Những ngày cuối cùng của Whitney Houston

Tròn 10 năm trước, danh ca Whitney Houston đến nghỉ tại phòng khách sạn ở Beverly Hills, rời đi bằng xe của lực lượng pháp y.

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của Houston, cây viết Gerrick Kennedy phát hành cuốn tiểu sử Didn’t We Almost Have It All hé lộ nhiều chi tiết trong những ngày cuối cùng của nữ ca sĩ. Ngày 11/2/2012, giọng ca I Will Always Love You bị phát hiện chết ở khách sạn The Beverly Hilton, bang California (Mỹ), cùng một lượng lớn chất kích thích vương vãi trong phòng. Cô ra đi ở tuổi 48 vì đuối nước khi tắm bồn. Tuy nhiên, việc sử dụng ma túy lâu năm và căn bệnh tim cũng là tác nhân dẫn đến tai nạn thương tâm.

Whitney Houston (trái) lần cuối biểu diễn trước công chúng tối 9/2/2012 cùng bạn thân Kelly Price tại Hollywood. Ảnh: Splash

Ca sĩ vẫn vui vẻ, tràn đầy năng lượng vài ngày trước sự việc. Sáng 9/2/2012, Houston đến sớm hơn thường lệ trong buổi tập dượt cho show diễn trước thềm Grammy do Rickey Minor đạo diễn. Minor nói: "Cô ấy bất ngờ xuất hiện. Cả êkíp còn chưa chuẩn bị xong nhạc cụ. Lúc đó khoảng 10h30 sáng. Houston trước đó hiếm khi ngủ dậy trước 15h. Cô ấy là một cú đêm chính hiệu và yêu thích việc ngủ nướng".

Houston nói với êkíp vừa đi bơi về và cảm thấy sảng khoái. Ca sĩ cũng khẳng định với Minor không dùng chất kích thích từ lâu và sẵn sàng cho đêm nhạc. Tuy nhiên, Minor cảm thấy có điều gì đó bất thường với cô - người bạn thân đã làm việc cùng ông nhiều chương trình.

Xe của lực lượng pháp y thành phố Los Angeles chở thi thể Whitney Houston khỏi khách sạn The Beverly Hilton hôm 11/2/2012. Ảnh: Au News

Tại bữa tiệc của Clive Davis tối cùng ngày (9/2/2012), Houston láu lỉnh trêu chọc hai người bạn Brandy và Monica khi họ đang trả lời phỏng vấn với E! News. Kennedy viết: "Lúc đó, tôi tưởng cô ấy đang có quãng thời gian vui vẻ. Houston đến đó để gặp bạn bè. Tuy nhiên, mọi người đều nhận ra cô ấy không hoàn toàn tỉnh táo, chắc chắn có sử dụng rượu hoặc chất kích thích".

Hôm sau, hàng loạt trang báo tại Los Angeles đăng tải bức ảnh Houston trông thẫn thờ rời bữa tiệc của Davis. Ca sĩ quá mệt đến mức không thể tự đi và cần người dìu. Đạo diễn Minor lập tức gọi hỏi thăm nhưng cô không bắt máy. "Tôi không bao giờ có cơ hội nói chuyện với Whitney sau đó nữa", ông cho biết. Hai người thường xuyên làm việc chung kể từ lần đầu hợp tác năm 1982. Minor cũng là người thân cận duy nhất được vào phòng Houston khi bảo vệ khách sạn phát hiện cô bất tỉnh trong phòng riêng một ngày sau đó.

Whitney Houston (phải) rời hộp đêm Tru ở Hollywood tối ngày 9/2/2012. Ảnh: Backgrid

Cái chết của Whitney Houston xảy ra đúng một ngày trước lễ trao giải Grammy cùng năm. Tin buồn nhanh chóng lan đến nơi tổ chức sự kiện - sân vận động Staples (nay là sân Crypto), khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Ken Ehrlich - nhà sản xuất chương trình Grammy - cho biết: "Tôi lúc đó cảm thấy thật đau xót. Chúng tôi làm việc với Houston trong nhiều năm. Tôi đã ở bên cô ấy quá lâu và nếu nói một cách thật lòng, đã thấy trước được dấu hiệu cảnh báo cho tai nạn đó".

Người dẫn chương trình Grammy 2012 - LL Cool J - thay đổi kịch bản vào phút chót, bỏ phần phát biểu của anh để thay bằng loạt tiết mục tưởng niệm Whitney Houston. Trong đó, Jennifer Hudson cover bản hit I Will Always Love You.

Grammy 2012 tưởng nhớ Whitney Houston Ban tổ chức Grammy 2012 tưởng nhớ Whitney Houston. Video: CBS

Gerrick Kennedy cho biết cố ca sĩ từng cố gắng vực dậy sự nghiệp những năm cuối đời. Trước đó, cô trải qua gần một thập niên sống trong nghiện ngập. Đầu thập niên 2000, Houston thường xuyên tự ý bỏ dở các đêm diễn, từ chối tham gia họp báo vào phút chót. Tháng 9/2009, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, cô thú nhận nghiện chất kích thích từ sau khi cưới Bobby Brown (năm 1992) và đã cai thành công.

Cuộc phỏng vấn với Oprah chỉ là một trong nhiều lần Whitney Houston khẳng định đã hoàn toàn tránh xa chất kích thích. Ca sĩ còn nhiều lần phải đi cai vì tình hình sức khỏe giảm sút, không thể làm việc. Trong nhiều show diễn, khán giả bỏ về vì cô hát hụt hơi, thường xuyên phải nghỉ giữa các tiết mục.

Tháng 5/2011 là lần cuối cùng Whitney Houston đi cai nghiện. Cô sau đó tập trung đóng phim âm nhạc Sparkle - dự án được ca sĩ kỳ vọng giúp vực lại danh tiếng. Cô vào vai bà mẹ Emma từng bỏ bê con cái để theo đuổi ước mơ ca hát. Sự nghiệp giải trí của cô sớm lụi tàn vì lối sống sa đọa với rượu, chất kích thích. Phim ra rạp tháng 8/2012 và thu về hơn 24 triệu USD.

Whitney Houston sinh ngày 9/8/1963 tại New Jersey, Mỹ, là con của ca sĩ giáo đoàn Cissy Houston, chị em họ của diva nhạc pop thập kỷ 1960 Dionne Warwick và là con đỡ đầu của huyền thoại âm nhạc Aretha Franklin. Chất giọng đặc biệt của Whitney giúp cô thành công ở các phong cách nhạc pop ballad, dance và R&B. 48 năm sống trên đời, diva da màu nhận được 415 giải thưởng lớn nhỏ, nhưng cũng trải qua những tháng ngày tồi tệ vì rượu, ma túy và người chồng vũ phu. Whitney có ảnh hưởng lớn tới thế hệ ca sĩ đàn em như Mariah Carey, Christina Aguilera.

Trong kỷ niệm ngày mất của ca sĩ, một fan viết trên Twitter: "10 năm trước, chúng ta mất đi một trong những giọng ca vĩ đại nhất, huyền thoại Whitney Houston". Người khác viết: "Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp được Chúa ban tặng giọng hát của thiên thần".

Phương Mai