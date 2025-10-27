Những nghề khó lấy vợ ở Nhật

Bị từ chối hẹn hò chỉ vì là nhiếp ảnh gia, Hiroshi là một trong nhiều nam giới chấp nhận độc thân do định kiến về nghề nghiệp "không ổn định".

Hiroshi, 32 tuổi, ở Tokyo, gần như không thể tìm bạn đời sau hai năm dùng "nằm vùng" trên các ứng dụng hẹn hò. Hồ sơ của anh thường bị từ chối ngay khi đối phương thấy nghề nghiệp là nhiếp ảnh gia. Một số người thẳng thắn nói nghề nhiếp ảnh khiến họ cảm thấy không an toàn vì lo ngại anh dành hết thời gian cho người mẫu.

Sau khi bị từ chối nhiều lần, Hiroshi đã ngừng tìm bạn đời.

Ảnh minh họa: Japan Times

Tương tự, Taro, 29 tuổi, là người pha chế (bartender) tại một quán bar ở Shibuya, Tokyo. Anh được khách hàng yêu mến nhờ ngoại hình và cách giao tiếp cởi mở, nhưng đời sống tình cảm gặp nhiều khó khăn.

Anh từng hẹn hò qua ứng dụng và gặp một cô gái phù hợp. Tuy nhiên, sau ba buổi hẹn hò, cô từ chối tiếp tục vì Taro làm việc khuya và thường tiếp xúc với phụ nữ say xỉn. Nhiều phụ nữ khác cũng tỏ ra e dè, liên tưởng nghề này với môi trường tiệc tùng và thu nhập không ổn định. "Tôi yêu công việc của mình, nhưng dường như nó khiến tôi bị loại ngay từ đầu", anh nói.

Trường hợp của Hiroshi và Taro phản ánh định kiến "Don’t date careers" (không hẹn hò với một số nghề) đã tồn tại vài thập kỷ ở Nhật.

Nghiên cứu của Hakuhodo Institute of Life and Living cho thấy 55% phụ nữ độc thân từ 25-34 tuổi ở Tokyo và Osaka tránh hẹn hò với nam giới làm nghề thợ làm đẹp, nhân viên pha chế hoặc nhạc công. Lý do là họ cho rằng các nghề này không ổn định và quá tự do.

Một khảo sát mới nhất của ứng dụng mai mối O-neeto cũng chỉ ra 60% phụ nữ tránh hẹn hò với nam giới thuộc "nhóm 3C", gồm Cameraman (quay phim), Creator (sáng tạo nội dung) và Cook (đầu bếp). Nhóm này có tỷ lệ cuộc hẹn thất bại lên tới 78%, so với 20% ở nhóm nhân viên văn phòng.

Định kiến nghề nghiệp đang góp phần vào "hội chứng cô đơn" và tỷ lệ độc thân cao ở Nhật. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, hơn 40% thanh niên dưới 30 tuổi chưa từng hẹn hò.

Các chuyên gia xã hội học cho rằng định kiến này không chỉ hạn chế cơ hội tình cảm mà còn làm trầm trọng thêm khủng hoảng dân số. Năm 2023, số lượng hôn nhân ở nước này giảm xuống dưới 500.000, mức thấp nhất kể từ thập niên 1930.

Nhà kinh tế Takashi Kadokura cho rằng Nhật Bản cần thúc đẩy các chương trình giáo dục công cộng để thay đổi nhận thức về nghề nghiệp, đặc biệt là định kiến chỉ những nghề ổn định tài chính như nhân viên văn phòng mới đáng tin cậy trong hôn nhân.

Ông nói các chiến dịch truyền thông nên khuyến khích phụ nữ đánh giá đối tác dựa trên tính cách và mục tiêu chung, thay vì chỉ dựa vào nghề nghiệp hoặc thu nhập.

Trong khi đó, nhà xã hội học Kumiko Nemoto khuyến nghị các công ty Nhật Bản cần giảm giờ làm việc, ví dụ 60 giờ một tuần, để đàn ông có thời gian xây dựng mối quan hệ cá nhân.

"Đàn ông cần được hỗ trợ cân bằng công việc và đời sống, nghỉ phép linh hoạt và làm từ xa giúp họ trở thành đối tượng hấp dẫn hơn", bà nói. Ngoài ra, bà Nemoto lưu ý các chính sách này cũng giúp phụ nữ trong các nghề chuyên môn như luật sư hay y tá tránh bị kỳ thị là quá bận rộn để lập gia đình.

Ngọc Ngân (Theo Unseen Japan, Japan Times)