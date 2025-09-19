Những nghiên cứu độc lạ đoạt giải Ig Nobel 2025

Giải Ig Nobel năm nay được trao cho các nhà khoa học nghiên cứu khả năng bay của dơi say rượu, bò sơn sọc giống ngựa vằn và nỗ lực sử dụng Teflon để giảm cân.

Nghiên cứu về bò sơn sọc giống ngựa vằn đoạt giải Ig Nobel Sinh học 2025. Ảnh: PLOS One

Theo Guardian, giải Ig Nobel lần thứ 35 diễn ra hôm 18/9 tại Đại học Boston nhằm tôn vinh những nghiên cứu "khiến mọi người cười, sau đó suy nghĩ" ở 10 hạng mục. Tại sự kiện, các học giả Nobel công bố giải, người thắng cuộc nhận thưởng tượng trưng trị giá 10 nghìn tỷ dollar Zimbabwe.

Ig Nobel là giải thưởng châm biếm được trao thường niên kể từ năm 1991 để tôn vinh 10 thành tựu bất thường hoặc tầm thường trong nghiên cứu khoa học. Giải do tạp chí khoa học hài hước Annals of Improbale Research (AIR) tổ chức, được những chủ nhân giải Nobel trao tặng.

Sinh học

Giải Ig Nobel Sinh học năm nay được trao cho các nhà khoa học sơn bò đen Nhật Bản để giống ngựa vằn. Nhóm nghiên cứu đứng đầu là tiến sĩ Tomoki Kojimaio ở Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm Nhật Bản phát hiện bò sơn sọc đen trắng ít bị ruồi cắn hơn so với bò không sơn hoặc bò đen chỉ sơn sọc đen, chứng tỏ sơn có thể thay thế thuốc trừ sâu.

Hóa học

Bác sĩ gây mê Rotem Naftalovich cùng anh trai là nhà khoa học vật liệu Daniel Naftalovich và bác sĩ chuyên điều trị béo phì Frank Greenway giành thắng giải thưởng Ig Nobel Hóa học với ý tưởng sử dụng polytetrafluoroethylene (PTFE) hay còn gọi là Teflon như một loại thực phẩm không calo để giảm cân. Rotem phân tích nghiên cứu từ thập niên 1960 của nhà sản xuất vật liệu Teflon Dupont và phát hiện các nhà khoa học của công ty này từng cho chuột ăn PTFE. Với chế độ ăn 25% PTFE trong 90 ngày, chuột giảm cân và không có dấu hiệu nhiễm độc. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) không chấp thuận sử dụng PTFE làm chất phụ gia thực phẩm và nỗ lực tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người không thành công.

Vật lý

Các nhà nghiên cứu Giacomo Bartolucci, Daniel Maria Busiello, Matteo Ciarchi, Alberto Corticelli, Ivan Di Terlizzi, Fabrizio Olmeda, Davide Revignas và Vincenzo Maria Schimmenti đến từ nhiều trường ở Tây Ban Nha, Đức và Áo, đoạt giải Ig Nobel Vật lý cho khám phá về sốt mỳ pasta, đặc biệt quá trình chuyển pha dẫn đến hiện tượng vón cục khiến món ăn không ngon miệng.

Thiết kế kỹ thuật

Vikash Kumar tại Viện Cao cấp Shiv Nadar và Sarthak Mittal tại công ty Công nghệ Phần mềm Newgen, Ấn Độ, nhận được giải Ig Nobel về Thiết kế kỹ thuật nhờ chế tạo giá để giày giúp khử mùi hôi của giày thể thao. Giá này thực chất là hộp bìa cứng chứa đèn UV tiêu diệt vi khuẩn gây mùi trong vài phút nhưng có thể làm cháy giày thể thao.

Hàng không

Một nhóm nhà khoa học quốc tế đứng đầu là Francisco Sánchez, nhà sinh thái học tại Đại học Llanos, Colombia được trao giải Ig Nobel Hàng không nhờ nghiên cứu liệu uống rượu có làm giảm khả năng bay và định vị bằng sóng âm của dơi hay không. Họ phát hiện rằng, dơi ăn quả Ai Cập say rượu bay chậm hơn so với những con tỉnh táo. Nghiên cứu cũng chỉ ra tiêu thụ rượu ảnh hưởng đến tiếng gọi định vị của chúng tương tự người say bị suy giảm ngôn ngữ.

Tâm lý học

Giải Ig Nobel Tâm lý học thuộc về tiến sĩ Marcin Zajenkowski ở Đại học Warsaw, Ba Lan và Gilles Gignac tại Đại học Tây Australia với nghiên cứu tìm hiểu điều gì xảy ra khi nói với người tự ái hoặc bất kỳ ai khác rằng họ thông minh. Theo nhóm nghiên cứu, những người biết họ có trí thông minh trên mức trung bình tin vào điều đó và có xu hướng khoe khoang.

Dinh dưỡng

Giải Ig Nobel Dinh dưỡng năm nay được trao cho Luca Luiselli tại Viện Phát triển Sinh thái Bảo tồn và Hợp tác ở Rome, Italy và cộng sự nhờ phát hiện thằn lằn cầu vồng (Agama agama) tại một khu nghỉ dưỡng ven biển ở miền nam Togo thích pizza 4 loại phô mai hơn các loại khác.

Nhi khoa

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Cảm giác Hóa học Monell ở Philadelphia, Mỹ, gồm Julie Mennella và Gary Beauchamp, giành giải Ig Nobel Nhi khoa với phát hiện trẻ sơ sinh thích bú sữa khi mẹ mới ăn tỏi. Chúng bám vào vú lâu hơn và bú nhiều hơn khi sữa có mùi tỏi.

Văn học

Ở tuổi 32, tiến sĩ William B. Bean ở Đại học Texas Medical Branch bắt đầu ghi chép và phân tích tốc độ mọc một chiếc móng tay của ông liên tục trong 35 năm. Nghiên cứu này giúp Bean nhận giải Ig Nobel Văn học sau khi qua đời.

Hòa bình

Nhà nghiên cứu Fritz Renner tại Đại học Freiburg, Đức, và cộng sự nhận giải Ig Nobel Hòa bình năm nay do chỉ ra uống rượu đôi khi cải thiện khả năng nói ngoại ngữ của một người. Họ tiến hành nghiên cứu với 50 người nói tiếng Đức bản xứ gần đây học tiếng Hà Lan. Theo họ, một ngụm nhỏ rượu vodka dường như tăng cường sự tự tin mà không làm từ ngữ bị méo mó.

An Khang (Theo Guardian, C&EN)