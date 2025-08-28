Những người đàn ông 'không chịu lớn'

James, 35 tuổi, một lập trình viên ở London gần như suy sụp khi bạn gái Emma chia tay ngay trong buổi tối kỷ niệm ba năm hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng.

Chàng trai tự nhận mình là mẫu bạn trai hoàn hảo, lương cao, dễ tính, thích chơi game, xem phim và sống vui vẻ. "Tôi không thể tin nổi mình có thể bị chia tay", James nói.

Trước buổi tối kỷ niệm, Emma đặt chỗ ở nhà hàng và yêu cầu anh có mặt đúng giờ. Nhưng James mải chơi game với bạn đến 2h sáng nên quên hẹn. Đây là lần thứ ba liên tiếp anh bỏ lỡ các kế hoạch quan trọng khiến Emma tức giận.

"Anh như một cậu bé 15 tuổi trong cơ thể người lớn. Tôi mệt mỏi vì phải vào vai một bà mẹ", Emma nói trước khi xách vali rời đi.

Câu nói của Emma khiến James thức tỉnh. Anh ngồi ngẩn ngơ trong căn hộ bừa bộn với bát đĩa chất đống, quần áo chưa giặt và các hóa đơn điện nước quá hạn mà không biết phải xử lý như thế nào. Anh nhận ra từ việc nhắc đi nha sĩ, trả tiền thuê nhà đến lên kế hoạch cho các chuyến đi chơi đều do Emma đảm nhận. "Tôi tưởng mình sống thoải mái, nhưng thực ra chỉ lười và vô trách nhiệm, ỷ lại", anh nói.

James phản ánh hình mẫu manchild, thuật ngữ chỉ những người đàn ông né tránh trách nhiệm thông qua trì hoãn, lảng tránh hoặc giả vờ không biết. Họ thường viện lý do không giỏi sắp xếp hoặc bạn đời giỏi hơn và đẩy phần lớn trách nhiệm cho người khác.

Mẫu nam giới này đang trở thành đề tài bàn luận rộng rãi, đặc biệt khi ca sĩ Sabrina Carpenter ra mắt bài hát Man child vào mùa hè. Lời bài hát phê phán một cách hài hước những người đàn ông trưởng thành nhưng hành xử như trẻ con.

Tiến sĩ Bonnie Scott ở Trung tâm tư vấn Mindful Kindness Counseling (Mỹ) cho biết thói quen giả vờ không biết của đàn ông rất phổ biến, đặc biệt là đối với việc nhà. Họ trưởng thành về tuổi tác nhưng chưa sẵn sàng nhận trách nhiệm, bạn đời và con cái phải gánh hậu quả.

Một nghiên cứu của Verywell Mind (Mỹ) cho thấy đàn ông thường tránh né trách nhiệm gia đình, dẫn đến căng thẳng trong mối quan hệ và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của cả hai bên. Tỷ lệ đàn ông tham gia trị liệu tâm lý gia đình thấp hơn phụ nữ, chỉ khoảng 17% so với 28,5%, theo số liệu từ CDC Mỹ.

Vấn đề sâu xa của những người đàn ông trẻ con nằm ở thói quen né tránh trách nhiệm và che giấu để bảo vệ chính mình.

Thomas Westerholtz, 40 tuổi, thừa nhận anh từng mặc định rằng bạn đời sẽ lo các công việc gia đình, từ quản lý cảm xúc, chuẩn bị sinh nhật đến theo dõi giấy tờ trường học và nhận ra các vấn đề của con cái. Anh không né tránh nhưng cũng không đảm nhận các trách nhiệm này, khiến bạn đời kiệt sức và cô đơn.

Bước ngoặt đến khi con trai anh được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp, buộc anh phải đối mặt với những trách nhiệm đã bỏ qua nhiều năm. Anh nhận ra việc chỉ đi làm và xuất hiện mà không quan tâm đến cảm xúc gia đình là không đủ, và tiếp tục thói quen cũ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Reena B. Patel, giám đốc điều hành của AutiZm & More, tổ chức cung cấp chiến lược giáo dục cho trẻ em và gia đình, cho rằng bước đầu tiên để thay đổi là chủ động tham gia quản lý cuộc sống chung, ví dụ đề xuất lịch trình hàng tuần, nhằm đảm bảo thực hiện đúng phần trách nhiệm mà không phụ thuộc vào người khác.

Việc từ bỏ lòng tự trọng là thử thách đầu tiên mà Westerholtz phải đối mặt.

Giai đoạn ban đầu, anh cảm thấy vô dụng và khó chấp nhận sự tổn thương, vốn không được rèn luyện ở nhiều đàn ông. Anh học cách không vội vàng sửa chữa vấn đề, mà chấp nhận nỗi đau và sự rối ren của chính mình và người khác.

Hiện, Westerholtz kiểm tra các công việc với vợ hàng tuần và sử dụng lịch chung kèm nhắc nhở như chuẩn bị bữa trưa và theo dõi lịch hẹn bác sĩ. Việc công khai lịch trình đồng nghĩa với việc chịu trách nhiệm.

Những thay đổi này cải thiện mối quan hệ, giảm giận hờn và tăng sự quan tâm, giúp bạn đời không phải đóng vai trò như một người mẹ, tạo không gian cho sự đồng hành.

Con trai của Westerholtz học cách trở thành một người đàn ông biết cảm nhận, xin lỗi và chăm sóc người khác.

Patel lưu ý trẻ em được tác động tích cực khi bố trưởng thành về mặt cảm xúc. Họ là tấm gương về tôn trọng, đồng cảm và kiên cường mà con sẽ mang theo vào tuổi trưởng thành. Đồng thời, bạn đời cảm thấy được hỗ trợ, ít căng thẳng và tự do hơn khi không phải chăm sóc một người lớn khác.

