Những ngôi sao mặc đẹp nhất Oscar 2026

Vogue đánh giá Anne Hathaway là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất lễ trao giải Oscar 2026. Diễn viên phối găng tay opera với đầm đuôi cá thêu hoa dài quét sàn.

Oscar- giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải lần thứ 98 tổ chức vào ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby California (Mỹ), truyền hình trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, danh hài Conan O'Brien trở lại dẫn chương trình lần hai.