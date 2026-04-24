Những 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' 10 năm qua

Nhân dịp People công bố Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 hôm 20/4, tạp chí điểm lại 10 gương mặt ở vị trí này trong 10 năm qua.
Năm 2016, Jennifer Aniston đoạt danh hiệu này ở tuổi 47. Cô sinh năm 1969 tại Sherman Oaks, California, là biểu tượng nhan sắc không tuổi của Hollywood. Diễn viên vụt sáng thành sao toàn cầu qua vai Rachel Green trong series huyền thoại Friends, mang về các giải thưởng danh giá như Emmy và Quả Cầu Vàng.
Theo Marie Claire, Aniston đại diện cho vẻ đẹp khỏe khoắn, tự nhiên. Cô ưu tiên sự tối giản trong làm đẹp với làn da rám nắng, mái tóc tỉa layer, chăm sóc bản thân bằng yoga, thiền định. Gu thời trang của minh tinh thể hiện vẻ thanh lịch, tập trung vào những món cơ bản như quần jeans, blazer, đầm đen (LBD).
Julia Roberts sinh năm 1967 tại Georgia, Mỹ. Ngôi sao điện ảnh lập kỷ lục năm lần được tạp chí People bình chọn là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới", lần gần nhất vào năm 2017 ở tuổi 50. Cô sở hữu tượng vàng Oscar, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh điển như Pretty Woman và Erin Brockovich.
Nhan sắc của Julia gắn liền với danh xưng "Người đàn bà đẹp" nhờ nụ cười và đôi mắt biết nói. Gu thời trang của cô giao thoa giữa vẻ cổ điển và quyền lực, nổi bật với những bộ suit, váy dạ hội tối giản.
Vị trí năm 2018 thuộc về Pink (tên thật Alecia Moore), khi tạp chí tôn vinh vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, tự tin, nổi loạn. Cô sinh năm 1979 tại Pennsylvania, Mỹ, là biểu tượng trong làng nhạc pop-rock với hàng loạt giải Grammy.
Năm 2019, ở tuổi 47, Jennifer Garner được People vinh danh, đánh giá cô cân bằng giữa sự nghiệp và vai trò làm mẹ. Cô sinh năm 1972 tại Texas, từng giành giải Quả Cầu Vàng, nổi danh qua series hành động Alias và các bộ phim điện ảnh ăn khách như 13 Going on 30.
Garner gây ấn tượng bởi vẻ phúc hậu, má lúm đồng tiền. Theo CNN, diễn viên chuộng phong cách mặc tiện dụng và thanh lịch.
Kate Hudson sinh năm 1979 tại Los Angeles, là con gái minh tinh Goldie Hawn. Cô vươn tầm ngôi sao và nhận đề cử Oscar nhờ vai diễn Penny Lane trong Almost Famous. Năm 2020, Kate cùng mẹ và con gái tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên ba thế hệ cùng xuất hiện trên bìa Beautiful Issue của People, được tôn vinh là người đẹp nhất.
Theo tạp chí, nhan sắc của Kate Hudson mang tinh thần tự do, phóng khoáng của vùng California. Phong cách làm đẹp của cô gắn liền với làn da bóng khỏe (glowy skin). Về thời trang, cô được mệnh danh là nữ hoàng boho chic.
Chrissy Teigen là Sao đẹp nhất năm 2021. Cô sinh năm 1985 tại Utah, Mỹ, mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Na Uy. Cô nổi tiếng là siêu mẫu áo tắm cho tạp chí Sports Illustrated, ngôi sao truyền hình, tác giả sách nấu ăn Cravings. People đánh giá nhan sắc của Chrissy ấn tượng bởi vẻ đẹp lai, gò má cao và nụ cười rạng rỡ.
Năm 2022, ở tuổi 77, Helen Mirren trở thành gương mặt lớn tuổi nhất được tôn vinh. Bà sinh năm 1945 tại London, là diễn viên hiếm hoi giành cả giải Oscar, Emmy và Tony. Theo People, bà gây ấn tượng khi đề cao khái niệm "swagger" - sự tự tin và phong thái làm chủ cuộc đời ở mọi độ tuổi. Vogue đánh giá nhan sắc của Helen Mirren là minh chứng cho vẻ đẹp trí tuệ và sự lão hóa tự nhiên.
Melissa McCarthy được tạp chí tôn vinh năm 2023, gửi gắm thông điệp về sự tự tin và lòng nhân ái. Cô sinh năm 1970 tại tiểu bang Illinois, Mỹ, là một trong những nữ diễn viên hài có mức thù lao cao nhất thế giới. Cô đóng series Gilmore Girls, Mike & Molly, được đề cử Oscar cho vai diễn trong Bridesmaids. Theo CBS News, cô đại diện cho vẻ đẹp phá cách, tinh thần lạc quan và hài hước. Gu mặc của cô đa dạng, từ những bộ cánh lộng lẫy đến phong cách năng động.
Sofia Vergara sinh năm 1972 tại Colombia, là minh tinh gốc Latin thành công ở Hollywood. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn Gloria Delgado-Pritchett trong series đình đám Modern Family, giành bốn đề cử Emmy và bốn đề cử Quả Cầu Vàng. Năm 2024, ở tuổi 51, cô được People vinh danh với nhận xét nhan sắc đại diện cho vẻ nóng bỏng. Cô trung thành với những bộ đầm tôn đường cong trên thảm đỏ.
Thời trang thảm đỏ của Sofia Vergara. Video: Harper's Bazaar
Demi Moore giành danh hiệu năm 2025, ở tuổi 62, sau màn tái xuất trong The Substance giúp cô nhận đề cử Oscar và thắng Quả Cầu Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc.
Cô sinh năm 1962 tại Roswell, Mỹ, là biểu tượng điện ảnh thập niên 1990 với các tác phẩm như Ghost, A Few Good Men. Theo Elle, sau nhiều năm đối mặt với áp lực duy trì ngoại hình, hiện tại cô ưu tiên lối sống thuần chay.
Năm nay, Anne Hathaway giành danh hiệu Người đẹp nhất thế giới. Cô sinh năm 1982 tại Brooklyn, New York, là một trong những minh tinh quyền lực. Cô giành tượng vàng Oscar cho Les Misérables cùng hàng loạt vai diễn trong The Princess Diaries, The Devil Wears Prada. Theo People, nhan sắc của Anne được ví là "vẻ đẹp không tuổi" với làn da trắng sứ. Cô là "nàng thơ" của Versace, thường xuyên vào nhóm sao mặc đẹp với đầm Valentino hay Tamara Ralph trên thảm đỏ.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest