Những ngôn ngữ lập trình nên học trong 2022

Người học nên chọn các ngôn ngữ lập trình phổ biến trong lĩnh vực phát triển web, thiết bị di động, trò chơi như JavaScript, Swift, Go, PHP hay Python.

Đến nay, thị trường có khoảng 700 ngôn ngữ lập trình, do đó, người muốn theo đuổi ngành công nghệ nên chọn học theo tiêu chí phù hợp với xu thế, có triển vọng nghề nghiệp, cơ hội phát triển...

JavaScript

Theo khảo sát của Stack Overflow năm 2020, JavaScript năm thứ tám liên tiếp là ngôn ngữ phổ biến nhất. Gần 70% người trả lời cho biết họ đã sử dụng ngôn ngữ này trong năm qua. Cùng với HTML và CSS, JavaScript là một yếu tố cần thiết để phát triển web front-end. Phần lớn các trang web phổ biến nhất, từ Facebook, Twitter đến Gmail và YouTube đều dựa vào JavaScript để tạo các trang web tương tác, hiển thị nội dung động cho người dùng.

Dù là ngôn ngữ front-end, JavaScript cũng có thể được sử dụng ở phía máy chủ thông qua Node.js để xây dựng các ứng dụng mạng. Node.js tương thích với các hệ điều hành Linux, SunOS, Mac OS X và Windows. Hơn hết, ngôn ngữ này có cú pháp linh hoạt, dễ sử dụng và hoạt động trên tất cả các trình duyệt chính, thân thiện cho người mới bắt đầu.

Các ngôn ngữ như Python, Java, JavaScript, Swift, C, C#... sử dụng phổ biến nhất trong nhiều lĩnh vực phát triển web, thiết bị di động, trò chơi... Ảnh: simplilearn.com

Swift

Nếu quan tâm đến các sản phẩm của Apple và phát triển ứng dụng di động, các bạn trẻ có thể học Swift. Công bố lần đầu tiên vào năm 2014, Swift là ngôn ngữ lập trình tương đối mới, được sử dụng để phát triển các ứng dụng iOS và macOS.

Không chỉ chạy trên mọi thiết bị iPhone và iPad, iOS còn là nền tảng cho các hệ điều hành khác như watchOS (cho đồng hồ Apple) và tvOS (cho Apple TV). Theo trang Fullstack Academy, hiện, Apple là công ty đầu ngành công nghệ và các ứng dụng iOS liên tục mang lại lợi nhuận cao nhất trên thị trường dành cho thiết bị di động. Do đó, Swift có thể là một ngôn ngữ tốt để theo đuổi.

Java

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh nhất hiện nay, được sử dụng trên hơn ba tỷ thiết bị công nghệ thịnh hành nhất, các ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng di động, phát triển web, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng đám mây... Vì vậy, nếu học tập và thành công trong công nghệ, người học có thể có mức lương rất cao, cơ hội phát triển tốt và được công nhận trên toàn cầu.

Java có một số tính năng nổi bật như nền tảng độc lập, lập trình hướng đối tượng, nâng cao năng suất, hiệu suất và bảo mật, an toàn nhất về mặt bảo mật. Nhiều công ty đang làm việc trên Java bao gồm Amazon, Adobe, Flipkartv, Instagram...

Ngoài ra, nếu đã quen thuộc với Java, người học có thể tiếp tục với Scala - ngôn ngữ kết hợp các tính năng tốt nhất của Java như cấu trúc hướng đối tượng hay môi trường thời gian tốc độ cao JVM.

Go

Go là một trong những ngôn ngữ cốt lõi, cấp thấp được Google ưa chuộng. Các kỹ sư muốn tham gia vào lĩnh vực lập trình hệ thống có thể sử dụng ngôn ngữ này. Go bao gồm nhiều chức năng giống nhau của C và C ++ nhưng có cú pháp dễ, không quá khó học. Theo các chuyên gia, đây là ngôn ngữ hoàn hảo để xây dựng máy chủ web, data pipeline và thậm chí là các sản phẩm machine learning (học máy). Bên cạnh đó, Go còn là một trình biên dịch, chạy rất nhanh và có mã nguồn mở.

Python

Python thân thiện với người dùng bởi cú pháp rõ ràng, trực quan và gần giống tiếng Anh. Nhờ đó, Python trở thành một lựa chọn phổ biến cho người mới bắt đầu.

Python có cú pháp rõ ràng, gần giống tiếng Anh, là ngôn ngữ lập trình thân thiện với người dùng. Ảnh: Shutter Stock

Giống như Java, Python phù hợp để học tập nhờ có nhiều ứng dụng khác nhau. Với lĩnh vực phát triển website back-end, người học có thể tận dụng framework (bộ khung) mã nguồn mở Django bởi tính phổ biến, dễ học và giàu tính năng. Django đã được sử dụng để phát triển một số trang web phổ biến như Mozilla, Instagram và Spotify.

Python cũng có nhiều thư viện như TensorFlow, PyTorch, scikit-learning và OpenCV được sử dụng trong xây dựng chương trình về khoa học dữ liệu, học máy, xử lý hình ảnh và thị giác máy tính.

PHP

Theo các chuyên gia, PHP sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong những năm tới. Ngôn ngữ này là một trong những công nghệ phía máy chủ đầu tiên có thể nhúng với HTML để thêm chức năng cho trang web. Facebook, Yahoo và Wikipedia đều chạy trên ngôn ngữ này. Do xu hướng phát triển trực tuyến ngày càng tăng, các lập trình viên PHP vẫn đang được săn đón.

PHP có một số ưu điểm phù hợp với người mới như đơn giản và dễ học, chạy nhanh hơn các ngôn ngữ script khác và có tính bảo mật cao.

C

Mặc dù nhiều ngôn ngữ lập trình mới đã xuất hiện, C vẫn là công nghệ được ưa thích, sử dụng nhiều hiện nay vì là nền tảng cho khoa học máy tính. Các công ty hàng đầu sử dụng C là GitHub, Telegram messenger, MasterCard...

Là một ngôn ngữ lập trình đa năng, người làm nghề thường dùng C để lập trình các trò chơi, đồ họa và ứng dụng doanh nghiệp. Ngôn ngữ này cung cấp các tính năng như hàm và toán tử có sẵn, có thể mở rộng, tăng tốc độ và hiệu quả.

C#

C# (hay C Sharp) là một ngôn ngữ hướng đối tượng, được xây dựng trên nền tảng của C. Microsoft thiết kế ngôn ngữ này như một phần của .NET framework nhằm xây dựng các ứng dụng Windows.

C# sử dụng cú pháp tương tự như các ngôn ngữ có nguồn gốc từ C khác như C++. Vì vậy, nếu thông thuộc một ngôn ngữ khác thuộc họ C, việc học C# sẽ dễ hơn.

Ngoài ra, nếu quan tâm đến phát triển VR (thực tế ảo), người học có thể cân nhắc việc học C# - ngôn ngữ được khuyến nghị để xây dựng trò chơi 3D và 2D trên Unity, công cụ tạo ra một phần ba trò chơi hàng đầu trên thị trường.

Lương Thuận (Theo Fullstack, Geeksforgeeks)