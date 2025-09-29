Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Âm nhạc truyền cảm hứng

Những ngày trời bao la do Bùi Công Nam Rhymastic sáng tác, là ca khúc chủ đề Gia đình Haha - chương trình truyền hình thực tế mới lạ, nơi các "anh tài", "chị đẹp" xa ánh đèn đô thị để trải nghiệm cuộc sống bình dị ở miền quê trong 7 ngày 6 đêm. 5 thành viên góp giọng gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh.



Từ khi ra mắt, nhạc phẩm tạo "cơn sốt" trên mạng xã hội nhờ giai điệu tươi mới, bắt tai cùng thông điệp tích cực về cảnh đẹp đất nước, "sự giản dị nhưng phi thường" của con người Việt Nam. Phần lời được ví như trang nhật ký bằng âm nhạc, ghi lại chuyến hành trình ấm áp và đáng nhớ mà Gia đình Haha gửi gắm người xem.