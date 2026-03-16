Những ngôi sao mặc đẹp nhất Oscar 2026

Vogue đánh giá Anne Hathaway là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất lễ trao giải Oscar 2026. Diễn viên phối găng tay opera với đầm đuôi cá thêu hoa dài quét sàn.
Oscar- giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải lần thứ 98 tổ chức vào ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby California (Mỹ), truyền hình trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, danh hài Conan O'Brien trở lại dẫn chương trình lần hai.
Diễn viên Renate Reinsve theo đuổi phong cách tối giản với đầm quây ngực của Louis Vuitton, trang điểm chỉ với son môi đỏ. Theo Vogue, dù đơn giản, diện mạo của Reinsve khiến người khác phải ngoái nhìn.
Diễn viên Mỹ gốc Hàn Quốc Ji-young Yoo tạo vẻ thanh lịch bằng đầm cúp ngực, thắt nơ của Carolina Herrera.
Kate Hudson tôn eo với đầm peplum của Armani.
Mia Goth thu hút trong đầm voan thêu ren của Dior mang phong cách lãng mạn.
Gwyneth Paltrow thể hiện sự táo bạo bằng bộ đầm tối giản của Armani với hai đường xẻ lườn khoe hình thể lấp ló.
Kirsten Dunst cũng theo đuổi phong cách này với thiết kế xếp tầng của Celine.
Teyana Taylor tôn đường cong bằng đầm lông vũ Chanel.
Bộ đầm lụa kim tuyến cao cấp của Louis Vuitton giúp Emma Stone tôn vẻ sang trọng mà vẫn gần gũi.
Minh tinh Jessie Buckley diện đầm lụa tông đỏ, hồng của Chanel.
Elle Fanning được ví là nàng công chúa trong bộ đầm quây ngực màu trắng của Givenchy.
Rose Byrne trông cao ráo hơn nhờ đầm đuôi cá của Dior.
Sao Mai
Ảnh: AFP