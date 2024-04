Những ngọn lửa cháy tự nhiên vĩnh cửu trên thế giới

Ở bên trong hang động, phía sau thác Eternal Flame cao 10,7 m ở khu bảo tồn Shale Creek (Mỹ), ngọn lửa cao khoảng 20 cm, là một trong số ngọn lửa cháy tự nhiên hàng nghìn năm.

Lửa vĩnh cửu là những ngọn lửa cháy suốt thời gian dài không tắt, có thể do nằm trên mạch khí tự nhiên hoặc ra đời do sự can thiệp của con người.

1. Thác Eternal Flame, khu bảo tồn Shale Creek, New York, Mỹ

Ngọn lửa vĩnh cửu cháy phía sau thác nước. Ảnh: Wikimedia

Một ngọn lửa vĩnh cửu thuộc hàng nổi tiếng nhất thế giới nép trong hang động nhỏ phía sau thác Eternal Flame cao 10,7 m ở khu bảo tồn Shale Creek, theo Interesting Engineering. Ngọn lửa cao khoảng 20 cm đã cháy hàng nghìn năm. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ nguồn cung cấp nhiên liệu thường xuyên cho ngọn lửa vĩnh cửu này. Tuy nhiên, họ cho rằng một quá trình địa chất nào đó giải phóng khí tự nhiên đều đặn từ lớp đá phiến sét ở độ sâu 400 m. Bên trong hang động, ngọn lửa nhỏ có thể quan sát phần lớn thời gian trong năm và cháy cả vào mùa đông khi thác nước đóng băng. Thỉnh thoảng, nó có thể bị tắt và cần đốt lại.

2. Yanartas, thung lũng Olympos, Thổ Nhĩ Kỳ

Yanartas nằm trên núi Chimaera ở thung lũng Olympos tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Khu vực này không chỉ có một mà hàng chục ngọn lửa tự nhiên nhỏ. Những ngọn lửa vĩnh cửu ở đây nằm gần tàn tích của đền thờ cổ đại thờ Hephaestus, vị thần của thợ rèn và lửa trong thần thoại Hy Lạp. Chúng đã tồn tại qua hơn 2,5 thiên niên kỷ. Theo du khách, khu vực trông như địa ngục trên Trái Đất vào ban đêm.

3. Erta Ale, Ethiopia

Ngọn lửa ở hồ dung nham núi Erta Ale xuất hiện theo chu kỳ. Ảnh: iStock

Erta Ale nằm ở vùng lòng chảo Afar, Ethiopia. Với tên gọi có nghĩa "núi khói", Erta Ale là một núi lửa hình khiên cao 613 m. Đặc điểm ấn tượng nhất của nó là hồ dung nham hoạt động thường xuyên gần đó. Đây là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp, đặc biệt khi nó tồn tại lâu như vậy. Còn có biệt danh là "cổng địa ngục", hồ dung nham của Erta Ale được phát hiện năm 1906. Chu kỳ của hồ bao gồm nguội đi, hình thành lớp màu đen và phun những ngọn lửa cao 3,96 m.

4. Yanar Dağ, Azerbaijan

Yanar Dağ ở Azerbaijan là một ngọn lửa vĩnh cửu tự nhiên ấn tượng. Nằm trên dãy núi Lesser Caucasus, Azerbaijan thường được ví như "Mảnh đất của lửa", một phần do sự tồn tại của hiện tượng tự nhiên đặc biệt này. Yanar Dag cháy nhờ khí tự nhiên rò rỉ từ lớp đá sa thạch xốp ở sườn đồi trên vịnh Absheron. Đôi khi, ngọn lửa mãnh liệt đến mức có thể bốc cao 2,74 m. Chúng được biết đến từ thời cổ đại.

5. Miệng hố gas Darvaza, Turkmenistan

Ngọn lửa ở miệng hố Darvaza là kết quả do sự tác động của con người. Ảnh: Wikimedia

Sa mạc Karakum ở Turkmenistan là một trong những ngọn lửa vĩnh cửu tự nhiên thú vị nhất thế giới. Nằm ở mỏ khí khổng lồ mà các kỹ sư xăng dầu Liên Xô (cũ) phát hiện vào thập niên 1970, đây là một trong số ít những trường hợp ra đời do bàn tay của con người. Hoạt động khoan thăm dò trong vùng dẫn tới một vụ sụp đổ dưới lòng đất, khiến giàn khoan và lều trại bị mặt đất nuốt chửng. Tuy tai nạn không gây thiệt hại về sinh mạng, lượng lớn khí methane bắt đầu phun lên bề mặt. Thay vì để methane tích tụ tới mức không an toàn, nhóm kỹ sư quyết định đốt khí gas thoát ra. Trái với dự đoán ngọn lửa sẽ tắt sau vài ngày, nó vẫn cháy suốt hơn 50 năm qua.

An Khang (Theo Interesting Engineering)