Những người chỉ thích ra ngoài vào ngày nóng nhất lịch sử

MỹMùa hè năm nay, Thung lũng Chết ở California ghi nhận có những ngày nhiệt độ cao mức kỷ lục tới hơn 54 độ C.

Khi thấy nhiệt độ trong Công viên quốc gia Thung lũng Chết có thể chạm ngưỡng nóng kỷ lục trong lịch sử, Dan Markham, 40 tuổi đến từ bang Utah biết rằng mình cần phải tới đó. Đến nơi, anh thấy hàng chục khách tham quan khác đến công viên như mình. Tất cả có chung mục đích: chụp ảnh với nhiệt kế đặt tại thung lũng, hiển thị nhiệt độ ngoài trời ở mức cao nhất lịch sử.

Steve Krofchik, một du khách đang đội trên đầu bình nước đá để hạ nhiệt khi tới Thung lũng Chết hồi tháng 8. Ảnh: AP

Theo Markham, những du khách này đến từ Nevada, Washington và California. Họ ngồi trong ôtô, bật điều hòa và chờ nhiệt kế dịch chuyển từ 53,8 độ C lên 54,4 độ C. Và "trời" không phụ lòng Markham cũng như nhiều du khách khác, ngày 16/8 cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ ghi nhận nhiệt độ 54,5 độ C tại thung lũng Chết. Đây được cho là nhiệt độ nóng kỷ lục trên Trái đất kể từ năm 1913, nếu được các nhà khoa học đo đạc lại chính xác và công nhận.

"Nhiệt độ chỉ mãi ở mức 53,8 độ C, sau đó đột ngột tăng lên 54,4 độ C và mọi người chạy ra khỏi xe để chụp ảnh", Markham nói. Đó là vào 15h41 (giờ địa phương) ngày 16/8. Riêng anh phải đợi 2 tiếng để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Lần sau, nếu nhiệt độ lên cao như vậy, anh vẫn quay lại và mong muốn đưa theo cả nhà tới.

Một người đứng cạnh Markham khi chụp ảnh giơ cao tấm biển với dòng chữ: "Danh sách những việc muốn làm trước khi chết: Đến nơi có nhiệt độ nóng nhất thế giới". Những người bỏ lỡ thời điểm lịch sử này tiếp tục ngồi đợi cho đến khi nhiệt độ quay lại mức kỷ lục trên.

Năm nay được coi là mùa hè nóng thứ tư trong lịch sử Thung lũng Chết, sau khi công viên ghi nhận một số ngày nóng nhất từng được ghi chép lại trên trái đất. Nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 là 39,3 độ C. Các ngôi nhà trong thung lũng cũng gặp hiện tượng nước máy nóng gần như nước sôi, vì nhiệt độ mặt đất tăng cao.

Theo những người quản lý công viên, nhiệt độ càng cao, số lượng khách đến càng đông. Năm 2019, công viên đón lượng khách kỷ lục hơn 1,7 triệu lượt. Ảnh: TNS

Bất chấp nắng nóng, du khách vẫn đổ xô đến đây. Thực tế, một số người muốn chụp ảnh để lưu lại trải nghiệm ở một trong những nơi nóng nhất thế giới, vào thời điểm nhiệt độ được ghi nhận ở mức cao nhất trong lịch sử. Động lực của họ chính là suy nghĩ rằng: mình có một cuộc phiêu lưu thú vị; thử xem cảm giác đó như thế nào; mình đã làm được một điều kỳ lạ và mình đã chụp ảnh lưu lại...

Đại diện công viên cho biết họ không ngăn cản du khách đến đây, mà chỉ yêu cầu mọi người thận trọng. Jennette Jurado, người phụ trách thông tin ở đây cho biết: "Đây là những khu đất công. Nếu chúng tôi có thể cung cấp cả an toàn và cảm giác thích thú, mọi người có thể đến và tham quan".

Để duy trì sự an toàn, cộng đồng dần thích ứng với các tiêu chuẩn mới. Người dân dậy sớm dắt chó đi dạo, tập thể dục từ 4h đến 6h để tránh nóng. Khi lái xe ôtô đổ dốc, họ sẽ nhìn thấy biển báo khuyến khích tài xế tắt điều hòa. Lý do phải tắt điều hòa trong khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức nóng kỷ lục là vì nếu xe tiếp tục nổ máy, nhiệt độ ngoài trời có thể làm động cơ quá nóng, dẫn đến hỏng hóc. Mùa hè năm nay xảy ra ít nhất hai vụ cháy xe và nhiều trường hợp xe bị hỏng vì trời nóng.

Công viên cắm các biển báo khuyến nghị du khách đi bộ ngoài trời trước 10h vì sức nóng thực sự nguy hiểm. Ảnh: AFP

Năm nay công viên ghi nhận hai trường hợp tử vong, một vào tháng 7 và một vào tháng 9. Trong cả hai trường hợp, nhiệt độ cao được coi là một yếu tố có thể góp phần vào nguyên nhân tử vong. Dù vậy, công viên chưa có tiền lệ đóng cửa vì thời tiết khắc nghiệt. Thay vào đó, họ đưa ra khuyến cáo để du khách có thể tham quan một cách an toàn như đến trước bình minh và ngắm nhìn quang cảnh từ trong ôtô.

Anh Minh (Theo SCMP)