bớt đạm. Tối tối, thay vì đi nhậu với đồng nghiệp ở quán vỉa hè, anh Công Tá đèo vợ ra công viên chạy bộ. "Giờ nhìn thấy vợ chồng tôi mọi người chỉ thán phục, khen đẹp đôi chứ chẳng ai dám cười nữa", chị nói. Mùa khai giảng năm nay, chị tự tin diện vừa vặn chiếc áo dài ngày chưa lập gia đình.

Những ngày khủng hoảng vì cân nặng giờ trở thành kỷ niệm đáng nhớ và là động lực cho họ.

Bố mẹ Phương Oanh đem dán những tấm hình ngày con gái còn mập ú lên tường để tạo động lực giảm cân cho cả nhà - vốn đều nặng cân. Còn chị Thu Minh cũng giữ lại bộ áo dài bục chỉ trong tủ quần áo để nhắc mình luôn giữ gìn vóc dáng. Riêng Minh Nhất, vì lúc mập không dám chụp hình nên tiếc không có gì để so sánh với vóc dáng "ngôi sao" bây giờ.

* Tên của một số nhân vật đã được thay đổi.

Phạm Nga