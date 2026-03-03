Những nâng cấp về AI trên Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra nâng cấp loạt tính năng AI như tóm tắt thông minh, lọc cuộc gọi. xử lý hình ảnh, bảo mật phục vụ nhu cầu riêng tư cho người dùng.

Trong buổi ra mắt Galaxy Unpacked rạng sáng 26/2 (tại Việt Nam), Samsung định vị dòng sản phẩm mới là "Galaxy AI Phone trực quan". Thiết bị mang đến nhiều cải tiến về AI, giúp tạo trải nghiệm tiện dụng hơn cho người dùng trong nhiều tác vụ thường ngày.

Thiết kế dòng Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Samsung

AI giao tiếp thông minh hơn

Mẫu Galaxy S26 Ultra sẽ đóng vai trò đầu tàu trong trải nghiệm AI của Samsung trong năm 2026. Hãng mô tả AI theo hướng có thể xử lý tác vụ nhiều bước ở chế độ nền và hỗ trợ hoàn tất công việc với ít thao tác hơn.

Các thiết bị S26 series sẽ được tích hợp nhiều tính năng AI hơn bao gồm: Bixby nâng cấp; Gemini; Perplexity. Sau khi thiết lập, người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói hoặc một lần nhấn để hoàn tất tác vụ. Điểm đáng chú ý nằm ở "trải nghiệm hội thoại" của Bixby. Thay vì phải nhớ câu lệnh chính xác như trước, người dùng có thể ra lệnh cho trợ lý AI bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trợ lý ảo vẫn có thể hiểu được yêu cầu và thực hiện ngay lập tức.

AI hỗ trợ sàng lọc, đề xuất

Samsung mô tả dòng S26 series mới sở hữu nhiều tính năng AI hỗ trợ nhiều cho các công việc đơn giản hàng ngày. Chẳng hạn, tính năng Now Brief (Tóm tắt thông minh) sẽ chủ động nhắc sự kiện, cập nhật di chuyển cho lịch trình trong ngày. Tính năng Call Screening (lọc cuộc gọi tự động) là điểm mới. Tính năng này có thể tự động nhận diện số điện thoại lạ, xác minh danh tính, mục đích của người gọi đến để ngăn chặn cuộc gọi rác làm phiền.

Tính năng Now Nudge (Gợi ý thông minh) sẽ chủ động đề xuất hành động theo ngữ cảnh ngay trong khi chat. Ví dụ, thiết bị có thể gợi ý chia sẻ ảnh liên quan về Việt Nam khi người dùng đang nhắn tin với bạn bè về chuyến du lịch tại Việt Nam

Nâng cấp khả năng sáng tạo hình ảnh

Trên S26 Ultra, các công cụ chỉnh sửa ảnh và video được kết hợp sâu vào trong máy, hỗ trợ người dùng nghiệp dư chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp hơn. Đơn cử với tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới), người dùng có thể nhập mô tả bằng văn bản (prompt) để yêu cầu thay đổi hình ảnh theo ý thích. Galaxy AI sẽ thực hiện trực tiếp trên thiết bị theo đúng prompt từ người dùng.

Ngoài ra, trên Galaxy S26, AI cũng hỗ trợ các tính năng "làm việc với ảnh" như Document Scan (quét tài liệu qua camera). Tính năng này tự nhận diện và loại bỏ các yếu tố gây lỗi (nếp gấp, dính ngón tay, rác..). Đồng thời, AI cũng có thể gom nhiều ảnh thành một file PDF duy nhất để ghi chú hoặc lưu trữ ảnh tài liệu nhanh.

AI bảo mật dữ liệu cá nhân tốt hơn

Tính năng riêng tư trên S26 Ultra. Ảnh

Các thiết bị mới dùng công nghệ Personal Data Engine để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dữ liệu sau đó được mã hóa và sao lưu trên thiết bị thông qua Knox Vault. Song song, Samsung cũng bổ sung các lớp bảo vệ Privacy Alerts - cảnh báo khi có truy cập lạ. Khả năng bảo mật trên S26 series thậm chí còn được mã hóa đồng thời giữa các thiết bị cùng hệ sinh thái Samsung.

Điểm nhấn cho sự riêng tư còn đến từ tính năng chống nhìn trộm trên dòng S26 Ultra. Công nghệ độc đáo cho phép người dùng chủ động bật, tắt, tùy chọn pháp vi cần che chắn mà không làm giảm trải nghiệm. Tính năng này loại bỏ việc người dùng phải dán kính cường lực chống nhìn trộm khi muốn riêng tư.

Hoài Phương