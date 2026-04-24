Những 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' 10 năm qua

Nhân dịp People công bố Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 hôm 20/4, tạp chí điểm lại 10 gương mặt ở vị trí này trong 10 năm qua.

Năm 2016, Jennifer Aniston đoạt danh hiệu này ở tuổi 47. Cô sinh năm 1969 tại Sherman Oaks, California, là biểu tượng nhan sắc không tuổi của Hollywood. Diễn viên vụt sáng thành sao toàn cầu qua vai Rachel Green trong series huyền thoại Friends, mang về các giải thưởng danh giá như Emmy và Quả Cầu Vàng.

Theo Marie Claire, Aniston đại diện cho vẻ đẹp khỏe khoắn, tự nhiên. Cô ưu tiên sự tối giản trong làm đẹp với làn da rám nắng, mái tóc tỉa layer, chăm sóc bản thân bằng yoga, thiền định. Gu thời trang của minh tinh thể hiện vẻ thanh lịch, tập trung vào những món cơ bản như quần jeans, blazer, đầm đen (LBD).