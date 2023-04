Những mỹ nhân gây chú ý vì mặc sai chủ đề Met Gala

Bước lên thảm đỏ năm 2015, Kim Kardashian diện đầm xuyên thấu đính lông vũ của Roberto Cavalli. Trang phục gợi cảm, nữ tính đậm chất phương Tây của cô khác hẳn chủ đề China: Through the Looking Glass, tôn vinh thời trang Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ảnh: Celebmafia