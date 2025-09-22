Những nghệ nhân là 'sứ giả Trung thu'

Nghệ nhân Nguyễn Văn Thành mỗi ngày làm 200 chiếc lồng đèn, ông Phạm Văn Quang hơn 40 năm giữ nghề tạo khuôn bánh gỗ truyền thống, được gọi là "sứ giả Trung thu".

Ông Thành, ông Quang cùng với nhiều nghệ nhân khác sẽ xuất hiện trong chương trình Đẹp +84 do Kinh Đô và VTV thực hiện. Chương trình gồm hai tập, được phát sóng lần lượt vào hai ngày 18/9 và 19/9, giúp người xem khám phá nét đẹp Trung thu truyền thống, tôn vinh những bàn tay góp phần gìn giữ nét đẹp ấy qua bao thế hệ. Dẫn dắt khán giả vào hành trình này là MC Đức Bảo và các khách mời MC Hạnh Phúc, gia đình diễn viên Trung Ruồi, gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh...

Ở tập một, gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh dừng chân tại làng nghề làm lồng đèn Phú Bình, TP HCM - làng nghề nổi tiếng từ 1950. Xuất phát từ làng nghề Bác Cổ và Báo Đáp (Nam Định xưa), những nghệ nhân đã di cư vào Nam, truyền nghề qua nhiều thế hệ, tạo nên một nét đặc trưng riêng ở thành phố phía Nam. Tại đây, các thành viên gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Văn Thành, người bao năm làm nên những chiếc đèn lồng Trung thu truyền thống.

Ông cho biết, một chiếc đèn cần trải qua bốn giai đoạn: tạo khung, dán giấy, vẽ và trang trí. Những chiếc lồng đèn thủ công ở làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nổi tiếng bởi phần trang trí tinh xảo, tỉ mỉ.

Gia đình nhạc sĩ Dương Khắc Linh đến thăm nhà nghệ nhân đèn lồng làng Phú Bình. Ảnh chụp màn hình

Đẹp +84 còn đưa người xem đến gặp gỡ ông Phạm Văn Quang (ngụ tại số 59 Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - một trong số ít những nghệ nhân còn giữ nghề làm khuôn bánh Trung thu bằng gỗ truyền thống. Những chiếc khuôn gỗ chứa đựng câu chuyện thời gian đã góp phần tạo nên vẻ đẹp cho mâm cỗ Trung thu.

Đồng thời với gặp gỡ các nghệ nhân, các nghệ sĩ được tự tay trải nghiệm một phần trong những công đoạn tỉ mỉ để làm ra lồng đèn, khuôn bánh, từ đó giúp người xem hiểu hơn những giá trị Trung thu truyền thống.

Trải nghiệm của nghệ sĩ Trung Ruồi cùng con gái với nghệ nhân Phạm Văn Quang. Ảnh chụp màn hình

Chương trình không dừng lại ở hoài niệm, mà dẫn dắt khán giả bước sang không gian hiện đại, nơi những người trẻ đang kế thừa, tiếp nối hành trình gìn giữ nét đẹp Trung thu bằng sự sáng tạo của mình.

Điển hình, nhóm Khởi Đăng Tác Khí tại TP HCM đã thổi luồng sinh khí mới vào các món đồ chơi Trung thu cổ. Với niềm đam mê và mong muốn chung tay gìn giữ giá trị văn hóa Việt, họ dành hàng chục giờ đồng hồ để nghiên cứu tư liệu quý hiếm, tỉ mỉ uốn nắn và vẽ màu để phục dựng những món đồ chơi cổ. Với thế hệ trẻ, Trung thu vừa là ký ức đẹp, vừa là nguồn cảm hứng bất tận để sáng tạo và tiếp nối di sản.

Khởi Đăng Tác Khí trò chuyện cùng gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh về đèn lồng Trung thu cổ. Ảnh chụp màn hình

Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của chương trình là khi nghệ sĩ trao tặng huy hiệu "Sứ giả Trung thu" cho các nghệ nhân. Món quà này thể hiện sự công nhận và tri ân của chương trình dành cho những người đang giữ gìn văn hóa truyền thống, để Trung thu giữ màu lấp lánh trong ký ức tuổi thơ.

Gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh thay mặt chương trình trao kỷ niệm chương "Sứ giả Trung thu" tới nghệ nhân Nguyễn Văn Thành. Ảnh chụp màn hình

Theo Kinh Đô, bức tranh tết Trung thu trong ký ức mỗi người được tạo nên từ nhiều mảnh ghép muôn sắc. Đằng sau những chiếc đèn ông sao đến chiếc bánh Trung thu, mâm cỗ trông trăng là lòng đam mê, sự bền bỉ của những nghệ nhân như ông Thành, ông Quang... Vì vậy, suốt 27 năm qua, thương hiệu có nhiều hoạt động nhằm lan tỏa nét đẹp Trung Thu, từ các sản phẩm độc đáo đến chương trình ý nghĩa.

Năm nay, thông qua chương trình, thương hiệu mong muốn lan tỏa thông điệp: Bất cứ ai cũng có thể trở thành một "Sứ giả Trung thu" theo cách riêng. "Bằng việc trân trọng và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, chúng ta có thể góp phần giữ ‘phép màu’ đêm rằm", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Kim Anh